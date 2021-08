Es hora de ir por más

«Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido» Silvio Rodríguez

1.- La información es clara, contundente. «En el año 2020 el 50% de la población ocupada recibió ingresos iguales o menores a $420.000. No obstante lo anterior, un 18,4% de las personas se ubicó en el tramo entre $300.000 y $400.000». Lo que resulta increíble es que estas cifras sean superiores a las de años anteriores. Es difícil entender cómo millones de trabajadores soportan tanto sin reaccionar.

Esta información, profusamente difundida, omite un dato no menor y es el relativo a si tales ingresos son líquidos o brutos. ¿Por qué ese dato resulta importante?

Porque -en la casi total certeza de que hablan de un ingreso bruto- deja aún mas expuestos los miserables ingresos con los que más del 50% de la masa laboral ocupada sobrevive mensualmente, situación que en todo caso no cambia mucho si dichos ingresos fueran líquidos.

¿Cuál es la respuesta de la autoridad política a esta, más que clara, señal de miseria?: Bonos y subsidios, de corte variable y extinguibles en el corto plazo, como si esa sola decisión bastara para que la gente deje de ver cómo la rodea el sufrimiento y las carencias.

¿Es que alguien cree que el aumento de algunas lucas en la ley 21.218 soluciona algo? Cierto es que aumenta el monto del subsidio estatal para elevar el valor del Ingreso Mínimo Garantizado, al mismo tiempo que sube el valor del ingreso mínimo mensual, pero siguen siendo valores miserables, que no le permiten subsistir a millones de ciudadanos.

Una razón mas para validar la propuesta de un nuevo retiro de fondos de las AFP porque ciertamente son aún muchos millones de personas (en ese 50% que reciben no más de $420.000 mensuales) que disponen de fondos de su previsión con los que poder subsanar algunas carencias.

No compartimos esta lógica del retiro, pero no son muchos los caminos que quedan por explorar. Hemos sostenido desde un principio que debieron ser retiros mensuales equivalentes a la remuneración mensual del trabajador, restituidos al término de la pandemia por los patrones y el Estado.

2.- La discusión que todos esquivan es otra y debemos hacer el máximo de esfuerzos para instalarla y no dejarla en manos de quienes no tienen mayor interés en el bienestar del pueblo trabajador. Hay que establecer, sin ambigüedades, que el ingreso mínimo mensual es un valor miserable y que debe ser mejorado, pero no en base a reajustes al valor actual sino en directa relación con una canasta mensual de alimentos que también incluya los gastos de agua, luz, gas, arriendo o dividendos mensuales, como mínimos gastos de un hogar.

Asimismo, se debe legislar con urgencia para establecer la obligatoriedad del pago de locomoción mensual y colación en los contratos de trabajo (no es un dato menor que del total de ingresos mensuales los trabajadores gasten algo más del 20% en ambos conceptos).

3.- Ya no se sostienen más «los avances en la medida de lo posible». Es hora de ir por más. Eso solo podemos lograrlo con organización.



Nuestra fuerza la Unidad Nuestra meta la Victoria



Por Manuel Ahumada Lillo

Secretario CGT Chile

Pulso Sindical, 29 de agosto de 2021