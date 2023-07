Economista afirma que factores climáticos impedirían baja en el precio de papas y lechugas

Si usted es de los que va regularmente a la feria a comprar verduras y frutas, se habrá dado cuenta que tanto las papas como las lechugas tuvieron una importante alza en sus precios en las últimas semanas.

Al respecto, Rodrigo Valdés, docente de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, confirma que efectivamente, «ambos productos han subido aproximadamente entre un 30% y un 35% su precio en relación a la misma fecha del año pasado».

Para el economista, el alza de precios se debe -principalmente- a problemas de índole climático, como fue la sequía a comienzos de 2023, y actualmente el tema de las lluvias.

En ese sentido, apunta que las últimas precipitaciones han afectado en especial a las lechugas, y específicamente a la producción de la Región de Valparaíso en torno a este producto.

«Se han registrado grandes pérdidas en el ámbito productivo, lo cual ha forzado el precio hacia arriba», afirma el profesor Valdés, agregando que al menos en el corto plazo, no se vislumbra una baja, en especial de la lechuga, «ya que no es de reconversión productiva, debido a que el proceso que toma que un productor cambie de un cultivo a otro no es tan corto».

En ese sentido, añade el especialista, otro de los productos que viene experimentando un alza desde aproximadamente el mes de abril es el arroz: «La subida en el precio de este producto es un tema un poco más complejo, ya que Chile importa casi un 70% del arroz, mientras que solo el 30% es producido domésticamente».

«Y durante el último trimestre, Tailandia y Vietnam, que son dos de los principales productores de arroz a nivel mundial, han subido unilateralmente sus precios del orden de un 30%, lo que ha generado un alza internacional en el precio del producto», puntualizó Valdés.

Consultado respecto a si los productos seguirán al alza, el economista advirtió que «lo más probable es que sí. Tal vez la papa pueda recuperar su precio, ya que es un alimento de guarda, por ende, es posible almacenarla durante algún tiempo después de la cosecha. Pero en el caso de la lechuga y el arroz lo más probable es que los precios continúen subiendo, ya que no hay que olvidar que también tenemos un factor inflacionario, en donde continuamos con cifras cercanas a los dos dígitos, por lo que se verían afectados estos alimentos de la canasta básica», cerró el docente de la PUCV.

Foto: La Feria Delivery

Foto Portada (Papas): Diario El Austral (archivo)

