Alicia Lira, presidenta de la AFEP, por Día del Ejecutado Político: «Nos violenta que los civiles que fueron promotores del golpe, han gozado de impunidad estos 50 años»

Durante su primer mandato, el año 2009 la entonces presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria a través del decreto 119 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, estableció el 30 de octubre como el Día Nacional del Ejecutado Político. En un acto de reparación simbólica, esta fecha recoge parte de las demandas históricas de memoria, justicia, reparación y no repetición.

Para Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Ejecutadas Políticas (AFEP), esta fecha conmemorativa es fruto del trabajo y lucha de todas las entidades a nivel nacional, por rendir un homenaje a todas las mujeres y hombres que fueron asesinados y asesinadas en distintas partes del país, y aquellos que resistieron en todas las formas la lucha contra la tortura, la muerte, el terrorismo de Estado que implementó la dictadura de Augusto Pinochet.

“Fue una lucha de las agrupaciones a nivel nacional de familiares de ejecutados políticos en todo el país para tener un día donde se conmemorara, se reivindicara, se mantuviera la memoria viva tanto de los hombres, mujeres, niños y niñas que fueron ejecutados”, recordó.

En el caso de este año, la histórica dirigenta planteó que como familiares “nos violenta el hecho que los civiles que fueron instigadores, promotores del golpe, han gozado de impunidad estos 50 años”.

Asimismo, indicó que esta fecha que se fijó como un acto de reparación y consideración por las demandas de las organizaciones, servirá también para “reivindicar el proyecto político que fue la Unidad Popular con la presidencia de nuestro querido Presidente Salvador Allende”.

En declaraciones a Diario U de Chile, Alicia Lira subrayó que hoy día “se sigue luchando por la verdad y la justicia porque hay que recordar que aún existen ejecutados sin entrega de restos, hay más de 800 casos de ejecutados que aún no tienen fallo y estamos hablando incluso de crímenes que se cometieron en 1973”.

Por tal motivo, considera importante “mantener la memoria, pero antes que eso la verdad y la justicia para que nunca más se repitan estos crímenes”.

A juicio de la presidenta de la AFEP, “ningún gobierno se la ha jugado por garantizar la no repetición, que el Estado se haga responsable en la investigación, en la ejecución de justicia y en la deuda pendiente que tiene con los familiares de las víctimas”.

Advirtió que “mientras no se haga, no hay garantía de no repetición. Y si no hay garantía, otro gobierno puede llegar a violar los derechos humanos como lo hizo Sebastián Piñera”.

El Día Nacional del Ejecutado Político se conmemorará el próximo lunes 30 de octubre, con un acto que tendrá lugar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Matucana 501, Metro Quinta Normal, desde las 18:30 horas.

En esta actividad participarán artistas como Los Insobornables, Roberto Márquez de Illapu, los hermanos Coulon de Inti Illimani, Conjunto Imaginación y Cecilia Concha Laborde.

