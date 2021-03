Presupuesto del Reino Unido: saliendo del Covid

La economía del Reino Unido fue la más afectada de las principales economías del G7 en el año del COVID. El PIB real cayó un 9,9%, lo que el multimillonario y hombre más rico del parlamento británico, el canciller conservador, Rishi Sunak, admitió que fue la peor contracción del ingreso nacional en 300 años.

El gobierno del Reino Unido tampoco protegió a la gente del Covid-19. Tras un resurgimiento de las infecciones durante el invierno, alrededor de uno de cada cinco personas en Gran Bretaña han contraído el virus hasta ahora, uno de cada 150 han sido hospitalizadas y uno de cada 550 han muerto, la cuarta tasa de mortalidad más alta del mundo. Si bien la producción se recuperó parcialmente en la segunda mitad de 2020, el último bloqueo y la interrupción temporal del comercio entre la UE y el Reino Unido a principios de año generarán otra caída del PIB en el primer trimestre de 2021.

Esto ha obligado al gobierno a extender sus paquetes de apoyo Covid en el presupuesto gubernamental de Sunak para 2021-22 anunciado hoy. Todos han sido aplazados hasta finales de septiembre con la esperanza de que el rápido despliegue de la vacuna permita que la economía se abra para entonces y evite un fuerte aumento del desempleo y las quiebras de las pequeñas empresas para finales de este año.

El pronóstico optimista del gobierno es que la economía del Reino Unido se recuperará en aproximadamente un 4% este año y, finalmente, el PIB recuperará su nivel anterior a la pandemia en el segundo trimestre de 2022, o unos dos años y medio desde que estalló la pandemia. Incluso si eso es posible, se prevé que el desempleo aumente en otro medio millón hasta los 2,5 millones, o el 6,5%. Pero eso supone que todos los 4,7 millones de trabajadores actualmente en licencia mantendrán sus puestos de trabajo el próximo septiembre. De hecho, incluso si se cumplen estas previsiones de crecimiento, la economía del Reino Unido seguirá estando un 3% por debajo de la tasa de crecimiento prepandémica, que ya era débil. Claramente, esta no es una recuperación en forma de V por una raíz cuadrada inversa.

Fuente: OBR

A más largo plazo, el pronóstico oficial para el crecimiento promedio del PIB real es de solo 1,7% anual, o un tercio por debajo de las tasas de crecimiento anteriores a 2019. Eso sugiere un impacto significativo de las ‘cicatrices’ en el empleo y la capacidad de inversión de Covid y de la pérdida de comercio por Brexit.

Fuente: OBR

¿Qué proponen Sunak y los conservadores como plan de recuperación para la economía del Reino Unido? Se reduce a tratar de impulsar la inversión en el sector capitalista de la economía con exenciones fiscales masivas, nuevos ‘puertos libres’ donde las grandes empresas pueden evitar impuestos y regulaciones; y a través de préstamos baratos garantizados para empresas.

Pero no hay ayuda para los servicios públicos y los trabajadores del sector público. Continuará la congelación de los salarios del sector público, ¡y esto es después de la contracción más prolongada de los salarios reales promedio (unos 18 años) desde el final de las guerras napoleónicas en 1822! No hay ningún impulso planificado en la financiación de los servicios públicos, aparte de aumentos limitados en el sector de la salud, donde se intensificará la privatización “sigilosa” de los recursos del NHS. Y hay poca ayuda para que los ayuntamientos locales en apuros cumplan con sus obligaciones, por lo que la mayoría se ve obligada a aumentar los impuestos locales este año solo para dejar de quebrar. Al mismo tiempo, el gobierno no optó por gravar las enormes ganancias ‘inesperadas’ obtenidas por los fondos de cobertura y las instituciones financieras acumuladas por la especulación en los mercados bursátiles en auge del mundo mientras millones confiaban en el bienestar de Covid. ¡Un exgerente de fondos de cobertura, empleador y amigo de Sunak se pagó 343 millones de dólares en dividendos de la especulación en 2020!

El gobierno anunció la creación de un Banco Nacional de Inversión en Infraestructura que se centrará en el norte de Inglaterra con una financiación fragmentada de £ 12 mil millones. La inversión pública en el PIB aumentará a más del 2,5% por primera vez en décadas, pero en una economía capitalista, es la inversión empresarial la que impulsa los ingresos, el empleo y la productividad, y en este sentido, la economía del Reino Unido está funcionando de manera abismal. El pronóstico de crecimiento de la inversión empresarial, a pesar de las conversaciones del gobierno, parece sombrío.

Mis cálculos del pronóstico oficial sugieren que la inversión empresarial aumentará a aproximadamente el 7,8% del gasto nacional total para 2025 desde la caída de Covid del 7,1%. Pero incluso en 2025, esa tasa de inversión estará por debajo de los niveles de 2016 y solo un 5% por encima de 2007, ¡después de 18 años!

Fuente: OBR, mis cálculos

La pandemia de Covid obligó al gobierno a gastar cantidades sin precedentes para el apoyo de rescate a hogares, empresas y servicios públicos por un costo total de £ 344 mil millones. A través de este parlamento surgirán enormes déficits presupuestarios y la deuda del sector público superará el 100% del PIB y se mantendrá por encima de ese nivel hasta 2025.

Sunak habló fuertemente sobre poner en orden las finanzas públicas. Existe un gran debate sobre si importa o no si la deuda del sector público es tan alta cuando las tasas de interés de la deuda son tan bajas. De hecho, se espera que el costo de los intereses de esta deuda caiga a un mínimo histórico de solo el 2,4 por ciento de los ingresos totales.

Sunak todavía piensa que es importante y planea aumentar los ingresos para reducir los déficits presupuestarios anuales hasta 2025. Hay un plan para aumentar el impuesto a las ganancias corporativas del 19% del PIB al 25% para las empresas más grandes, pero no se aplicará hasta 2023 y incluso entonces, la tasa no será superior al promedio de la OCDE. Sunak congelará los umbrales del impuesto sobre la renta, de modo que la gente comenzará a pagar impuestos con ingresos reales más bajos que antes. Y no es cierto que el gobierno esté evitando la austeridad. Además de no revertir los enormes recortes a los servicios públicos y locales durante los últimos diez años, el gobierno de Sunak recortará el gasto público en otros 4.000 millones de libras esterlinas al año a partir de ahora. De hecho, ¡la carga fiscal total para los británicos se elevará a su nivel más alto desde principios de la década de 1960!

¿Y se puede controlar la carga de la deuda pública? Todo depende del crecimiento. La fórmula simple para contener la relación deuda / PIB es si la tasa de crecimiento del PIB real (g) es más rápida que el aumento de los costos por intereses de la deuda (r). Pero si solo es probable que el crecimiento del PIB real (g) promedie un 1,7% anual, entonces no será necesario un gran aumento de r para que la deuda con respecto al PIB aumente.

Según el OBR, “el aumento de 30 puntos básicos en las tasas de interés que ha ocurrido desde que cerramos nuestra previsión el 5 de febrero ya agregaría £ 6.3 mil millones a la factura de intereses en 2025-26 publicada en este documento. En igualdad de condiciones, eso sería suficiente para volver a poner la deuda subyacente en una senda ascendente en relación con el PIB en todos los años del pronóstico”.

Los partidarios de la teoría monetaria moderna argumentan que el nivel de la deuda pública no importa de todos modos porque el Banco de Inglaterra solo puede imprimir dinero para cubrir el aumento de la deuda. De hecho, ha hecho precisamente eso durante el año del Covid. Entonces, el gobierno podría ordenar al Banco de Inglaterra que continúe imprimiendo dinero y financiando compras de activos a solo 0,1%, independientemente de las condiciones económicas y financieras y lo que suceda con la inflación.

Pero si el tamaño de la deuda aumenta, aumentará el monto de los costos del servicio de la deuda, si se utilizan bonos del gobierno para aumentar y pagar la deuda. Eso consumirá los fondos disponibles para que el gobierno los gaste en servicios a lo largo del tiempo. Si las tasas de interés se mantienen bajas y el Banco de Inglaterra “monetiza” la deuda, entonces los inversionistas extranjeros comenzarán a sacar su dinero de la libra esterlina y la libra se deslizará, aumentando la inflación. No hay “almuerzo gratis” en la deuda y ningún país es una isla, incluidas las Islas Británicas.

Todo depende de si la economía del Reino Unido puede “superar” su carga de deuda como lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial mediante una combinación de alta inversión pública y aumento de la inflación (que finalmente obligó a la devaluación de la libra). Dado que la rentabilidad del capital en el Reino Unido está en un mínimo histórico y la tasa de inversión empresarial es peor que en cualquier otra economía importante, las perspectivas de lograrlo son escasas. Antes de que finalice esta legislatura, la economía del Reino Unido podría estar enfrentando una nueva crisis económica.

Por Michael Roberts

Publicado el 3 de marzo de 2021 en thenextrecession.wordpress.com