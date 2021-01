Vocero del Consejo Nacional Chango: “Claramente el proceso no está diseñado para nosotros”

Candidaturas y dirigencias de pueblos originarios y afrodescendientes se reunieron en un conversatorio organizado por la Fundación Saberes Colectivos para debatir sobre el proceso electoral. “Nosotros hemos llegado a este proceso con gente que nos han asesinado en el territorio”, afirmó una dirigenta mapuche.

Dirigentes, candidatas y candidatos constituyentes de pueblos originarios y afrodescendientes, y expertos se reunieron en un conversatorio llamado “Experiencias de Inscripción de Candidaturas Constituyentes para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes”, organizado por la Fundación Saberes Colectivos, con el objetivo de abordar las barreras estructurales que enfrentan los pueblos originarios y afrodescendientes al momento de asegurar su participación política.

Felipe Rivera Marín, vocero del Consejo Nacional Chango se refirió al tema señalando lo engorroso de los procesos burocráticos para realizar las inscripciones, muchas veces sin conocer la realidad de los pueblos originarios. “Claramente el proceso no está diseñado para nosotros. Del Servel nos siguen pidiendo papeles que nosotros ya habíamos entregado y nos surgen las dudas y suspicacias de todos nosotros para poder contar efectivamente con un candidato.”

Felipe Rivera Marín

“Sabemos también que en regiones se toman determinaciones distintas, una región hace un mecanismo y otra región hace otro. Finalmente queda a criterio de los funcionarios la forma en la que procede y muchas veces se abstienen de hacer procedimientos dejando el plazo de inscripción de electores cada vez más restringidos.”

Luis Castro

Luis Castro, candidato constituyente chango señala: “Vemos que no hay una visión o un conocimiento cabal de la distribución geográfica de donde está nuestro pueblo. Ahí debiese haber una mejor atención para que puedan acercarse a servir de ministro de fe y luego Servel para que pueda recoger toda esta documentación.”

Por su parte, María Olmos, de la Asociación Rayen Leufu de Chiguayante y candidata mapuche comparte sus preocupaciones: “¿Estos procesos en realidad nos van a servir? Yo estoy en este proceso porque hay que representar a los pueblos de todos lados, porque hay que jugársela. Pero no es un proceso donde yo sienta que vamos a ganar mucho. Nosotros sabemos que no hablamos el mismo idioma, porque somos dirigentes nada más, muchos no somos ni siquiera académicos. Hablamos de la lengua de lo simple, de lo cotidiano, que también es preocupante”.

“Nosotros hemos llegado a este proceso, con gente que nos han asesinado en el territorio”, puntualizó.

Malva Pedrero

Otro de los temas que concita atención y revela la situación electoral de pueblos originarios e indígenas es la falta de pronunciamientos de apoyo de la sociedad civil organizada al movimiento de pueblos originarios y afrodescendientes, en su lucha por los escaños reservados. En esta materia, la investigadora Malva Pedrero destaca: “Me preocupa enormemente que hayan habido escasos pronunciamientos de la sociedad civil y de los movimientos sociales en esta materia. La pelea de los escaños reservados para los pueblos originarios la dieron los pueblos originarios solos”.

“Eso es preocupante en un país que no puede negar su base india. Un país que no tiene más que hacer que pensar en un nuevo modelo de desarrollo. Y que no puede negar la presencia del pueblo afrodescendiente”, destacó.

José Barraza

Finalmente, José Barraza, candidato afrodescendiente propuso: “Faltó una mayor reflexión y una mayor apertura que estuviera a la altura de los estándares de lo que aplican otros países en relación a los derechos de los pueblos originarios. Ha sido de alta complejidad el poder acceder al patrocinio de candidatos.”