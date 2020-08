Sin acuerdo concluyen negociaciones entre el Gobierno y la CUT sobre reajuste del salario mínimo

Tras una última reunión realizada a horas de que finalice el plazo para ingresar un proyecto de reajuste del salario mínimo, el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no llegaron a un acuerdo para fijar una cifra de aumento de los sueldos.

La directiva de la CUT sostuvo este lunes la octava reunión del proceso con los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y del Trabajo, María José Zaldívar, pero no lograron acordar un monto. Sin embargo scoincidieron en que se deben evitar despidos en empresas que reciban apoyos del Estado, como el futuro Subsidio al Empleo.

El Gobierno descartó la propuesta de los dirigentes de aumentar el sueldo mínimo de 320.500 a 400.000 pesos -como es el Ingreso Familiar de Emergencia-, arguyendo que implica un alza de 25% en medio de la mayor crisis económica en décadas.

«Lamentamos no poder haber llegado a acuerdo en la cifra (…) no pudimos avanzar en el reajuste real, donde los empeladores y empresarios se metan la mano al bolsillo, porque la cifra que comprometía el Ejecutivo estaba lejos de lo que podíamos aceptar», expresó a la salida de la reunión Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT.

Figueroa se mostró optimista en poder avanzar en esta materia en la discusión de la propuesta en el Congreso.

«En el marco de debate que viene en el Congreso lo podamos abordar», dijo, pero también esperan que «la negociación se retome en marzo (…) no es una distancia sideral, y entendemos que este es un tiempo excepcional», reseñó Cooperativa.

«Si hay alguien que no se está poniendo con Chile, son los empresarios, y le estamos exigiendo al Ejecutivo que hagamos un esfuerzo para que los empresarios también puedan poner disposición, no es posible que escudándose que sigan diciendo que producto de la pandemia o el estallido (social) no tienen posibilidad de reajustar los salarios, eso nos parece impresentable», condenó.

«Sin embargo, valoramos altamente que en materias tan sensible como la protección del empleo y los subsidio a nuevas contrataciones, materias hoy muy relevantes, efectivamente sí lográramos avanzar, no solo construir criterios, sino además comprender y entender que es necesario el acuerdo con el mundo sindical para que la próxima ley de subsidio a la contratación», subrayó la dirigente sindical al tiempo que afirmó que mantienen «la voluntad de seguir avanzando en mesas de trabajo».

