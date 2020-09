Sindicato de Walmart desmiente versión de la empresa sobre el «plan de movilidad»

El Sindicato de Trabajadores de Walmart Chile rechazó la versión entregada por la empresa en el diario El Mercurio de Santiago, respecto al «Plan de Movilidad» impulsado por la transnacional en nuestro país.

En el reporte, Walmart declaró que el plan se realizó «luego de un mutuo acuerdo» y que se buscó «recoger las inquietudes de los trabajadores», lo cual fue desmentido enérgicamente por el presidente del Sindicato, Juan Moreno.

«Esas declaraciones de la empresa son derechamente falsas. Walmart jamás consultó a ninguna otra organización sindical de la empresa, antes de tomar unilateralmente la decisión de llevar adelante este plan», afirmó el dirigente en un comunicado.

En ese sentido, Moreno detalló que el pasado lunes 14 de septiembre los citaron a una reunión para notificarlos de estas medidas: «Nos referimos al plan de movilidad, que según acuerdo colectivo estaba destinado a que operadores de sala pasaran a tienda con incremento de sueldo y no para cajeras, donde se les ofrece un bono por única vez y luego un sueldo que es menor al que ya tienen».

«Acá se transgredió la buena fe y el diálogo social, dañándose las confianzas», agregó el dirigente. «Usaron un subterfugio, un plan que fue diseñado para otro grupo de trabajadores con condiciones de mejoras, lo quieren aplicar a las cajeras que son el grupo más fuerte que tiene que reconvertirse. Esto molestó mucho, primero porque no fue conversado con el sindicato, y segundo porque no estaba en el acuerdo colectivo, por tanto, llamamos a los trabajadores a no aceptar», señaló Juan Moreno.

Recordemos que este sindicato es el más grande del sector privado, agrupando a 17 mil trabajadores de los supermercados Líder, Hiper Líder, Acuenta y Central Mayorista.