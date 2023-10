Senador Latorre responde a Javier Macaya: No es el legado del octubrismo lo que debemos superar, sino el legado del pinochetismo

El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, criticó las declaraciones de su colega Javier Macaya (UDI), quien llamó a aprobar el actual proceso constituyente -liderado por la Derecha- para «superar el legado del octubrismo», en referencia al estallido social iniciado en Octubre de 2019.

«No comparto lo que dice el senador Macaya. Yo creo que no es el legado del llamado octubrismo, que no sabemos bien qué es eso. A mí en lo particular me interesa superar el legado del pinochetismo», declaró el legislador en una rueda de prensa en el Congreso.

Latorre enfatizó que «a 50 años del Golpe, todavía no somos capaces de dejar atrás una Constitución conservadora, redactada en Dictadura, con instituciones que se han heredado y que hasta el día de hoy siguen abusando de la gente, como las AFP, las Isapres, y distintas materias en las que no hemos podido superar el modelo impuesto en Dictadura».

En esa línea, el senador manifestó su preocupación de que «hayan sectores que quieran hacer creer que acá en Chile no pasó nada hace 4 años, que no hay causas de fondo para el malestar social, y que sobre todo, que se esté fraguando un consenso elitario, por arriba, en términos de consolidar un ‘neoliberalismo con rostro humano’. Eso es lo que a mí me parece que se está planteando por ciertos sectores de la Derecha», indicó Latorre.

Para el parlamentario, a la Derecha le acomoda «una Constitución conservadora, donde se han impuesto ideas programáticas, identitarias, partisanas, que era lo que la Derecha criticaba del proceso anterior, y en eso le hablan a su público, a su audiencia, a la UDI, a los sectores de derecha más conservadores, pero creo que está lejos de convertirse, la propuesta de nueva Constitución, en un acuerdo transversal que le de estabilidad a Chile y que sea un pacto de convivencia democrática desde las derechas hasta las izquierdas», concluyó el senador oficialista.

Escucha sus declaraciones a continuación:

Sigue leyendo: