Tras histórica votación: Piden a Piñera que retiro de fondos previsionales sea promulgado «prontamente»

En su tercer trámite legislativo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves los cambios realizados por el Senado, por lo que la iniciativa fue despachada desde el Congreso Nacional.

Finalmente, fueron 116 votos a favor y 28 en contra, con los cuales la Cámara aprobó los cambios realizados en el Senado al proyecto de retiro de fondos previsionales, con lo que se cumple su tercer trámite constitucional y queda en estado de ser promulgado como Ley de la República.

Tras la histórica votación, desde la bancada comunista hicieron un llamado al Gobierno de Sebastián Piñera para que no se demore su promulgación, pues el retiro de fondos es una ayuda concreta a un pueblo que sufre los efectos económicos de la crisis sanitaria a raíz de la pandemia del COVID-19.

La diputada Karol Cariola sostuvo que actualmente en Chile “hay hambre, desesperación, angustia y dolor en aquellas personas que han tenido que recurrir a la solidaridad para poder sustentarse. ¿Cómo es posible que este Gobierno no se dé cuenta de esto?. Hoy me he convencido de que el Gobierno no solo llegó tarde, sino que actuó con desidia”.

“Podemos decir que ante esta iniciativa parlamentaria que valoro y agradezco, vamos a poder entregar no solo un respiro, sino que una esperanza a quienes han estado esperando por muchos años que el parlamento sea una opción democrática para ello”, agregó Cariola.

En tanto, el diputado Guillermo Teillier sostuvo que el despacho del proyecto desde el Congreso Nacional marca un hito y evidencia el fracaso del Gobierno al no escuchar a la ciudadanía: “El Gobierno ha sufrido una derrota de proporciones en el Parlamento, desde el punto de vista ideológico y político y creo que esa derrota se la ha proporcionado él mismo por ponerse de espaldas a la gente y a la situación gravísima que están sufriendo las personas”, sostuvo Teillier.

El también presidente del PC añadió que “esta derrota del Gobierno va a significar que muchos chilenos y chilenas puedan de alguna manera paliar las necesidades a raíz de esta pandemia tan terrible que azota a nuestro pueblo”.

Finalmente, la diputada Camila Vallejo indicó que si bien este es un paso histórico y que irá en ayuda directa a quien hoy sufren, igualmente se deben seguir buscando más formas de ayudas y apoyos en estos tiempos de crisis.

«Por cierto que no es suficiente, que no es todo lo que se necesita, que necesitamos avanzar hacia un impuesto a los Súper Ricos, a una renta básica universal, avanzar hacia mayor justicia, dignidad y por sobre todas las cosas, avanzar hacia un nuevo sistema previsional. Un verdadero sistema previsional que es lo que no tenemos hoy», concluyó la jefa de la Bancada Comunista.

✅A LEY #RetiroFondosPrevisionales | Con 116 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones la Cámara aprueba el último trámite del proyecto, iniciado en 3 mociones de diputadas y diputados, que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP. (1/8) pic.twitter.com/Dj3Nm4sUJb — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 23, 2020

Se aprueba el retiro del 10% de las AFP en la Cámara de Diputadas y Diputados. Como autor de uno de los proyectos refundidos en el que hoy se aprobó, estoy contento por las chilenas y chilenos que ven en esta medida una solución a sus problemas. 🇨🇱pic.twitter.com/EURvJDsdGG — Diputado Renato Garin (@GarinDiputado) July 15, 2020

✅ APROBADO #RetiroFondosPrevisionales en la @Camara_cl con las modificaciones del @Senado_Chile (última tramitación y definitiva). Ahora se envía al Presidente para su promulgación (o veto 🙄) ¡Ganó el pueblo de Chile 🇨🇱 !#pensionesdignasya #ElRetiroVaYVamosPorMas pic.twitter.com/YUgNRkCBUV — Diputada Mix 🇨🇱 (@Claudia_Mix) July 23, 2020

¡Día histórico! Comenzamos a escribir una nueva historia de dignidad, justicia y donde las demandas ciudadanas nos rigen! Hoy ganó el pueblo.

Sigamos con fuerza, unidad y valentía, enfrentando hoy la pandemia y mañana el proceso constituyente! #ElRetiroVaYVamosPorMas#NoMásAFP pic.twitter.com/bCd4fnPrHg — Maite Orsini Pascal (@MaiteOrsini) July 23, 2020

Aprobamos el proyecto, Chile no tiene un sistema de pensiones. pic.twitter.com/ykJAFZmxWz — Gonzalo Winter (@gonzalowinter) July 23, 2020

Diputado Florcita Alarcón refiriéndose al retiro del 10% de fondos previsionales.



"Por aquí pasaron 5 presidentes, Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet que como Piñera fueron cómplices de las AFP… alguién tiene que decir eso"



Vía @juanmacabroso #retirofondosprevisionales pic.twitter.com/jZCD2Y0FgU — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 23, 2020

Leer más: