Rojas Vade confirma que no asistirá hoy al Pleno de la Convención y esperará pronunciamiento del Senado: Insiste en que «no se cumple condición para renunciar»

Rodrigo Rojas Vade confirmó que hoy no retomará sus funciones en la Convención Constitucional, y que se que mantendrá “en espera” de la votación en el Senado, que se llevará a cabo este miércoles, sobre un proyecto que viabiliza la renuncia y el reemplazo de constituyentes.

«Atendiendo a lo que informó el Senado, que se encontraría en tabla para el día miércoles el proyecto de ley que permite que las y los convencionales constituyentes puedan renunciar de forma voluntaria y ser reemplazados, es que mantendré en espera de retomar mis funciones. Confiando en que las fuerzas políticas aprobaran el proyecto de ley que permitirá que el distrito 13 vuelva a estar representado con cuatro escaños”, indicó en un video compartido en sus redes sociales.

Rojas Vade, quien no ha ejercido sus funciones como constituyente desde septiembre pasado cuando se descubrió que no padecía cáncer, anunció ayer que volvería al organismo constituyente al no existir, hasta la fecha, un mecanismo formal de renuncia.

Luego de la confesión de Rojas Vade de que había mentido durante la campaña para ser electo como convencional, asegurando que sufría de cáncer, la Convención debió enfrentarse a un problema político sin precedentes y se abrió un debate sobre su salida y reemplazo, ya que en la Constitución se señala que los convencionales se rigen por las mismas normas que los parlamentarios pero este no contempla la sustitución en caso de un independiente electo en lista no partidaria.

Está previsto que durante la tarde de mañana miércoles se pondrá en tabla el proyecto que permitiría la renuncia y el reemplazo de constituyentes en la Convención.

Así lo indicó ayer la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien emplazó a Rojas Vade a renunciar.

«Si le preocupa tanto el tema, emplazamos al convencional Rodrigo Rojas Vade a que renuncie, a que venga a la Convención y renuncie. Debió preocuparse cuando postuló, porque mintió a sus electores”, dijo.

Sigue leyendo: Caso Rojas Vade: Proyecto que permite renuncia de convencionales se votará el miércoles en el Senado

Rincón recordó que «el artículo 60 de la actual Constitución establece la renuncia de los convencionales por enfermedad grave y esta situación la tiene que calificar el TC. El señor Rojas Vade podría venir a la Convención y renunciar, creo que es lo que correspondería y transparentaríamos un hecho importante».

Sin embargo, en el video, Rojas Vade planteó que “el artículo 60 que rige a senadores, diputados y convencionales, indica que “podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos”.

“Si bien mis diferentes diagnósticos me han tenido hospitalizado 17 veces en los últimos 7 años, no se cumple esa condición por lo tanto es falso que yo no he tenido la ‘voluntad’ de renunciar”, dijo.

«Mi compromiso con la revuelta popular nunca obedeció ni a intereses personales, ni económicos, ni políticos, ni de poder. Todo lo contrario. Solamente apoyar con convicción, con lucha y fuerza todas las demandas populares emanadas desde los territorios y la revuelta que favorezcan a los pueblos de Chile de Arica a Magallanes”, subrayó.

Convencional Rojas Vade confirma que no asistirá hoy al Pleno de la Convención



Rojas Vade señaló que mantendrá en espera la decisión de retomar sus funciones "confiando" en que la Cámara del Senado aprobará el proyecto de ley que permitiría su renuncia y reemplazo

Vía @lanetacl pic.twitter.com/MkcRVIdUo5 March 1, 2022

Ya esta mañana, el convencional Cristóbal Andrade, había adelantado que su par no acudiría al Pleno y esperaría la resolución del Senado.

En declaraciones a la prensa, Cristóbal Andrade afirmó que «él probablemente podría venir por Zoom a votar, pero ayer tuvo una conversación con el vicepresidente Gaspar Domínguez (…) quien me dijo que el día de hoy no va a venir Rodrigo Rojas».

Luego del anuncio de Rojas Vade, quien no ha ejercido sus funciones como constituyente desde septiembre pasado cuando se descubrió que no padecía cáncer, se generó una fuerte polémica, donde algunos convencionales pidieron a Rojas Vade que “no vuelva”.

«Él vio toda la parafernalia que se provocó, todos los comentarios de todos los constituyentes, transversalmente, que hablaban que no viniera, incluso el mismo vicepresidente le dijo ‘No vuelvas’ y eso igual le tocó fondo, añadió Andrade.

Cabe recordar que el 21 de septiembre de 2021, luego de que Rodrigo Rojas Vade confesara que había mentido sobre tener el cáncer linfático , se ingresó un proyecto de ley en el Senado. Se trataba de poder establecer un mecanismo de renuncia y de reemplazo de un convencional, un aspecto que no estaba regulado por ley.

La reforma constitucional propone la incorporación de un artículo que permita establecer una renuncia formal para Rojas Vade, quien a pesar de haber presentado el cese de sus funciones a través de redes sociales y haber participado de la discusión en la Convención, sigue recibiendo sueldo como convencional.

El proyecto se mantuvo durante más de dos meses en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, posteriormente fue discutido el 1° de diciembre en la sala del Senado.

En una sesión que apenas duró 20 minutos y que no contaba con el quórum necesario en el caso de que se votara la iniciativa por lo que finalmente, la discusión en general quedó pendiente.