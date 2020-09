Sindicato de Banco Estado acusó «falta de empatía» con los trabajadores

Vía Sindical

La operación del Banco Estado se ha triplicado los últimos dos meses, por los subsidios entregados por el Gobierno y el retiro del 10%. A esto se suma el reciente ciberataque que sufrió la entidad bancaria, provocando la molestia de los clientes.

Al respecto, el vicepresidente nacional del sindicato de Banco Estado, Luis Destefani, declaró a Sindical.cl que los trabajadores están reclamando «poca transparencia» en la información que difunde el banco a la opinión pública.

«Comunican que el sistema está operativo y en la realidad no es así, sólo había vuelto a funcionar luego del ciberataque el sistema de cajas y los clientes acudieron al banco por otras operaciones, las cuales no estaban disponibles generando ira en los usuarios, que maltratan a los trabajadores, que no son responsables de lo ocurrido y no tienen las herramientas disponibles para acoger sus demandas», indicó el dirigente.

Asimismo, Destefani señala que, desde el estallido social, los trabajadores se sienten sobrepasados, lo que se agudizó con la pandemia y reventó con el ciberataque, donde los funcionarios son la cara visible del banco y deben contener el malestar de los clientes, a quienes también le han afectado estos acontecimientos.

«El presidente del banco ‘vende humo’ por televisión y los clientes molestos, al no recibir lo ofertado en medios, las emprenden contra los trabajadores», se indica en un comunicado público enviado por el sindicato, donde se emplaza al presidente de la entidad, Sebastián Sichel, por lo ocurrido.

En ese sentido, el dirigente sindical agrega que, como consecuencia del ciberataque, fueron invitados a la Comisión de Economía de la Cámara del Senado, donde expusieron su malestar y los parlamentarios se comprometieron a generar acciones principalmente enfocadas en la seguridad de los trabajadores.

«Gestionarán alianzas con municipios, donde estén las sucursales más colapsadas, para colaborar con las aglomeraciones, para evitar contagios , ya que lo que sucede en las calles, no es responsabilidad de los trabajadores del banco», concluyó el representante del sindicato.