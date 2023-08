«Viejo de mierda»: Graban a diputada Gloria Naveillán insultando al padre de Antonia Barra

En las últimas horas se hizo viral un video de la diputada de derecha Gloria Naveillan, donde arremete fuertemente contra Alejandro Barra, padre de la joven Antonia Barra que se quitó la vida tras ser abusada sexualmente por Martín Pradenas.

Esto, luego de que Alejandro revelara que la sobrina de Naveillan también fue violada por el condenado, no obstante —señaló el padre— la parlamentaria habría evitado que la victima hiciera alguna denuncia.

Por este hecho, la exmilitante del Partido Republicano fue increpada por una joven en Valparaíso, que participaba en la movilización de profesores para exigir una respuesta al gobierno sobre la deuda histórica.

La joven estaba hablando de la condena a 17 años de Pradenas cuando se generó el cruce, refiere El Desconcierto.

«Yo la llamé, sin ser diputada, y le dije ‘tú debes denunciarlo’, y ella me respondió que ‘no, es que no quiero’. Borró todo de sus redes sociales. Y el viejo de mier…, papá de la chiquilla que murió, el señor Barra, que tiene ansias de ser político, no encontró nada mejor que inventar que yo a mi sobrina le había dicho que no hiciera la denuncia, lo cual es una mentira», expresó la diputada.

«Hice todas las aclaraciones por la prensa y ahora te tengo que venir a escuchar a ti, en una vereda en Valparaíso, y seguir con la mentira. Córtala, poh», añadió.

No obstante, la joven la increpó alegando que lo que estaba realizando Naveillan era un monólogo.

«Yo no quiero dialogar contigo, te quiero aclarar un punto. Y si quieres mentir, anda a mentir a otro lado, comadre, no aquí», puntualizó.

Los hechos habían sido señalados el 2021 por AraucaniaDiario, resguardando el nombre de la víctima, sobre el caso de una joven que denunció a través de redes sociales que ella había sido violada por Martín Pradenas, condenado por una serie de delitos de índole sexual.

De acuerdo a la versión de este medio, la joven habría decidido “no hacer una denuncia formal”.

