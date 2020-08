Trabajadores denuncian vulneración de derechos laborales en los viveros de Forestal Arauco

Trabajadores de Forestal Arauco hicieron llegar una denuncia al portal Resumen, donde señalan que en la sección de viveros, en complicidad con los dirigentes sindicales de la empresa, se están pasando a llevar los derechos de los trabajadores y trabajadoras consignados en el último convenio colectivo.

«La gota que derramó el vaso fue que ahora que ya trabajamos 4×4, de manera unilateral el vivero decidió que los domingos no se pagarán al 100, si no que como un día normal. Nos están quitando algo que nos pertenecía y que está estipulado en el convenio colectivo. Dicen que si no lo firmamos perderemos el trabajo», señala la denuncia.

Los trabajadores alegan también que hay extensión de horarios y además, problemas con la alimentación, ya que desde el inicio del virus ha sido precaria: «Se quitó el desayuno que siempre hemos recibido por un jugo, una fruta y un cereal bar. Es indignante que esperen que con la comida escasa se aguante un turno tan largo».

Asimismo, acusan que la empresa ha reunido a todos quienes trabajan en el vivero en el edificio de despacho, concentrando a una gran cantidad de personas y poniendo en riesgo su salud en el contexto de la pandemia.

De acuerdo a la fuente citada por Resumen, «nadie puede hablar porque al parecer es motivo de despido», y agrega que «nos hacen firmar una hoja en blanco para que renunciemos a nuestros derechos», llenando muchos documentos con firmas que serían falsificadas.

«El miedo es tanto que la gente acude a trabajar con dolencias terribles, no es sorpresa que muchos están con licencia, siendo la tendinitis la razón principal», añade la denuncia, que señala que incluso se ocultan los accidentes laborales.

Juan Sáez, presidente de la Federación de Obreros Forestales Rodrigo Cisterna, confirmó la situación a Resumen: «Los hacen firmar documentos que les hacen perder derechos que ganaron como sindicatos. En el convenio colectivo, la empresa pagaba los domingos al 100% y la empresa ahora les cambia eso, les hace firmar hojas en blanco donde ellos las rellenan y las transforman en anexos de contratos colectivos. Los dirigentes están con la empresa y aprueban cuando esta les dice que les van a bajar el sueldo a los trabajadores», concluyó Sáez.