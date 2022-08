Presidente Boric presentó avances de reparación integral para víctimas del estallido: “Tenemos que trabajar por la memoria y la verdad“

El presidente Gabriel Boric presentó este miércoles los avances para la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.

Desde el Palacio de La Moneda, el mandatario anunció que se han acordado «una serie de medidas para revertir el abandono y revictimización por parte del Estado» con el objetivo de restablecer la confianza de las víctimas al Estado.

En este sentido, se comprometió a trabajar para que lo ocurrido durante el estallido social no se repita en el país.

«Quiero partir desde el reconocimiento de humildad. Tengo el honor de ser representante electo del Estado y me comprometo existencialmente a que esto no puede volver a suceder. Tenemos que trabajar por la memoria, por la reparación y por la verdad“, manifestó Boric durante la actividad, en la que estuvo acompañado de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la senadora independiente y víctima de la represión policial durante el estallido, Fabiola Campillai.

«La vigencia plena, no negociable, no supeditada a otra cosa, de los derechos humanos en un Estado, nos habla de la calidad de su democracia. Cuando pienso en las graves vulneraciones que ocurrieron en nuestro país […], si hay quienes se han demorado 50 años, y en muchos casos no conocen la verdad, no podemos repetir lo mismo. Tenemos que hacer todos, todos, todos, los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que no se repita lo mismo, y no olvidar lo pasado», añadió.

En este sentido, se presentaron medidas en materia de salud, a través del Plan de Acompañamiento y Cuidado para personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO); mientras que por la parte de la justicia, se dará inicio del proceso de participación de la Mesa de Reparación Integral para la reparación de las víctimas.

Sobre el PACTO, se acordó el reimpulso en la reparación en salud para víctimas de trauma ocular en el marco de las manifestaciones del estallido social, transformándola en una política continua e integral.

Otro de los puntos, está en fortalecer la cobertura nacional del programa y capacitar a los equipos para ofrecer atenciones dignas, empáticas e integrales, refiere CNN.

Durante 2023, se incorporarán al programa «los lesionados graves y a las víctimas por perdigones en manifestaciones para que puedan recibir una atención integral en salud lo vamos a hacer vía Ley de Presupuesto».

Se prevé, además, que para el mes de septiembre, el PACTO cuente con nuevas instalaciones brindando un nuevo espacio de atención en salud para los sobrevivientes de trauma ocular: más seguras, modernas y acondicionadas según las necesidades de los usuarios y los equipos.

En materia de justicia, por su parte, se detalló que, a partir del 19 de agosto se realizarán ocho encuentros participativos, identificando las principales urgencias y necesidades para actuar en consonancia a través de los programas y en el diseño de las medidas reparatorias.

En la mesa de trabajo, además, se definirán las bases para una ley de reparación integral, establecer un mecanismo de reconocimiento y calificación de las violaciones a los derechos humanos y construir lazos de confianza entre la institucionalidad pública, víctimas y familiares