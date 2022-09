«Una infraestructura no es nada sin el factor humano»: Trabajadores de Inacap siguen en huelga ante insatisfactoria respuesta de sus empleadores

Desde el pasado lunes12 de septiembre, más de 1.300 trabajadores y trabajadoras de Inacap se encuentran en huelga legal, luego de que durante los cinco días de mediación obligatoria con la Dirección del Trabajo, los empleadores no mejoraran su oferta.

“No entendemos qué pasa con Inacap (…) de cuarenta peticiones que hemos hecho, se han abordado solamente ocho y son bajísimas, no podemos aceptar un contrato colectivo de esta manera”, declaró en una entrevista la presidenta del Sindicato Nacional de Empresa Universidad Tecnológica de Chile Inacap (Sinade), Sara Cartagena.

La organización sindical, que agrupa a 1.330 trabajadores y tiene presencia en 28 de las 29 sedes del Instituto, ha comunicado que las principales demandas que buscan incluir en el contrato colectivo son:

Reconocimiento a la antigüedad, experiencia y competencias de los trabajadores y trabajadoras de la institución.

Mejora de beneficios históricos.

Incremento real del sueldo base.

Mejora de las condiciones laborales de administrativos y docentes.

Sin embargo, desde el sindicato manifestaron que han visto frustrados sus esfuerzos “por mejorar las condiciones laborales que estimamos muy necesarias, justas y que nuestro empleador, Inacap, está en condiciones de atender. Esta votación para hacer efectiva la huelga es un claro mensaje a las autoridades de Inacap, que los trabajadores estamos muy disconformes con lo propuesto por nuestro empleador”, expresaron.

“El sindicato espera mejoras sustanciales en la propuesta de Inacap, sobre todo en consideración de los resultados financieros positivos de las instituciones Inacap. Esto no es sólo infraestructura y equipamiento para cumplir su misión de entregar formación y conocimiento técnico-profesional, el funcionamiento de la institución, así como los conocimientos que se entregan, es realizado por trabajadores administrativos y docentes. Una infraestructura no es nada sin el factor humano, y ello no es reconocido por Inacap”, añadieron las y los funcionarios.

En ese sentido, a las millonarias ganancias del Instituto Profesional se suma un dato no menor: el 70% de su alumnado estudia con gratuidad, “por lo tanto, esos son dineros que llegan a la institución sin pérdida, ellos reciben en sus arcas este dinero”, explican desde el sindicato, destacando que “los trabajadores de Inacap nos comprometimos en plena pandemia sin tener los recursos, sacamos adelante esta institución en un proceso que fue súper complicado para todos”.

Finalmente, la organización recordó que producto de la fusión de algunas sedes, las trabajadoras y trabajadores del instituto están con una alta sobrecarga laboral, la cual no ha ido acompañada de la correspondiente retribución monetaria.

Vía Sindical

