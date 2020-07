Sindicatos de LAN acusan de ilegalidad a la empresa por rebaja de sueldos y beneficios ganados en negociación colectiva

«Rechazamos rotundamente la oferta de la empresa respecto a renunciar a todas las bonificaciones y beneficios ganados en negociación colectiva. LAN está usando todas lar artimañas legales para perjudicar a los trabajadores y ha iniciado una campaña del terror, amenazando con despidos si no accedemos a su solicitud», advirtió el director del Sindicato de Mantenimiento Mayor, Cristián Lobos, organización que reúne a 550 trabajadores, quienes se ocupan de arreglar los aviones.

En conversación con Sindical.cl, el dirigente relató que el viernes 5 de julio los convocaron a una reunión, con la alta gerencia de la empresa, donde les plantearon que debido a la crisis financiera que vive LAN, como consecuencia del coronavirus, era necesario suspender, modificar y hasta eliminar beneficios de los trabajadores por un periodo de 3 años.

«Esto lo rechazamos, porque cualquier modificación de nuestro contrato colectivo daña en forma profunda y permanente las condiciones laborales de nuestros compañeros», afirmó Lobos, quien detalló algunos de los beneficios que la empresa quiere «congelar»: Eliminación de todos los bonos, como de asistencia, fiestas patrias, escolaridad; suspensión de todos los reajustes al sueldo base obtenidos en negociación colectiva; y finalmente, la gratificación mensual, que se pagará anual y sujeta a las utilidades de la empresa.

Lobos agrega que en total, son alrededor de 12 los sindicatos de LATAM y a todos se les está solicitando lo mismo. Sin embargo, todos están de acuerdo en rechazar la propuesta, «aunque sabemos que lo que viene son los despidos, pues así lo dejaron entrever en la reunión del viernes», indica el dirigente sindical.

A esta congelación de beneficios también su suma la solicitud de rebajar en un 20% el sueldo de los trabajadores por tres meses, a pesar de que sigan trabajando la misma jornada: «Primero no pidieron el 50% y accedimos, ya que eso fue solicitado individualmente a cada trabajador y los que no firmaron fueron despedidos, pero esto de la congelación de los beneficios es un convenio colectivo y no pueden ser una decisión por parte de la empresa, pues se vulnera el contrato colectivo», expresó el director del Sindicato de Mantenimiento.

Cristián Lobos dijo finalmente que las conversaciones están quebradas con la empresa y que están planeando ir a la justicia: «Cuando nos rebajamos el 50% del sueldo, también nos rebajaron un bono del 3% obtenido en negociación colectiva y tuvimos que ir a la justicia, la próxima semana tenemos audiencia. Ahora no descartamos hacer lo mismo, ya que lo que están solicitando es ilegal y pasa a llevar la dignidad de los trabajadores».

