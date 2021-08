Trabajadores de Subus presentaron proyecto de contrato colectivo para nivelar salarios e incluir un «bono covid»

Vía Sindical

Durante la mañana de este miércoles 4 de agosto, los trabajadores de la empresa Subus, operadora de Red, transporte público de Santiago, presentaron su proyecto de contrato colectivo. Los Sindicatos Unidos de Subus agrupan a 1000 trabajadores de 4 depósitos de la empresa que opera los servicios número 200 que transitan en las zonas norte y sur de Santiago.

Boris Guerrero, vocero de Sindicatos Unidos Subus, cuenta que entre los trabajadores existen diferencias salariales de hasta 300 mil pesos, lo cual esperan que cambie en esta negociación, donde según dice, ellos están pidiendo «reivindicaciones básicas. Subus tiene una política errada de diferenciación de salarios entre conductores o con diferentes funciones. Esa situación solamente la tiene Subus y no los otros operadores».

El dirigente detalla que «al revisar las nóminas de los sueldos de los trabajadores, tenemos cerca de 198 asociados que ganan un ingreso de 410 mil pesos, entonces nos parece impresentable que una empresa que agrupa a casi 6 mil trabajadores y recibe subsidio del Estado esté pagando esos salarios».

Por ello, Guerrero agrega que piden que se les pague un bono por haber trabajado desde el comienzo de la pandemia, llegando a tener gran cantidad de trabajadores contagiados y también varios fallecidos.

«Tenemos todo el derecho que haya el pago de un bono covid, porque desde que partió la pandemia los servicios no se han interrumpido. Tenemos más de 800 trabajadores contagiados y lamentablemente a la fecha llevamos 10 fallecidos. La empresa ha podido operar y por eso tiene los ingresos asegurados, pero a costa de los trabajadores, entonces consideramos prudente que la empresa genere un bono de compensación a la gente que ha trabajado desde que partió la pandemia», manifestó Guerrero.

Finalmente, desde los sindicatos señalaron que realizarán acciones concretas sin esperar a llegar a la huelga, ya que como comentó el dirigente, «la negociación, para que realmente tenga resultados, hay que sacarla a la calle y no esperar a que uno haya votado la huelga y esté todo consumado. Queremos sensibilizar a la ciudadanía con lo que estamos pidiendo. La única forma de cambiar las cosas en este país es que la gente se movilice, no hay otra alternativa. Se lo hemos hecho ver a nuestros asociados, que en la medida en que no estén dispuestos a hacer exigibles sus demandas en la calle, Subus va a seguir con la misma política».

Ahora, la empresa tiene 15 días para responder a este proyecto de contrato colectivo.