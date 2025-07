La sangría de la economía chilena por exportar concentrados sin refinar

En una carta dirigida al Ministro de Vivienda del gobierno de la Unidad Popular, describiendo los problemas de la Planta de Metales Nobles de Ventanas, los obreros de que trabajaban en la fundición describían que al fundir los concentrados de cobre, se producían mensualmente Eº 2.800.000 en plata; 120 mil dólares en oro y además producción subsidiaria de platino, paladio y selenio. Se decía que “estos valores representan con creces los sueldos y jornales de todo el personal de Enami”(1).

Al convertir esa cifra al precio de hoy según el padrón del Banco Central de Chile, con un escudo (moneda de la época) equivalente a 1.355 pesos chilenos, se obtiene la cifra de $3.794.000.000 en plata (2).

Es decir, al mes la planta de metales nobles producía sólo en plata tres mil 794 millones de pesos.

Un dólar en 1973 equivalía en poder adquisitivo a aproximadamente 7,24 dólares actuales. Entonces se producía cada mes 868 mil 800 dólares. En pesos chilenos la cifra es de $ 832.275.648.

Si sumamos los beneficios de procesar los barros anódicos, extrayendo sólo la plata y el oro y dejando de lado otros metales preciosos como el platino, paladio y selenio, reportados por los mismos trabajadores en enero de 1973, la Planta de Metales Nobles de Ventanas producía al mes $4.626.275.648.

En palabras: Cuatro mil seiscientos veintiséis millones, 275 mil 648 pesos.

EL CIERRE DE VENTANAS Y HERNÁN VIDELA LIRA

Según datos de Codelco, desde que fue levantada, en 1964, y hasta 2013, dicha planta produjo más de 16.500 barras de oro de 12,5 kilos cada una. Sólo el 2011, la producción del metal fue de 3.400 kilos, además de otros 166.000 kilos de plata (3).

Sin embargo, en 2013, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, la Planta de Metales Nobles de Ventanas fue cerrada, argumentándose que la medida era “parte de un plan para reducir las emisiones y residuos industriales líquidos (RILes) de la fundición”.

Durante décadas las emisiones industriales fueron el gran problema ambiental de la bahía de Quintero, produciendo graves problemas a la salud de niños y ancianos, principalmente. Sin embargo, en vez de invertir en tecnología para que la planta siguiera produciendo sin emisión de gases contaminantes, se optó por cerrarla, medida que se profundizó en el gobierno de Gabriel Boric, cuando se cerró definitivamente la fundición de cobre.

El 31 de mayo de 2023, tras 58 años de operaciones, la Fundición Ventanas de Codelco dejó de refinar concentrados para producir cobre.

Antes de un año después el gobierno hizo lo mismo con la Fundición Hernán Videla Lira, también conocida como Paipote, cerrando la planta el 23 de febrero de 2024, adelantando el cierre original programado para abril del mismo año.

La decisión fue tomada por la Empresa Nacional de Minería (Enami) a cargo del geólogo Iván Mlynarz (ex militante PC y ex pdte de la FECH), que además ha encabezada una polémica licitación de los Salares Altoandinos, entregados a la minera angloaustraliana Rio Tinto, y varios otros salares cordilleranos.

El argumento fue dado por un desconocido estudio mandado a hacer por Willy Kracht, primer subsecretario de Minería del actual gobierno, que determinó tras calcular una vida útil de apenas 25 años que era inviable económicamente la remodelación de la planta, proyectada desde el último gobierno de Michelle Bachelet. Kracht antes trabajó en el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), instancia de encuentro de cabilderos de la minería privada, y orientó la política minera de la actual administración en desmantelar la capacidad de refinación de cobre en Chile.

La Fundición Paipote llevaba funcionando 72 años.

En la actualidad, quedan tres plantas de fundición bajo patrimonio público en Chile. Se trata de las plantas de Codelco, Chuquicamata, Potrerillos y Caletones.

Con el cierre de las fundiciones Ventanas y Hernán Videla Lira se ha acelerado el proceso de desindustrialización del país. Hasta comienzos de los años noventa, Chile era el principal país en el mundo fundidor de cobre, con una capacidad de producir el 14,6% del cobre refinado en el mundo. En segundo lugar estaba Estados Unidos, con un 12,9 por ciento de capacidad de fundición global.

En 2018, Chile tenía apenas un 7,9% de la capacidad de fundición global, perdiendo el primer puesto que fue alcanzado por China, país que apostó por una fuerte política estatal de industrialización.

Se puede apreciar la desindustrialización de la minería chilena en el aumento en la exportación de concentrados. En 1990 sólo un 16% del cobre producido en Chile fue concentrado, aumentando la cifra al 38% en el año 2000.Para 2020 llegó al 50 por ciento, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

China fue En 2024 el principal destino de las exportaciones de concentrados, absorbiendo el 66,4% de las exportaciones, así como también de Cobre refinado (30,5%) (4).

¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS HOY?

Según el reporte de Comercio Exterior de Aduanas, hasta Junio de este año se han exportado 16.911,7 millones de dólares FOB (US$ FOB) en concentrados de cobre. En tanto, las exportaciones de cobre sumaron 9.187,5 US$ FOB (5).

La estimación en dólares FOB (Free On Board), es la unidad de medida de las exportaciones y transacciones marítimas, e incluye el total del costo de producción de la mercancía en el país de origen, el transporte y el pago de los derechos de exportación.

En términos porcentuales si los concentrados de cobre representan en lo que va del año el 54,2% del total de productos mineros exportados; el cobre es de apenas el 29,4 por ciento.

Los concentrados son rotulados en los datos de Aduana como Minerales de cobre y sus concentrados. Tal como lo planteaban los operarios de la Fundición Ventanas en 1973, en los concentrados de cobre chileno, además del metal rojo se puede encontrar oro, plata, platino, paladio y selenio, minerales preciosos que son recuperados en refinerías fuera del país.

La exportación de concentrados de cobre representa un aumento del 20,1% en relación a igual periodo del año 2024.

En tanto, la exportación de cobre refinado tiene un descenso de -5,8% respecto de igual periodo de meses del año anterior.

Durante el año 2024, los concentrados fueron el principal producto de exportación chilena, representando el 30,1% del total (US$ 30.666 FOB). En tanto, el cobre tuvo apenas el 19,5% de participación (US$ 19.850 US) en las exportaciones totales (4).

La minería sigue siendo el principal negocio exportador chileno. A junio de 2025, las exportaciones acumuladas fueron de 53.102,3 US$ FOB, de los cuales la minería representa en total el 58,7% (31.197,6 US$ FOB), las que suman además de los concentrados el Litio, el Molibdeno y sus concentrados.

En el ítem No minería, que representa el 37,7% de las exportaciones, se incluyen productos como salmón, cerezas, celulosa y maderas, entre otros.

Según calcularon los funcionarios de Aduana del puerto de Antofagasta, terminal donde sale gran parte de la producción minera del país, entre los años 2017 y 2021 se produjo una pérdida de US$119.664.470.383 para el presupuesto público en la exportación de concentrados de cobre.

La investigación fue realizada sobre la base de las declaraciones de las mismas mineras sobre el contenidos de sus exportaciones, entregados en los Documentos Únicos de Salida (DUS).

Para el próximo 6 de agosto de 2025, el Departamento de Ingeniería de Minería de la PUC, en conjunto con el Centro de Estudiantes de Minería (CEM), han convidado al ‘Conversatorio Presidencial sobre el Futuro de la Minería en Chile’, en donde asistirán los candidatos Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Evelyn Matthey y José Kast.

Con un precio del cobre estimado en 4,48 dólares la libra a fines de julio de 2025, según cifras del Banco Central (6), y con tendencia al alza sería pertinente para la economía chilena que el tema central de la discusión deje de ser la letanía de la atracción de inversiones extranjeras bajando permisos regulatorios, y se asuma que el principal problema de la economía chilena es la sangría del metal rojo, junto a plata, platino, oro, selenio y renio, entre tantos otros minerales, que salen de contrabando en los concentrados exportados desde los puertos chilenos.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano

