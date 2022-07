«Todo el partido respalda el Apruebo»: Militante responde a Ignacio Walker y lo acusa de «objetar la institucionalidad política» de la DC

Un militante de la Democracia Cristiana (DC) dio una verdadera clase de ética a Ignacio Walker, quien al igual que el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y la senadora Ximena Rincón, entre otros, anunció que votará Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, decisión que se contrapone con el acuerdo alcanzado en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que resolvió apoyar el Apruebo.

Todo comenzó con el envío a una cadena de correos de un link, por parte de Walker, con una entrevista suya en Televisión Nacional, donde defiende su postura a favor de mantener la Constitución de 1980, descartando una división interna en la DC por este tema. Fue entonces que uno de los militantes que recibió el correo de Walker, le respondió en los siguientes términos:

«No Ignacio, estás equivocado. Ustedes están creando otro partido al objetar la institucionalidad política de la Democracia Cristiana. Impugnan el gobierno de la mayoría y prestan legitimidad a la voluntad de una minoría, como la que representaron en la última junta nacional. Ustedes están provocando y degradando al partido; no lo están respetando. Por el contrario, lo están tensionando y polarizando al instaurar de facto la legitimidad de dos cabezas al interior de un solo partido, que no está al margen del Estado de derecho: la cabeza del Apruebo, respaldada por todo el partido; y la cabeza del Rechazo, dirigida por militantes con superioridad moral y destino sobre la colectividad y sus miembros, como tú y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Ustedes no tienen fueros ni privilegios para actuar así contra el partido de Leighton, Frei, Tomic y Palma, y no tienen derecho a hacerlo. Lo que has hecho hoy en televisión es peor que aquello que motivó las expulsiones de Sergio Puyol, Jaime Castillo Soto y Adolfo Zaldívar Palma», concluye la respuesta, a la que tuvo acceso El Ciudadano.

Mira la entrevista de Walker en TVN AQUÍ

Sigue leyendo: Los medios del establishment siguen dando más cobertura a DC´s por el «Rechazo» pese a que fueron derrotados en la interna

Sigue leyendo: Felipe Delpin por apoyo de la DC al Apruebo: “Todos queremos dejar atrás la Constitución de Pinochet”