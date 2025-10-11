Santiago: Convocan a marcha por el 12 de Octubre, resignificado como Día de la Resistencia de los Pueblos

La cita es en el Cerro Huelén (Santa Lucía), a partir de las 09:00 y hasta las 16:30 horas. A través de un comunicado, las y los convocantes exigieron a las autoridades de Gobierno y Carabineros que se respete el derecho a la manifestación, "y que la brutal represión que ha sido la regla en los últimos años en la marcha del 12 de octubre en Santiago, cese, pues las familias y comunidades merecen marchar sin ser reprimidos y violentados".

Autor: El Ciudadano
La organización Unidad de los Pueblos invita a la ciudadanía a una marcha en conmemoración por el 12 de octubre, resignificado como el Día de la Resistencia de los Pueblos.

La cita es el domingo 12 de octubre, a partir de las 9 y hasta las 16:30 horas, en el cerro Huelén (Santa Lucía) de Santiago. En ese sentido, a través de un comunicado, se exigió a las autoridades de Gobierno y Carabineros que se respete el derecho a la manifestación.

«Exigimos se respete el derecho a la manifestación, y que la brutal represión que ha sido la regla en los últimos años en la marcha del 12 de octubre en Santiago, cese, pues las familias y comunidades, merecen marchar sin ser reprimidos y violentados», manifestaron desde la organización.

«Como Unidad de los Pueblos 12 de Octubre, reafirmamos que nuestras exigencias históricas no son concesiones ni favores, sino mínimos de dignidad que merecen los pueblos que habitamos este territorio antes de la imposición del Estado-Nación chileno», afirmaron en la convocatoria.

«A más de 500 años del inicio de la colonización salvaje perpetrada en contra de los pueblos originarios y primeras naciones, hoy volvemos a levantar la voz, resignificando la fecha como el Día de la Resistencia de los Pueblos desde una perspectiva anticolonial, haciendo honor a la memoria de quienes defendieron con su vida sus tierras, culturas y autonomía, y en denuncia de las múltiples formas de colonización que persisten hasta hoy», se lee en la nota.

