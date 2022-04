Ley 18.450: La maldita ley de riego que ha subsidiado el monocultivo y destruido la agricultura campesina, debe morir

La Comisión Nacional de riego y la Ley 18.450, son responsables de los entubamientos, los megaestanques y la tecnificación de riego que ha permitido la expansión de los monocultivos hasta lugares inimaginables; es decir, de toda la batería de obras que han subsididado a la agroindustria en contra de la agricultura campesina, los ecosistemas y la biodiversidad que sustentaba a los territorios.

Contraloría fue clara: “resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental”.

Es decir, no se puede seguir sosteniendo leyes que promueven un desarrollo contra la naturaleza, debemos potenciar su abundancia, y no extinguirla para imponerle el producto mejor valorado en el mercado. Eso no ha sido comprendido en 40 años y, ahora, ante la erosión y la desertificación, la escasez hídrica acuciante, la falta de alimentos, y los sendos problemas de salud relacionados al uso de plaguicidas y a una mala nutrición, queda de manifiesto que se requiere con urgencia una reconversión agrícola, pero esta vez, según lo que dicte la naturaleza. Es necesaria y urgente una transición agroecológica: no se trata de no exportar, sino de no exterminar para exportar.

Es por ello que las organizaciones abajo firmantes declaramos:

1. La ley 18.450 o la “ley de riego”, ha sido el eje del modelo agroindustrial en los territorios. Expira este año, así es que no es necesario derogarla, pero sí es imprescindible no prorrogarla, ni intentar corregirla. Una nueva prórroga significa desoír informes internacionales, como los del IPCC, que indican que un manejo sostenible del suelo puede contribuir a reducir los impactos de cambio climático. La OCDE le ha pedido a Chile revisar sus incentivos perversos en materia ambiental y esta revisión está contemplada en el programa de gobierno del Presidente Boric Hacemos el llamado para que se presente una ley acorde a los compromisos internacionales, a la voluntad soberana del proceso constituyente y, sobre todo, a la capacidad efectiva del país para la adaptación al cambio climático.

2. Somos un país vulnerable ante la amenaza que significa la crisis climática y ecológica. La falta de alimentos y los altos precios de la energía, requieren acercar a la ciudadanía la agricultura, y que la soberanía alimentaria sea una estrategia a desarrollar, asumiendo una perspectiva territorial desde las cuencas y fomentando un financiamiento para potenciar la agricultura familiar campesina. Para ello, sin embargo, es imprescindible una focalización en los pequeños productores, eliminando, entre otras cosas, la captación desde suelos húmedos como los humedales, o suprimiendo la incorporación de nuevas superficies irrigadas para la agroexportación en zonas de secano mediante decretos de escasez hídrica.

3. Las soluciones tecnológicas cuyo objetivo sea mantener la matriz productiva extractivista, solo profundizarán la miseria que ya exhiben nuestros territorios. La tecnología es imprescindible, y debe ser gestionada con todos los actores del territorio, desde las empresas hasta las organizaciones campesinas, indígenas y ambientales, incluyendo por cierto a la academia y a las autoridades que escuchan y consideran la voz de quienes conocen el territorio. Esto permitirá dinamizar las economías locales, restituir los ciclos naturales arrasados por la ceguera global y posibilitar la continuidad de la vida en el país.

4. Una transformación de esta envergadura requiere la concurrencia y la buena voluntad de todos los sectores. La naturaleza desde siempre ha invitado al trabajo colaborativo, uno que potencie la diversidad que en ella habita, no que la extinga en beneficio de una sola especie. Esa sabiduría debe animar los cambios, y pasa por asumir que como país nos equivocamos y que el modelo impuesto fracasó: individualismo, competencia, exitismo, consumismo y desechabilidad, nos tienen sumidos en una crisis socioambiental, económica, cultural e identitaria, sin precedentes.

5. Exhortamos a que, mediante una nueva ley y políticas públicas, se asegure el agua para la soberanía alimentaria, para la recuperación de las cuencas, para el desarrollo económico con la naturaleza y no contra ella; para la preservación de las diversas formas de vida de nuestros territorios y, finalmente para el trabajo articulado y conjunto que ponga en valor lo que somos, sin que se nos siga depredando para el beneficio de muy pocos.

Firman:

Catemu en Movimiento, Valle de Aconcagua Agrupación Ambiental Aconcagua, San Esteban Comité ambiental comunal de Pudahuel Comité Roque Pérez, Pudahuel Mesa social La Calera ACDA Acción Ciudadana por la Defensa del Agua Coordinadora por la Defensa del Agua del Valle de Akunkawa Junta de vecinos de Pachacamita Baile Chino San Miguel, San Esteban Junta de Vecinos San Miguel El Carrizo, San Esteban. Club de huasos Los Rulos, San Esteban APR Agua Potable Rural San Miguel El Huape, San Esteban Club deportivo San Miguel Comuneros Cano Gallegos, San Esteban Vecinxs en Movimiento Por el Valle de Putaendo Guardianes del Akunkawa, Valle de Aconcagua Asamblea territorial de Santa María APR Los Pozos, Canela APR El Esfuerzo de Pichidangui, Los Vilos. APR Mincha Sur, Canela Pudahuel Despierta, Pudahuel Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento, Monte Patria APR Tunga Sur, comuna Illapel Crianceros comuna de Canela No + Angloamerican, Akunkawa Movimiento por el Agua y los Territorios MAT ONG Limarí Tinkuy, Ovalle Federación inter comunal Gabriela Mistral. La Serena Comité de Derechos Humanos y ecológicos de Quilpué Comunidad Agrícola Orrego, Combarbalá. Comunidad Agrícola Vivanco, Combarbala Canal Quintal, Combarbalá Comité de Crianceros de Chingay, Combarbalá Junta de Vecinos N40, Combarbalá Mesa Comunal Punitaqui Comité Ambiental Comunal, Monte Patria. Sindicato Trabajadores Independientes de Ganado Caprino. Coquimbo Comunidad Agrícola Caiseo, Las Cardas, Coquimbo Junta de vecinos Caiseo La totora, Las Cardas, Coquimbo APR Pama Arriba, Combarbalá Junta de Vecinos Pama Arriba, Combarbalá Comunidad Agrícola Alvarez, Valle Hermoso, Combarbalá Junta de Vecinos Arboledas Unidas, Pudahuel Comunidad Agrícola Caldera y Damas, Andacollo Agrupación de Pequeños Regantes y No regantes Río Mostazal y sus Afluentes, Monte Patria Agrupación de Desarrollo Campesino La Cortadera, Andacollo Agrupación Social y Turística El Manzano Frutos Sanos, Andacollo Junta de Vecinos #13, El Manzano, Andacollo Mesa Comunal Campesina, Monte Patria. Sindicato de crianceros de Andacollo Comunidad Agrícola El Espino, Combarbalá Comité de Crianceros del Espino, Combarbalá Culturas y Tradiciones de Combarbalá Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA Fundación Pongo, Concepción Comunidad de aguas Canal Vecindario, Caren, Monte Patria Movimiento Fuera Los Tubos de MAUCO Boco, Quillota. Movimiento Biocéntrico Comité pro APR Caldera y Damas, Andacollo Junta de Vecinos La Cruzada de Ranguelmo, Coelemu, Ñuble. Agrupación Social Cultural San Isidro La Jarilla, Andacollo Consejo Comunal Campesino de Combarbalá Consejo Regional Campesino, región de Coquimbo Llay llay Manifiesta Consejo Comunal Campesino, La Serena Red de Agricultura Casera Locos de Patio, Ovalle ONG Acción Local, Mostazal, región de Ohiggins APH de Comités de allegados La Pintana El huerto comunitario Siempre viva de San Rafael, La Pintana Comedor solidario San Rafael, La Pintana «Car San Rafael tejiendo redes», La Pintana Club de adultos mayores Los años dorados de San Rafael, La Pintana Club de adultos mayores Ahora es nuestro tiempo, La Pintana Club de adultos mayores Esperanza de vida, La Pintana Junta de vecinos 9-1 población San Rafael, La Pintana y sus 85 delegadas de pasaje Comités UCCAP de Pudahuel: Alondra, Amanecer, El Ginseng, El Laurel, Jalisco, La Florentina, Maravillas 2, Rios Unidos 2, Willimapu, Manutara, Nogales 1, Rios Unidos, Dulce Hogar, Tierra Nuestra, El Bosque de Nov, Roble de Nov, El Villorrio, Paso a Paso, Plaza de Armas, Quillay, Plaza de Armas 2, Lag. De Conguillio, Casa en Sueño, Nueva Vida 3, Los Diamantes, Atardecer, Los Pinos III, Astromelias, Oasis del Sol, Las Palmas, Dulce Sueño, Nueva Newen, Golondrinas, Esfuerzo Joven, Manantial, Damasco Shneider, Kutralwe, Pichicuy, Familia, Girasoles 2, Lomas del Bosque, Lomas del Valle, Nuevo Renacer, Altos Cimientos, Nuevo Pudahuel, Los Prados 1, Altos de Pudahuel, Las Casitas, Las Orquideas, Los Otoñales, Altos de Rayen, Bella Luna, Los Almendros 2, Nuestra Nueva Meta, Las Azucenas, Cumbres de Pudahuel, Renacer de Pudahuel, Brisas de Pudahuel, Los Prados de Pudahuel 2, Los Olivos 2

Cargos de representación popular:

Rolando Arcos Arredondo, concejal I. Municipalidad de La Cruz Sandra Peralta Balcaza, concelaja I. Municipalidad de La Calera Orietta Valencia Rodríguez, concejala I. Municipalidad La Calera Mery Mora, concejala I. Municipalidad de Monte Patria María Francisca Bello Campos, diputada D6

Para saber más del tema: