Víctima de Karadima agradece apoyo de Boric tras presencia de Ezzati en Catedral

El nuevo Mandatario de Chile encabezó el acto cultural «cambio de mando ciudadano» en La Pintana. Instancia que contó con actos artísticos y musicales, donde el presidente pudo dirigirse a la ciudadanía.

Fue en este contexto que el Mandatario señaló que: «hay algo que ayer me molestó ver en la Catedral, me molestó ver al señor Ezzati, me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños y niñas», lo anterior respecto a la oración ecuménica realizada el sábado en la Catedral de Santiago.

Tras esto, Juan Carlos Cruz, una de las víctimas y denunciante de Fernando Karadima, agradeció al Presidente Gabriel Boric la crítica que realizó por la presencia de Ricardo Ezzati en la oración ecuménica de la Catedral de Santiago que se realizó este sábado.

“Muchas gracias Presidente Gabriel Boric. Su apoyo a tantos y tantas sobrevivientes a los q estos criminales Ezzati y Errázuriz han dañado tanto, le agradecen su solidaridad”, fue lo señalado por Cruz a través de su cuenta de Twitter.

Muchas gracias Presidente @gabrielboric 🇨🇱 @EquipoBoric . Su apoyo a tantos y tantas sobrevivientes a los q estos criminales Ezzati y Errázuriz han dañado tanto, le agradecen su solidaridad! pic.twitter.com/bAuLXhtLVW March 13, 2022

Previamente, Cruz había tildado de una “vergüenza que delincuentes como los cardenales Errázuriz y Ezzati tengan que estar figurando en el Tedeum”.