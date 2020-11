¿Cómo pudieron 70 millones aún haber votado por Trump?

Expertos de los medios de comunicación y otros han estado profundamente perplejos en cuanto a por qué tantos estadounidenses en esta elección -70 millones de hecho-, votaron por Trump.

Pero no es tan difícil de entender. Hay tres explicaciones principales: Una, económica. Otra, de salud. Y la tercera, y más importante, una cuestión de cultura y racismo manipulada por políticos inteligentes durante al menos el último cuarto de siglo.



La primera explicación —económica— es que los estados ‘rojos’ [tradicionalmente republicanos] (la base de Trump) no “sufrieron” tanto económicamente por la recesión como lo han hecho (y son) los estados ‘azules’ [históricamente demócratas] y las grandes áreas urbanas. Los estados ‘rojos’ cerraron solo en parte y por solo un par de semanas y luego volvieron a abrir rápidamente en mayo. Algunos puntos calientes en Nueva Orleans y Florida fueron rápidamente contenidos. Al reabrir rápidamente, minimizaron económicamente los efectos negativos de los cierres y cuarentenas. Eventualmente pagarían el precio en términos de salud por una reapertura anticipada, pero claramente optaron por cambiar los problemas de salud posteriores por ganancias económicas tempranas. Al mismo tiempo que reabrieron rápidamente, los estados ‘rojos’ pro-Trump todavía recibieron los beneficios económicos del rescate de la Ley Cares de marzo-abril que inyectó más de un billón de dólares en la economía beneficiando directamente a los hogares, es decir estos fueron los $ 670 mil millones en subvenciones PPP para pequeñas empresas, los $ 350 mil millones en beneficios de desempleo adicionales, los cheques de $ 1.200 y otros gastos directos en hospitales y proveedores de salud. Los estados de Trump obtuvieron su parte completa del rescate, incluso si no lo necesitaron tanto después de haber reabierto temprano. Finalmente, si los partidarios de Trump vivían en el sector del cinturón agrícola de Red State America, también obtuvieron $ 70 mil millones más en subsidios directos y pagos de Trump que fueron diseñados para aplacar el cinturón agrícola durante la desastrosa guerra comercial de Trump con China. Son tres fuentes principales de ingresos adicionales que recibieron los estados ‘rojos’ como regla general que los estados ‘azules’, las costas y las grandes ciudades de otros lugares no obtuvieron. En resumen, el impacto económico de esta recesión fue, por tanto, mucho menos severo en las áreas geográficas de mayor concentración del apoyo político de Trump.



En segundo lugar, Covid no tuvo un impacto negativo en los estados ‘rojos’ tanto como lo hizo en los estados ‘azules’ y las principales áreas urbanas de Estados Unidos, al menos no hasta finales de septiembre-octubre, después de lo cual ya habían comenzado muchas votaciones y las posiciones políticas se habían endurecido. Y luego, cuando Covid llegó tarde a los estados ‘rojos’, afectó relativamente más a las ciudades más grandes y no tanto inicialmente en las pequeñas ciudades y áreas rurales de los estados ‘rojos’ de Trump. El impacto económico de Covid fue, por tanto, relativamente peor en las grandes áreas urbanas, especialmente en las costas.



Pero aún más importante que estos efectos económicos y de salud relativos, el apoyo continuo que existe para Trump en su base de estados ‘rojos’, es decir, en las áreas de pueblos pequeños, rurales, pequeñas empresas y de derecha religiosa, se basa en la composición ‘étnica’ de sus seguidores de herencia europea, en su mayoría blancos, que temen que “su” cultura blanca se vea abrumada por el creciente número y diversidad de personas de color en Estados Unidos.



Este miedo es la base de su nacionalismo blanco, y el de ellos, que en realidad es una forma de racismo. También lo es su antiinmigración. Es antiinmigración dirigida contra personas de color, ya sean latinos, negros, musulmanes o quien sea. La herencia europea blanca, pueblo pequeño, rural, evangélico, el ‘corazón’ de las pequeñas empresas del sur y medio oeste de Estados Unidos ve ‘su Estados Unidos’ desapareciendo o al menos tener que compartir más equitativamente con la gente de color de Estados Unidos. Estos últimos son ahora casi iguales en población a los europeos blancos, pero no son iguales política o económicamente. Están llamando a la puerta y quieren entrar. Quieren su parte igual.

Pero los políticos inteligentes han convencido a los blancos europeos estadounidenses de que es un juego de suma cero: ¡lo que la gente de color de Estados Unidos pueda obtener será solo a su costa! No es posible compartir. Trump y otros, que están manipulando este miedo y descontento para sus propias carreras políticas, los han convencido de que es un juego de suma cero: ‘Nosotros contra ellos’. De esa manera, aquellos con riqueza y poder real redirigen el descontento de sus cuatro décadas de acumulación de riqueza obscena a expensas de todos los demás, estadounidenses blancos o no blancos. Agitar y redirigir el descontento hacia temas de identidad e identidad racial significa que los súper acomodados no tendrán que compartir ni con europeos blancos ni con europeos de color no blancos.

Enfrentan al uno contra el otro, mientras ellos –los ricos y poderosos– continúan “robando los bolsillos” de ambos. Esa fue, y sigue siendo, la estrategia de Trump en pocas palabras. También es la estrategia de sus ricos patrocinadores. Es el antiguo “juego de cáscaras” del racismo de la clase dominante estadounidense. Justo ahora en forma de ‘vino viejo en odres nuevos’, como dicen. “América primero” significa, en efecto, que la América blanca de su base política es lo primero. Trump, los patrocinadores financieros y los agentes de poder, como los Adelson, Mercers, Singers y sus aliados, han convencido a los blancos europeos estadounidenses en el corazón de ser temerosos y oponerse a la igualdad de los estadounidenses de color en otros lugares. Es por eso que Trump suena mucho como un ‘nacionalista blanco’, e incluso a veces como pro-fascista porque ese es también el mensaje de la extrema derecha. Su lema de “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande” es realmente, cuando se traduce, hacer que la América blanca europea vuelva a ser segura y evitar que las hordas de personas de color les quiten “su América”.



He aquí por qué lo apoyan fundamentalmente: Trump se ha convertido en su ‘baluarte’ contra este cambio demográfico al que temen por encima de todo. Es por eso que Trump podría hacer o decir lo que quisiera y moverse cada vez más hacia extremos, y aún lo apoyarían. Lo apoyarían incluso en el desmantelamiento de lo que queda de la democracia truncada en Estados Unidos, si fuera necesario en su opinión. Y todavía seguirán apoyándolo. Ni Trump ni el trumpismo se van. Ha echado raíces en los 70 millones, esperando una resurrección en 2024 o incluso en 2022.



Todo esto no es diferente de lo que sucedió en los Estados Unidos en la década de 1850. Estados Unidos está aproximadamente en 1854 en términos de tiempos y eventos históricos. Por lo tanto, las elecciones de 2024 pueden ser aún más “polémicas” si Biden y los demócratas no logran resolver de manera agresiva la doble crisis económica y de salud que se profundiza este invierno en Estados Unidos. Si Biden adoptara un programa y una solución minimalistas, en nombre de una estrategia renovada de “bipartidismo” destinada a aplacar al Senado republicano de Mitch McConnell, entonces la “bidenomía” está condenada al fracaso. Dará como resultado un retorno de las fuerzas de Trump a mitad de período de 2022, tal vez bajo el liderazgo de Trump, o tal vez un Ted Cruz, o tal vez un Marco Rubio. O tal vez alguna cara nueva e inteligente. Un programa minimalista de Biden sufrirá el destino del programa de estímulo económico minimalista de Obama de enero de 2009, lo que resultó en una pérdida masiva de apoyo electoral para los demócratas en las elecciones de mitad de período de 2010 y, a su vez, llevó a la pérdida de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y luego al Senado poco después. Las consecuencias económicas de ese estancamiento particular que siguió son bien conocidas. Existe un gran riesgo de que ocurra lo mismo en 2021-22.



Las elecciones de 2020 se parecieron en algunos aspectos fundamentales a 2016, y las diferencias hoy son que las clases media y trabajadora en los estados cambiantes de Wisconsin, Michigan, Pensilvania volvieron a los demócratas en 2020 después de haber votado por Trump en 2016. Voltereta de tres estados. Ese cambio se debió a que Trump simplemente no cumplió sus promesas de 2016 de devolver empleos industriales bien remunerados a esos estados después de 20 años de libre comercio, deslocalización y desindustrialización de la región. Un buen ejemplo de las promesas fallidas de Trump fue Asian Foxconn Corp., fabricante de repuestos para iPhone de Apple. Trump y Foxconn prometieron traer 5.000 puestos de trabajo al medio oeste superior de Estados Unidos. Nunca sucedió. La operación de Foxconn en los EE.UU. hoy se limita a solo 250 trabajos en un almacén. Así que el medio oeste superior volvió a retroceder por estrechos márgenes frente a los demócratas.



La otra diferencia en 2020 con respecto a 2016 es el surgimiento de movimientos de base reales en Georgia y en el suroeste en Arizona-Nevada: Los negros y sus aliados en Georgia y los latinos y nativos americanos en el suroeste. También una nueva organización y movilización de personas de color y trabajadores en lugares como Filadelfia, Detroit, Erie, Pittsburg y otros lugares.



Estos nuevos movimientos de base en crecimiento son las fuerzas políticas reales que determinaron la victoria de Biden, junto con el desencanto de la clase trabajadora y la clase media con las promesas fallidas de Trump. Por lo tanto, la victoria de Biden tuvo menos que ver con la estrategia de Nancy Pelosi de apuntar a mujeres blancas de los suburbios, veteranos, profesionales e independientes. Esa estrategia no logró producir ninguna “ola azul” en absoluto. De hecho, resultó en la pérdida de escaños de los demócratas en la Cámara de Representantes, mientras se desperdiciaban decenas de millones de dólares en fútiles carreras por el Senado como la de Kentucky contra Mitch McConnell. Piense si ese dinero se hubiese gastado en Georgia. Si lo fuera, podría no ser necesario tener elecciones de segunda vuelta el próximo enero para los dos escaños del Senado del estado.

No, la gran estrategia del liderazgo demócrata fue un fracaso definitivo; la estrategia de movilizar a las bases en Georgia y el suroeste, una estrategia que no cuenta con el apoyo financiero de la dirección del partido demócrata, es lo que ha colocado a Biden en la Casa Blanca.



Lo que queda por ver es si Pelosi, Shumer y los donantes corporativos de la bolsa de dinero de su partido entenderán lo que realmente sucedió en este ciclo electoral y realmente por qué ganó Biden (y las campañas de la Cámara y el Senado fracasaron en gran medida). Si los líderes del partido siguen ahora la ruta de un programa minimalista en 2020, como lo hizo Obama en 2009, sin duda llegarán en 2022 a sufrir un destino similar al de Obama como lo hicieron en 2010. Entonces todos volveremos al punto de partida con un resurgimiento de Trump y el trumpismo una vez más.



Los demócratas se encuentran en una encrucijada histórica. Pueden entender las fuerzas reales detrás de los 70 millones de partidarios que votaron por Trump, o pueden ignorar la historia en proceso y repetir la historia del pasado de 2009-10 y posteriormente sufrir las mismas consecuencias en 2022 y ciertamente en 2024. Pero no, no espere que los expertos de los medios de comunicación comprendan nada de esto, más de lo que incluso ahora pueden comprender por qué los seguidores de Trump se cuentan por decenas de millones a pesar de su pérdida. Ellos y Trump aún no están derrotados. Simplemente se han “revisado” durante un tiempo.



Por Jack Rasmus

Publicado originalmente el 8 de noviembre de 2020 en jackrasmus.com