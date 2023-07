Lo que dejó la última encuesta Casen: Pobreza multidimensional y por ingresos registraron los índices más bajos de la historia

El jueves 27 de julio de 2023 fueron presentados los primeros resultados de la encuesta Casen 2022 en la Casa Central de la Universidad de Chile.

Recordemos que la institución universitaria estuvo a cargo de la implementación del instrumento entre noviembre de 2022 y enero de 2023, a través de su Centro de Microdatos.

Las principales conclusiones del estudio fueron dadas a conocer por el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, quienes destacaron que la medición registró una disminución general en los indicadores de pobreza y alcanzó mínimos históricos.

«Desde la recuperación de la democracia, Chile ha sido un ejemplo mundial en el trabajo de la reducción de la pobreza y nuestro compromiso, como Gobierno, ha sido seguir por esa senda. Los resultados así lo demuestran», afirmó el ministro Jackson.

«Para continuar este camino», agregó, «sabemos que las familias no pueden esperar más, necesitamos que las pensiones aumenten ya, mejorar el acceso a la salud, reforzar la seguridad pública y, en general, fortalecer el sistema de protección social. Estamos trabajando con fuerza por un Chile desarrollado, que genere beneficios para todas y todos».

Principales resultados

En esta versión, el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile levantó información de 70.751 viviendas, en 335 comunas de todas las regiones de Chile, incluyendo zonas rurales y alejadas.

Los resultados revelaron que la pobreza por ingresos ha experimentado una disminución significativa en el país y se ubicó en un 6,5% de la población, lo que equivale a 1.292.521 personas.

Esta cifra representa un importante descenso en comparación con mediciones previas de la Casen, donde la tasa de pobreza se ubicó en un 10,7% en 2020 y en un 8,5% en 2017.

La pobreza extrema también registró una disminución a nivel nacional, ubicándose en 2% de la población, en contraste con el 4,3% registrado en 2020 y el 2,3% en 2017 (no hay diferencia estadísticamente significativa entre la tasa de 2017 y 2022).

La cifra equivale a un total de 397.963 personas en situación de pobreza extrema.

Por otra parte, la mayoría de las regiones del país presentaron bajas estadísticamente significativas con respecto a la Casen 2017, destacando La Araucanía (-5,2 pp), Los Ríos (-5,9 pp), Biobío (-4,7 pp), Los Lagos (-4,6 pp) y Metropolitana (-1 pp)

Entre las regiones, Ñuble (12,1%), La Araucanía (11,6%), Tarapacá (11%) y Arica y Parinacota (9,2%) presentan las tasas de pobreza por ingresos más alta en el país, mientras que en Magallanes (3,4%), Aysén (4%), Metropolitana (4,4%) y Los Ríos (5,9%) se observan las tasas más bajas.

Pobreza multidimensional

En esta última versión, la Encuesta Casen permitió contar con una nueva medición de la pobreza multidimensional, que no había sido calculada desde 2017 debido a las restricciones sanitarias que no permitieron aplicar la versión completa del cuestionario en 2020.

Los resultados aquí mostraron también una importante reducción en la pobreza multidimensional a lo largo de los años. Desde 2017, esta tasa ha disminuido significativamente, pasando del 20,3% al 16,9% en 2022, lo que equivale a una baja de 3,4 puntos porcentuales.

La mayoría de las regiones del país, en tanto, presentaron bajas estadísticamente significativas en la pobreza multidimensional en comparación a la encuesta Casen 2017, destacando Ñuble (-9,2 pp), La Araucanía (-7,2 pp), Coquimbo (-6 pp), Aysén (-5,6 pp), Los Lagos (-4,9 pp) y Magallanes (-3,6 pp).

Las regiones que presentan las tasas más bajas de la pobreza multidimensional son Magallanes (6,9%), Aysén (14%), Biobío (14,1%) y Maule (15%). Mientras que entre las que superan el promedio nacional encontramos a Tarapacá (23,8%), Atacama (20,3%), La Araucanía (19,8%) y Los Lagos (19,7%).

Distribución de los ingresos

En relación a la desigualdad económica, la Casen 2022 destaca que el 20% de los hogares con mayores ingresos monetarios obtiene ingresos 8,2 veces superiores a los del 20% de hogares con menores ingresos.

Además, el coeficiente de Gini alcanza el valor de 0,47. Ambos indicadores muestran mejoras en comparación con mediciones anteriores y son los mejores resultados de su serie.

Sobre este punto, Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la U. de Chile, fue enfática en señalar que «los resultados de esta Casen refuerzan la línea de trabajo que nuestro país debe seguir para derrotar la pobreza. El desafío del Gobierno es aprovechar estos datos que son muy valiosos para afinar las políticas públicas que conduzcan al país hacia el desarrollo».

Metodología usada en la encuesta

El trabajo de campo de la Casen 2022 se realizó desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 2 de febrero de 2023, el mismo período que en versiones previas de la encuesta, para mantener la comparabilidad.

Durante la aplicación, el Centro de Microdatos realizó entrevistas en un total de 72.056 hogares, que habitan en 70.751 viviendas en las 16 regiones del país, con información que incluye datos de 202.231 personas.

Entre las innovaciones de esta nueva versión está el empleo del nuevo marco muestral de viviendas creado por el INE a partir del Censo 2017. Este marco amplió la muestra a 335 comunas e incluyó la dimensión socioeconómica en el proceso de estratificación territorial.

Además, después de la versión 2020 en pandemia, que fue principalmente telefónica, la Casen se realizó nuevamente de forma presencial en hogares, y -por primera vez- se implementó la modalidad CAPI (sigla en inglés de Entrevista Personal Asistida por Computadora) utilizando dispositivos móviles (tablets) con el software Survey Solutions, desarrollado por el Banco Mundial para la recolección de información.

Hay que destacar también que la encuesta tiene representatividad a nivel nacional, por zonas geográficas urbana y rural, y también regional, y no está diseñada para tener representatividad a nivel comunal.

Asimismo, en la Casen se recoge y procesa la información en conjunto con otras instituciones. En esta última versión, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se encargó del marco muestral, la selección de la muestra de viviendas y la elaboración de los factores de expansión, mientras que el Centro de Microdatos realizó el levantamiento de la encuesta y el procesamiento de los datos.

La Cepal, en tanto, revisó los datos de ingresos y estimó medidas de pobreza y pobreza extrema por ingresos, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó el índice de pobreza multidimensional.

A esto se sumó un panel externo de expertos y expertas que supervisó todo el proceso para asegurar altos estándares de calidad en toda la encuesta.

En ese sentido, la directora del Centro de Microdatos, Lorena Flores, planteó que más allá del Gobierno de turno, «Chile es un país serio en términos de estadística y es conocido a nivel latinoamericano, incluso a nivel internacional, respecto de su dureza y firmeza estadística».

«Entonces», agregó Flores, «los gobiernos aquí tienen más bien el rol de, uno, hacer las licitaciones y en conjunto trabajar con todos los organismos que yo he mencionado; y dos, dar a conocer las cifras y hacer las políticas públicas que correspondan para ayudarnos a salir de la pobreza, pero no tienen ninguna incidencia respecto de cambiar o no cambiar la cifra. Y no debieran tenerla», concluyó.

