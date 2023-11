Todos los multifondos cierran octubre con pérdidas, mientras AFP registran utilidades por más de $349 mil millones

Durante el mes de octubre, todos los multifondos administrados por las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP) registraron pérdidas. Un escenario muy distinto al de multimillonarias ganancias por utilidades. que obtuvieron al cierre del tercer trimestre de 2023.

Los fondos A y B, los más riesgosos, tuvieron pérdidas e –3,7% y –3,2%, respectivamente, reveló el más reciente boletín de rentabilidad dado a conocer por la consultora Ciedess -Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, centro de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción-.

En lo que respecta a los fondos D y E, los más conservadores, también alcanzaron pérdidas más significativas: -4,1% y -3,94%, respectivamente.

«En el caso de los fondos de mayor riesgo, su comportamiento se explica principalmente por la variación en el instrumento de renta variable principalmente en el extranjero. Al respecto, hemos visto resultados negativos en los principales índices internacionales; si bien el dólar genera un pequeño efecto de compensación, por el lado de Chile igualmente la bolsa ha tenido un resultado negativo», planteó Rodrigo Gutiérrez, gerente general de Ciedess.

«Con todo lo anterior, en lo acumulado del año todos los multifondos muestran rentabilidades acumuladas negativas”, enfatizó.

AFP acumulan utilidades por $349.365.328.000

Cabe destacar que entre enero y septiembre de 2023, las AFP han acumulado utilidades por $349.365.328.000, es decir, ganancias diarias por $1.279.726.476.

Esta cifra representa un aumento de +11,4% , con respecto a los $313 mil millones registrados en el mismo periodo del año pasado.

Así, las utilidades las AFP saltaron 11,4% entre julio y septiembre de este año en comparación al tercer trimestre de 2022.

De las siete administradoras que componen el sistema previsional chileno, seis anotaron ganancias, siendo ProVida la única en reportar una caída en sus resultados, exhibiendo un retroceso de 6,5% al registrar utilidades por $81.496 millones entre julio-septiembre.

En contraste, la AFP que apuntó una mayor alza en sus ganancias fue Modelo, con un salto de 64,1%, llegando a $30.657 millones.

Ministra Jara: «No hay sintonía entre lo que el fondo rinde y lo que la AFP gana«

Cabe recordar que los diputados de la bancada del Partido por la Democracia e independientes le han solicitado al Presidente Gabriel Boric, que otorgue “discusión inmediata” sobre un proyecto que involucra a las sociedades anónimas.

En concreto, le han pedido al Ejecutivo que analice la posibilidad de prohibir a las AFP distribuir dividendos entre sus accionistas en caso de que la rentabilidad real de los fondos que administren sea negativa.

Lo anterior, debido a las millonarias pérdidas que han tenido este año los cotizantes, principalmente quienes están cerca de jubilar; y por los más de $500 mil millones que las AFP tienen invertidos en Falabella, empresa que ha tenido un negativo rendimiento económico.

Al respecto, el diputado Héctor Ulloa (PPD) planteó que en nuestro país, dentro del sistema de AFP, “el administrador no tiene responsabilidad“.

Asimismo, explicó que durante lo que va de este año ”han rentado negativo incluso los fondos menos riesgosos, donde lamentablemente los cotizantes son fundamentalmente mayores 45 a 50 años, que están en una edad próxima a jubilar”.

Por su parte, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, indicó que «hemos desarrollado un proyecto de ley en la idea de contribuir a que no sigan existiendo pérdidas millonarias como ocurre actualmente con los distintos fondos de las AFP. Cuando se crean los multifondos, no se crea ningún incentivo para que las administradoras de fondos de pensiones otorguen a todo evento utilidades a quienes tenemos las cuentas de ahorros previsionales. Y como no está ese incentivo, simplemente hoy día, curiosamente, todos los accionistas de las AFP a todo evento ganan dinero. No obstante, quienes ahorramos en los sistemas de pensiones perdemos nuestros fondos».

En tanto, la Jefa de la Bancada PPD-Independientes, Marta González, aseguró que «estamos absolutamente convencidos que la industria de las AFP se tiene que terminar tal como la conocemos. Los abusos sistemáticos de este sistema han irritado a la ciudadanía por décadas y todavía este Congreso no es capaz de mover un ápice cómo han funcionado las industrias de la AFP».

La ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, exhortó a la oposición en centrarse en sacar adelante la reforma previsional que elimina a las AFP.

“Muchas veces se genera una desafección profunda con el sistema de AFP por variadas razones. Entre otras, sus escandalosas utilidades respecto a las rentabilidades de los fondos de pensiones, donde no hay una sintonía entre lo que el fondo rinde y lo que la AFP gana», indicó.

«Aquí estamos simplemente en un mercado especulativo donde actores privados con fines de lucro se han hecho ricos a costa de las pensiones de los chilenos. Eso queremos cambiar con el proyecto de ley que elimina a las AFP. Esperemos que esa no sea la tranca que tiene a la derecha detenida de negociar con nosotros”, agregó.

