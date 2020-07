Sindicato de Unilever en paro indefinido: Acusan que la empresa no ha querido dialogar con los trabajadores

Desde el 9 de julio, el Sindicato Unilever Chile se encuentra en paro indefinido, en demanda de un avance real en el proceso de negociación colectiva con la empresa, y cuyo petitorio fue enviado por los trabajadores en mayo pasado sin tener hasta ahora una respuesta.

Luis Moreno, presidente del Sindicato, explicó que «el 99,32% de los trabajadores asociados hemos decidido mantener un paro desde el 9 de julio y expresamos nuestra molestia porque los ejecutivos de la empresa no han querido sentarse con nosotros a dialogar sobre la situación. Nos parece que esto no puede pasar. No hemos recibido una sola respuesta de la gerencia. Solo sabemos que no quieren sentarse a dialogar».

El dirigente añadió que llama la atención esta posición de los ejecutivos, en un contexto donde Unilever estaría teniendo ganancias millonarias: «Solo estamos haciendo uso de nuestros derechos, ya que la última negociación fue en 2016. La empresa se está aprovechando de lo que está ocurriendo con la pandemia», indicó Moreno.

En ese sentido, el representante sindical señaló que lo que han podido conocer sobre la posición de la empresa, sin haberse reunido con ellos, es que Unilever tendría la intención de congelar los beneficios, específicamente no cambiando el contrato colectivo por un año y medio más.

«Hace pocos días escuchamos a la gerenta general de Unilever Chile, Nuria Hernández, decir claramente que en este período de pandemia, la venta de los productos que fabricamos (mayonesa, mostraza, salsa de tomates) ha crecido en un 30% y que la venta de gel creció en un 750 %», detalló Moreno.

Hasta ahora, la única comunicación que han tenido es la invitación que realizó la Dirección Regional del Trabajo de Santiago, para asistir a una reunión que permita conocer la situación por la cual están pasando los trabajadores.

«Nos han llamado de la Inspección del Trabajo pero no sabemos si esta vez la empresa enviará a un representante. Nosotros queremos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos, porque también estamos preocupados por la situación de pandemia y el bienestar de nuestras familias», concluyó Luis Moreno.

[Hilo] El día de hoy a las 7:00 hrs de esta mañana se hace efectiva huelga legal de trabajadores del sindicato N2 Unilever Chile. Lamentamos llegar a esta instancia ya que sabemos que las condiciones sanitarias que imperan en el país en este momento no hacen posible hacer — Sindicato N2 Unilever Chile (@SindicatoUnile1) July 9, 2020

Fuente: Sindical