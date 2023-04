Familias del Caso Kayser insisten en que ex fábrica sea sitio de memoria con un encuentro cultural 

A raíz de las muertes de Manuel Muga, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas, en medio de un incendio en las bodegas de la empresa Kayser en Renca, durante el estallido social, con una investigación irregular y aún inconclusa; autoridades, familiares de las víctimas y dirigencias sociales, realizaron un encuentro cultural en el lugar de la ex fábrica, para insistir en su demanda para que ahí se construya un sitio de memoria -cultural y deportivo-, el primero por hechos ocurridos en democracia, solicitud que ya hicieron al Consejo de Monumentos y al Ministerio de Obras Públicas.

Además de las familiares, estuvieron presentes el diputado Andrés Giordano, la senadora Fabiola Campillai, el diputado Boris Barrera, la dirigenta Alicia Lira de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la alcaldesa de Quilicura Paulina Bobadilla, la ex subsecretaria de DD.HH Haydee Oberreuter, el concejal de Renca César Améstica, las concejalas de Lo Prado Paola Sandoval, y de Renca Ana Paz Casimino; el CORE Leonardo Jofré, la CORE Beatriz Albornoz, y el seremi de Justicia Jaime Fuentes.

En el lugar, Solange Arias, mamá de Yoshua Osorio y vocera del Caso Kayser, sostuvo que “para nosotros este terreno es muy importante y por eso queremos que sea un sitio de memoria, tanto cultural, como deportivo y social, para las familias de nuestras poblaciones y las que están alrededor. Queremos darle un vuelco a la muerte y al dolor, para que sea algo positivo y bonito, y que no se vuelva a repetir; que todo esto sea para nuestra educación, para nuestro futuro y para los jóvenes, para que sepan el valor de los Derechos Humanos, y que se tienen que respetar”.

Asimismo, el parlamentario y presidente de la Comisión Investigadora sobre este caso en la Cámara, Andrés Giordano, afirmó que “acá estamos para exigir verdad, justicia y reparación para las familias de Kayser. Tenemos una Comisión Especial Investigadora que está ahondando en detalles donde podríamos ya adelantar que, por lo menos, hay irregularidades, que serán parte de un informe, que esperamos sirva para avanzar en el proceso judicial, y dar respuesta a las familias que no han tenido acogida por ninguna institución pública. Vamos a seguir apoyando para que las familias no sólo tengan verdad y justicia, sino reparación, una reparación al dolor de toda la comuna de Renca».

La senadora Fabiola Campillai, aseguró que “es necesario que lugares como éste, donde se violaron los Derechos Humanos, asesinando a nuestros compañeros, sean sitios de memoria, para que haya algo de reparación, para las familias que hoy todavía buscan justicia. Es necesario también porque en Chile hace 50 años dijimos ‘nunca más’, y hoy en el estallido social volvió a suceder. Tenemos que encargarnos de que haya justicia, para que ese ‘nunca más’ y las garantías de no repetición, sean reales. Sin justicia no van a haber garantías de no repetición. Vamos a seguir apoyando a las familias hasta donde tengamos que llegar por justicia”.

Alicia Lira Matus, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, dijo que “sí tiene que haber una reparación integral no solamente para las víctimas, sino que también para sus familiares, porque el daño causado en lo psicológico, en lo moral y en lo económico es terrible. La lucha de ayer por la verdad y la justicia, la lucha de hoy día por la verdad y la justicia, es una sola. Mientras no haya verdad y justicia de los crímenes cometidos en la dictadura y en democracia, no se van a asegurar las garantías de no repetición y estamos expuestos nuevamente, como pueblo chileno, a que estos crímenes se vuelvan a repetir”.

Foro Mundial de Derechos Humanos en Buenos Aires

Las familiares de las víctimas asistieron al último Foro Internacional de Derechos Humanos realizado en Buenos Aires, donde expusieron su historia y escucharon otras. Sobre esto, Solange Arias -madre de Yoshua- contó que “con harto sacrificio y esfuerzo como familiares fuimos. Aprendimos mucho de los demás y se da a conocer en el mismo foro cuáles son los tipos de derechos que tenemos, y qué derechos tenemos como pueblo desde el Estado o el Gobierno. A mí me marcó mucho el tema de que el Estado se tiene que hacer responsable de todo su pueblo y no el pueblo hacerse responsable de los temas del Estado, así que fue una muy linda experiencia y vengo con toda la fuerza para seguir luchando hasta llegar a la verdad, justicia y no repetición”.

Aquí estuvieron junto a la ex subsecretaria de DD.HH Haydee Oberreuter, quien expresó en el encuentro cultural en Renca que «ha sido un orgullo compartir con ellos en el marco del foro mundial de Derechos Humanos realizado hace unos días en Buenos Aires, en donde han estado presentes con sus camisetas, y dando muestras de la importancia que tiene que Chile se haga cargo, no sólo de la deuda histórica, que representamos las víctimas del pasado dictatorial, sino también de la deuda que tiene este país con las personas que han sido agraviadas en el marco de lo que se llama la normalidad institucional; los derechos humanos pueden ser violentados tanto en tiempos dictatoriales, como en tiempos de normalidad institucional, y esto ha quedado meridianamente demostrado».

Desde Buenos Aires, a su petición de declarar el espacio de las ex bodegas Kayser como un sitio de memoria, se sumaron las firmas de Cruz Melchor Eya Nchama, juez defensor de los Derechos Humanos de Ginebra; Elena Hanono, del Centro Internacional de Derechos Humanos de la UNESCO, coordinadora del programa de Mujeres de la Tierra de América Latina y el Caribe; y Diana Kordon, psiquiatra que apoya a las Madres de la Plaza de Mayo, y coordinadora del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP).

