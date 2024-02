‘Memorias de Militancia. Breve historia del Partido Socialista de Chile’ (I)

Editor Sergio Salinas Cañas

Pablo Franco

Manuel Martínez

Sebastián Schneider

Con el aporte de Iván Borcoski

Desde su fundación, el 19 de abril de 1933, el Partido Socialista de Chile (PS) ha mostrado hasta la actualidad algunas características que lo diferencian del resto de sus congéneres chilenos: una identidad sólida y diferenciada claramente de otros grupos de izquierda; un fraccionamiento común en su historia, pero con momentos de reunificación, caso atípico en el continente y en el mundo y, quizás su mayor característica, la existencia de tendencias, algunas veces francamente contradictorias, en su interior.

En diversos textos académicos se ha caracterizado que en la década de los sesenta el Partido Socialista era la agrupación “rupturista” y el Partido Comunista (PC) el “gradualista”. Sin embargo, en la práctica el PS no estaba tan cohesionado en sus ideas como el PC, partiendo del hecho que recién en 1957 se había realizado el Congreso de Unidad donde confluyeron el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista de Chile. Lo cierto es que durante toda la historia del PS siempre han coexistido los partidarios de la vía rupturista y de la vía gradualista, lo que implicaba, además, diferentes puntos de vista en relación a la democracia.

En la actualidad el PS aún mantiene estas características de su niñez, madurez y adultez histórica, quizá mediatizadas por un fraccionamiento más común, con la salida de algunas emblemáticas figuras y una identidad opacada entre un debate histórico no superado: lo vivido durante la Unidad Popular y sus plataformas políticas levantadas luego del retorno a la democracia. De hecho, el golpe militar provocó uno de los momentos de mayor fraccionamiento de su historia, pero también una nueva reunificación un tiempo antes del retorno a la democracia.

Sin embargo, este libro no buscará analizar desde la academia, a través de las teorías de partidos políticos clásica, su historia, características y estructuras sino se abocará fundamentalmente al imaginario colectivo y que tenían sus propios militantes en, quizá el momento más complicado de su historia, la Unidad Popular, el golpe militar y el fraccionamiento. Es decir, desde fines de la década de los setenta a los ochenta.

Este libro “Memorias de militancia. Breve historia del Partido Socialista de Chile” mostrará claramente, a través de entrevistas, revisión de documentos y discusiones internas, visiones diferentes de sus militantes, en algunos casos contradictorias sobre el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, sostendrá que pese a las diferencias internas hay un núcleo, incluso corazón común podríamos sostener, que provocó la supervivencia de este partido después del golpe militar con un compromiso de sus militantes, en algunos casos heroico. Este mismo núcleo le ha otorgado una consistencia identitaria que lo hace ser uno de los partidos políticos chilenos más sólidos en la actualidad en un escenario de crisis de la “política” con “mayúsculas” y del sistema y los propios partidos. De cierta manera, se puede hipotetizar que la dinámica de la existencia de debate constante producto de las tendencias internas es el motor, el pulmón, que entrega el aire de vida a este partido, uno de los más antiguos de la historia política chilena.

Este libro intentará demostrar, además, que existió desde los sesenta hasta fines de los ochenta una identidad socialista, basada en América Latina y un hacha, que era coherente con su historia e incluso con su himno, “Marsellesa Socialista”, pese a lo lejano que en la actualidad pueden parecer algunas de sus frases: “Socialistas a luchar, resueltos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución”.

Y es que transcurridos más de 50 años desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, aún existen diversas visiones en la sociedad chilena sobre lo ocurrido y que se replica telúricamente en las nuevas generaciones y antiguos militantes del Partido Socialista. Llegar a una verdad única parece aún un camino pedregoso.

En este sentido, el impulso final para escribir este libro se produjo luego de las declaraciones del presidente de la Juventud de la UDI, Felipe Cuevas:

Pero el tajante desmentido a este supuesto plan que llevó a cientos de hombres a la tortura, el asesinato y la desaparición había sido ya negado por el primer vocero de la junta militar, Federico Willoughby:

«Fue una gran maniobra de guerra sicológica. Yo no sabía de la existencia del Plan Z y era funcionario de la Junta de Gobierno y por lo tanto tendría que haber sabido. Cuando vi el Libro Blanco que contiene el Plan Z, no me interesó mirarlo porque reconocí que eran papeles y fotos que había visto con posterioridad al 11 de septiembre en el Ministerio de Defensa. Eran todos los documentos que se habían juntado en todos los allanamientos en las sedes de los partidos políticos en Santiago. Estaban en una pieza llena de fotos de actas de los partidos marxistas. De allí se debe haber seleccionado un material especial…Yo tengo la impresión que, la gente encargada de las operaciones de inteligencia, discernieron que era conveniente generar un elemento de justificación del pronunciamiento militar para convencer a la población civil que los habían salvado. Entonces se hizo este libro y se produjo incluso un efecto social. Había gente que decía con cierto orgullo: Ah, yo estaba en la lista de los que iban a matar y eso generaba cierto estatus… Este libro, le repito, es producto de una campaña de guerra sicológica.»