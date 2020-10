La cortina de humo del FMI

En su último informe Perspectivas de la economía mundial, el FMI volvió a abordar el tema del cambio climático, el calentamiento global y qué hacer al respecto . Como lo hizo el año pasado, el FMI reconoció que el cambio climático es un tema candente para la humanidad y el planeta. Pero esta vez afirmó que había opciones de política que podrían detener cualquier calentamiento adicional hasta un punto de inflexión más allá del cual no había vuelta atrás.

Las emisiones globales cayeron un 8,8 por ciento en el primer semestre de este año en medio de restricciones de movimiento y actividad económica debido a la pandemia de coronavirus, según un nuevo informe.

Pero está volviendo a subir.

«Desafortunadamente, el impacto de la protección climática será casi insignificante», de la caída de COVID, dice el informe. Aunque las emisiones de dióxido de carbono son más bajas de lo habitual, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera sigue aumentando debido al continuo consumo de combustibles fósiles. “Casi no hay diferencia en el calentamiento global. Quizás una diferencia de un centésimo de grado, probablemente incluso menos” , decía.

Y en un informe publicado esta semana, las Naciones Unidas pronosticaron que, a menos que se detenga el calentamiento global, el planeta se convertirá en un «infierno inhabitable» para millones. El informe de la ONU lo puso en juego: los líderes políticos y empresariales están siendo «deliberadamente negligentes» ya que los desastres naturales casi duplican este siglo. En el período de 2000 a 2019, se registraron 7.348 grandes desastres que se cobraron 1,23 millones de vidas y afectaron a 4.200 millones de personas (muchas en más de una ocasión), lo que generó aproximadamente 2,97 billones de dólares en pérdidas económicas mundiales. Este es un fuerte aumento con respecto a los veinte años anteriores. Entre 1980 y 1999, 4.212 desastres estuvieron relacionados con peligros naturales en todo el mundo que cobraron aproximadamente 1,19 millones de vidas y afectaron a 3,25 mil millones de personas, lo que provocó aproximadamente 1,63 billones de dólares en pérdidas económicas.

Gran parte de la diferencia se explica por un aumento en los desastres relacionados con el clima, incluidos los eventos climáticos extremos: de 3.656 eventos relacionados con el clima (1980-1999) a 6.681 desastres relacionados con el clima en el período 2000-2019. En los últimos 20 años, el número de grandes inundaciones ha aumentado a más del doble, de 1.389 a 3.254, mientras que la incidencia de tormentas aumentó de 1.457 a 2.034. Las inundaciones y tormentas fueron los eventos más frecuentes. El informe “El costo humano de los desastres 2000-2019” también registra aumentos importantes en otras categorías, como sequías, incendios forestales y eventos de temperaturas extremas. También ha habido un aumento en los eventos geofísicos, incluidos terremotos y tsunamis, que han matado a más personas que cualquiera de los otros peligros naturales que se analizan en este informe.

Haciendo eco del informe del FMI, la ONU dijo que “Actualmente, el mundo va camino de un aumento de temperatura de 3,2 grados Celsius o más, a menos que las naciones industrializadas puedan lograr reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos 7,2% anual durante los próximos 10 años para lograr el objetivo de 1,5 grados acordado en París ”.

Si bien China es el mayor emisor de CO2, principalmente debido al tamaño de su población, el crecimiento anual de emisiones más rápido proviene de India y Estados Unidos.

Sin embargo, el FMI reconoce que tiene las respuestas para evitar un desastre inminente: «Si no se aborda, el cambio climático conllevará un costo humano y económico potencialmente catastrófico, pero no es demasiado tarde para cambiar de rumbo». Mantener las temperaturas a niveles considerados seguros por los científicos requiere llevar las emisiones netas de carbono a cero a nivel mundial a más tardar a mediados de siglo, pero esto se puede hacer, dice el FMI, con dos importantes herramientas de política económica que, además, “se pueden aplicar de una manera que apoye crecimiento económico, empleo e igualdad de ingresos ”. Suena muy positivo.

¿Cuáles son las políticas económicas del FMI para salvar el planeta? El primero es reducir el uso de fuentes de energía de combustibles fósiles y el segundo es reducir el consumo de energía en total. Según los economistas del FMI, esto se puede hacer con impuestos al carbono y precios de mercado de las emisiones de carbono. “Un impuesto al carbono encarece los combustibles sucios, lo que incentiva a los consumidores de energía a cambiar su consumo hacia combustibles más ecológicos. El consumo total de energía también cae porque, en general, la energía es más cara «. Y en el otro lado de la moneda, deberíamos hacer que “la energía verde sea más barata y más abundante (mediante subsidios o inversión pública directa en energía verde)” .

Los países deberían optar inicialmente por un estímulo a la inversión verde: inversiones en transporte público limpio, redes eléctricas inteligentes para incorporar energías renovables en la generación de energía y modernización de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente. Este impulso de infraestructura verde logrará dos objetivos. En primer lugar, impulsará el PIB mundial y el empleo en los primeros años de la recuperación de la crisis del COVID-19. En segundo lugar, la infraestructura verde aumentará la productividad en los sectores con bajas emisiones de carbono, incentivando así al sector privado a invertir en ellos y facilitando la adaptación a los precios más altos del carbono.

El FMI tiene un modelo que afirma que su estrategia para mitigar el cambio climático en realidad podría impulsar el PIB mundial en los primeros 15 años de la recuperación en aproximadamente un 0,7 por ciento del PIB mundial en promedio, y el empleo durante aproximadamente la mitad de ese período, lo que lleva a aproximadamente 12 millones de personas adicionales empleadas en todo el mundo. A medida que la recuperación se afianza, los precios del carbono anunciados previamente -y que aumentan gradualmente- se convertirán en una herramienta poderosa para lograr la reducción necesaria de las emisiones de carbono. “Si se implementa, tal programa de políticas pondría a la economía global en un camino sostenible al reducir las emisiones y limitar el cambio climático. El efecto neto reduciría aproximadamente a la mitad la pérdida de producción esperada por el cambio climático y proporcionaría ganancias del PIB real a largo plazo muy por encima del curso actual a partir de 2050 en adelante «. Así que parece que podemos tener nuestro pastel y comérnoslo: ¡más crecimiento y cero emisiones!

Sin embargo, el FMI admite que, a pesar de los beneficios a largo plazo y un impulso inicial a la actividad económica, sus políticas sí imponen costos durante la transición. Entre 2037 y 50, la estrategia de mitigación mantendría el PIB mundial bajo en aproximadamente un 0,7 por ciento en promedio cada año y en un 1,1 por ciento en 2050 en relación con las políticas sin cambios. Sin embargo, dice el FMI, “Estos costos parecen manejables, sin embargo, considerando que se proyecta que la producción global crecerá en un 120 por ciento de aquí a 2050. El lastre sobre la producción podría reducirse aún más si las políticas climáticas incentivan el desarrollo tecnológico en tecnologías limpias, a través de subsidios de I + D , por ejemplo. Además, el paquete sería neutral para la producción durante ese período si se consideran beneficios importantes en forma de mejores resultados para la salud (debido a la reducción de la contaminación) o menos congestión del tráfico «.

Asimismo, el FMI reconoce que “los hogares de bajos ingresos tienen más probabilidades de verse perjudicados por el precio del carbono, ya que gastan una parte relativamente grande de sus ingresos en energía y es más probable que se empleen en la fabricación y el transporte intensivos en carbono”. Pero los gobiernos pueden utilizar varias políticas para limitar los efectos adversos de los precios más altos del carbono en los hogares, por ejemplo, transferencias de efectivo y gasto público. Y los puestos de trabajo se pueden salvar «reorganizando a los trabajadores también ayudará a suavizar la transición laboral a sectores con bajas emisiones de carbono».

Todo esto suena genial. Se evitó el calentamiento global, el crecimiento económico y el empleo continuaron y todo a través de medidas orientadas al mercado e inversiones gubernamentales, sin tocar los lados de la industria de los combustibles fósiles y el control multinacional de la producción de energía, minerales y materias primas.

Sin embargo, lo primero que hay que señalar es que el modelo del FMI no asume crisis financieras y de inversión en la producción capitalista durante los próximos 30 años. Proyecta un crecimiento global medio anual del 3,3% hasta 2050. Y, sin embargo, también reconoce que su estrategia de «mitigación» reduciría 1% pt al año de esa tasa. Sobre esa base, el crecimiento del PIB real per cápita estaría apenas por encima del crecimiento de la población en muchos países del Sur Global. El modelo no evita realmente el conflicto entre vidas y medios de subsistencia.

El FMI también se aferra al modelo neoclásico dominante de depender de los precios del mercado para alterar la producción y el consumo. Las emisiones de carbono se valorarán en los mercados para tener en cuenta el «coste social del carbono» en la contaminación y el calentamiento global. Pero los economistas que han intentado calcular cuál debería ser ese «precio social» han encontrado que hay tantos factores involucrados y que el precio debe proyectarse sobre un horizonte de tiempo tan largo que es realmente imposible asignar un valor monetario al daño social. – ¡Las estimaciones del precio del carbono oscilan entre $ 14 por tonelada de CO2 y $ 386! “Es imposible aproximar las incertidumbres en los resultados catastróficos o irreversibles, de baja probabilidad pero de alto daño”. De hecho, donde se ha aplicado el precio del carbono, ha sido un miserable fracaso en la reducción de emisiones o, en el caso de Australia, el gobierno lo ha dejado caer bajo la presión de las empresas de energía y minería.

La otra política del FMI es la inversión pública en «tecnología verde». Aquí el FMI se centra en la captura de carbono. Si bien la captura de carbono puede funcionar, al menos en teoría, es prohibitivamente costosa e incluso puede convertirse en parte del problema. Por ejemplo, un consorcio que incluye a Amazon y Microsoft invirtió en CarbonCure Technologies, una empresa canadiense que busca reducir las emisiones de dióxido de carbono del hormigón. Pero la producción de cemento, el ingrediente clave del hormigón, genera tanto CO2 que si la industria fuera un país, solo China y Estados Unidos emitirían más en el transcurso de un año.

Además, la captura de carbono aún está en pañales: solo hay unos 20 proyectos en uso comercial en todo el mundo, según la AIE. E incluso los partidarios de CCT admiten que «Estamos en un punto de inflexión y nadie sabe exactamente cómo se inclinará», dijo Klaus Lackner, un experto en el campo de la Universidad Estatal de Arizona que inventó los «árboles mecánicos» que eliminan el CO2 del aire. Lackner dijo que es probable que el mundo supere el límite de calentamiento global de 1,5 ° C establecido en el acuerdo climático de París. «Vivimos en un mundo de sobreimpulso en el que se perderán 1,5 ° C» , dijo. » Vamos a tener que pisar más fuerte los frenos y vamos a tener que recuperar el carbono».

Las propuestas de política del FMI están creando una ‘cortina de humo’ (¡literalmente!) para ocultar la realidad de que, mientras la industria de los combustibles fósiles y los otros grandes emisores multinacionales de gases de efecto invernadero no se toquen y no se incluyan en un plan para eliminarlos gradualmente, se superará el punto de inflexión para el calentamiento global irreversible.

El organismo de analistas de energía más autorizado del mundo, la Agencia Internacional de Energía, descubrió en su último informe insignia anual que el mundo se encamina hacia un calentamiento global superior al límite más agresivo del Acuerdo de París de 1,5 ° C. La agencia considera que sacar los combustibles fósiles sustancialmente del sistema energético, dice, costaría un 25% más que los 54 billones de dólares que se espera que el mundo invierta para 2040.

En su 2020 World Energy Outlook , la IEA dijo que “La era del crecimiento de la demanda mundial de petróleo llegará a su fin en la próxima década, pero sin un gran cambio en las políticas gubernamentales, no hay señales de un rápido declive. Según la configuración de políticas de hoy, un repunte económico global pronto haría que la demanda de petróleo volviera a los niveles anteriores a la crisis «.

Lograr una reducción de alrededor del 40% en las emisiones para 2030 requiere, por ejemplo, que las fuentes de bajas emisiones proporcionen casi el 75% de la generación de electricidad mundial en 2030, frente a menos del 40% en 2019, y que más del 50% de los automóviles de pasajeros vendidos en todo el mundo en 2030 son eléctricos, frente al 2,5% en 2019.

Y si la infraestructura energética actual continúa funcionando como lo ha hecho en el pasado, bloquearía por sí misma un aumento de temperatura de 1,65 ° C. Eso está más allá del punto de inflexión para la extinción de especies planetarias, el clima destructivo y la migración masiva.

Por Michael Roberts