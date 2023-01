Tribunal absolvió a Benjamín Cruces, acusado de incendiar una caseta de peaje en Linares durante la revuelta de 2019

El joven, hoy de 20 años, manifestó su emoción y alegría: "Me siento contento, alegre de que se haya destapado esta olla. No es el único caso. A mí me dijeron si me declaraba culpable y yo dije no, que iba a pelear esto", declaró.