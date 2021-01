Sector del judaísmo chileno rechaza ataque de Centro Wiesenthal contra Daniel Jadue

Mediante un comunicado público, un grupo creciente de judío-chileno(a)s ha salido a defender a Daniel Jadue -precandidato presidencial del Partido Comunista de Chile-, de la acusación de “antisemitismo” que contra él lanzó el Centro Simon Wiesenthal. Según la declaración, se especula que incluir a Jadue en dicha ‘lista negra‘ fue producto de la acción de sectores vinculados a la ultraderecha chilena, tradicionalmente anticomunistas.

A continuación, reproducimos la carta enviada a nuestra redacción y quienes hasta ahora la han firmado.

Santiago, 4 de enero de 2021

Como ciudadanas/os chilenas/os de origen judío, lamentamos profundamente y rechazamos que el Centro Simon Wiesenthal incluyera al alcalde Daniel Jadue en la lista de los mayores incidentes antisemitas del año 2020. Cuando el mundo enfrenta tantas expresiones de odio y racismo, y ve por doquier el renacer de movimientos neofascistas, los que constituyen serios peligros para la democracia, la paz y los pueblos, cuesta comprender tal pérdida de foco y sentido de una institución que persigue al nazismo y sus crímenes.

Probablemente fueron pautados por la ceguera de chilenos/as de extrema derecha, miembros o simpatizantes de partidos que apoyaron activamente, o con un cómplice silencio, la dictadura de Pinochet y sus crímenes de lesa humanidad. Olvidan los responsables de dicho informe del Centro Simon Wiesenthal, que el nazismo tomó impulso aunando fanáticamente el anticomunismo con el antisemitismo, y que como judías/os, nunca podemos permitirnos repetir tales lógicas, homologando en bloque a comunistas, palestinos, críticos a Israel, anti sionistas y antisemitas. Actuar de esa forma, instala un pensamiento totalitario, que a la larga solo beneficia a quienes una y otra vez en la historia han perseguido al otro, lo diverso y lo diferente, principales responsables y ejecutores de las persecuciones que sufrió el pueblo judío en la historia.

Podemos estar en desacuerdo con expresiones u opiniones de Daniel Jadue, criticar y enfrentar sus posturas sobre Chile y el mundo, Israel y Palestina, pero no existe ninguna razón objetiva para catalogarlo como un antisemita como lo hace el informe del Centro Simon Wiesenthal, menos aún, como responsable de uno de los mayores sucesos antisemitas del mundo en el año 2020. Al parecer la razón de fondo de su inclusión la da el propio informe que señala que Jadue “es una figura nacional y es mencionado como un potencial Presidente”. Esto es sólo un ejemplo del lamentable empobrecimiento de criterio y la maniobra política que parece operar tras el informe, restando seriedad a sus fundamentos y desprestigiando la importante labor que el Centro Wiesenthal ha llevado a cabo a lo largo de su historia y que sin duda valoramos.

Como judías/os, hemos tenido que enfrentar y resistir a lo largo de la historia, al nazismo y al fascismo; tenemos por ello la obligación ética de defender la libertad de pensamiento, de expresión e información, y ello incluye por supuesto, el derecho de todas y todos, judíos y no judíos, a ser críticos con las políticas de cualquier país y con todo movimiento político, como es el caso de Israel y el sionismo. No por ser crítico/a de las políticas implementadas por Israel y declararse antisionista, se es antisemita. No es lo mismo antisionismo que antisemitismo.

Lamentamos que el Centro incurra en estas falacias y confusión de conceptos con prejuicios y desinformación, y haya tomado de manera acrítica opiniones distorsionadoras de la realidad por parte de sectores de la ultraderecha chilena.

Adriana Goñi Godoy, Licenciada en Antropología-Arqueología, Memoria y Derechos Humanos

Alejandra Díaz Scharager, Actriz y Productora

Claudio Mandler Drinberg, Licenciado en Historia

Galo Eidelstein Silber, Ingeniero Civil, Profesor Universidad de Chile

Germán Berger Hertz, Periodista y Director de Cine

Gunter Seelmann, Médico, ex Profesor de la Universidad de Concepción

Hanni Grunpeter, Enfermera Universitaria

Paulo Slachevsky Chonchol, Editor y Fotógrafo

Tania Melnick Sainte-Marie, Comunicadora Social, Activista EcoFeminista

Miguel Lawner Steinman, Arquitecto

Sonja Friedmann Woscoboinik, Arquitecta

Esteli Slachevsky Aguilera, Arquitecta

Gregory Cohen, Escritor, Profesor, Cineasta

Pablo Mandler, Licenciado en Ciencias Económicas

Mauricio Weibel Barahona, Periodista

Nicolas Slachevsky Aguilera, Editor revista Carcaj

Camilo Brodsky, Escritor y Concejal por Ñuñoa

Tali Feld Gleiser, Traductora, Los Otros Judíos

Alan Berezin Bercovich, Sociólogo

Daniel Andrés Topaz Nieto, Profesor de Filosofía

Michel Bonnefoy Rosenzuaig, Escritor

Natalia Slachevsky Aguilera, Investigadora en Educación

Dario Ergas, Ingeniero

Rafael Guendelman Hales, Artista Visual

Andrés Fielbaum, militante Partido Comunes

Alejandro Fielbaum

Daphna Barly Luengo, Profesora de Filosofía

David Berezin Bustamante, Gasfiter / Fontanero

Alejandro Guendelman Sperling, Ser Humano

Paulette Iribarne Friedmann, Editora

Julio Laks Feller, Músico