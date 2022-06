Irán lanzará una prueba piloto de su primera criptomoneda que podría «remplazar los billetes»: Crypto-rial

El gobernador del Banco Central de Irán (CBI, por sus siglas en inglés), Ali Salehabadi, anunció este viernes que esa entidad planea lanzar el 23 de agosto de este año una prueba piloto de lo que será conocido como Moneda Digital del Banco Central (CBDC), o también crypto-rial, recogen medios locales.

Salehabadi afirmó que el crypto-rial será diferente a otras criptomonedas globales, puesto que fue concebido para «remplazar los billetes que la gente posee actualmente».

Asimismo, dijo que la prueba piloto cubrirá inicialmente solo una de las regiones del país y posteriormente se extenderá a otras más, aunque no especificó detalles.

Ya se había notificado

El pasado abril, el Banco Central iraní notificó por primera vez sobre el lanzamiento del crypto-rial, e informó entonces tanto a los bancos como a las instituciones de crédito del país sobre las regulaciones que acompañarían a esa moneda digital, tales como su acuñación y distribución. Del mismo modo, se estableció que el CBI será la única entidad que podrá emitir la criptomoneda, además de determinar su oferta máxima.

En ese mismo mes, el viceministro de comunicaciones de Irán, Reza Bagheri Asl, indicó que no se aceptarían «pagos con criptomonedas» de otro signo, como los bitcoines, puesto que el uso de cualquier moneda extranjera se consideraría contraria a la ley monetaria y bancaria de la nación islámica.

«Por lo tanto, de ninguna manera tendremos regulaciones que reconozcan los pagos con criptomonedas que no nos pertenecen», indicó el Bagheri Asl, que entonces aseguró que «Irán tiene su propia criptomoneda nacional, por lo que no se realizarán pagos con criptomonedas no nacionales». «Las criptomonedas deben ser reguladas y los sistemas bancarios deben ser respetados», concluyó.

El pasado mes de enero, el CBI y el Ministerio de Industria, Minería y Comercio de Irán decidieron permitir que las empresas de ese país empleen criptomonedas en los acuerdos con sus socios extranjeros.

En palabras del viceministro de Comercio, Alireza Peyman Pak, esto permitiría a Irán acceder a mercados importantes, en cuyas operaciones utilizan monedas digitales ordinariamente.

Fuente RT

