Vecinos y comunidades denuncian descomunal extracción de agua en Choapa

Este jueves, comunidades del sector de Choapa Viejo, en la Región de Coquimbo, denunciaron una descomunal extracción de agua desde las napas subterráneas, realizadas por una empresa agrícola en un predio privado.

«Están rompiendo las napas, hay una empresa agrícola que arrendó un terreno y trajo maquinaria de sondaje, y se pusieron a trabajar. Nosotros nos comunicamos con el director regional, él envió una persona fiscalizadora, y esta persona fue a terreno, hizo las averiguaciones, habló con el dueño del predio, se comunicó con la empresa, y después dijo que todo está en regla», expresó Elizabeth Peña, habitante del sector.

«Esto no puede suceder con estas localidades, que los palteros y estas empresas grandes no saquen el agua subterránea, el agua que es vida, eso nos mata a la pequeña agricultura. No podemos permitir que nos pasen a llevar de esta manera, nosotros estamos acá sin poder hacer nada, solo mirando atónitos lo que está sucediendo. Es una injusticia para el pobre campesino y para la gente que vive en el lugar», señala la mujer en un audio difundido por El Ciudadano.