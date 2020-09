Economista Josefina Marcelo: «Las economías de los cuidados sostienen el funcionamiento social y recaen sobre las espaldas de las mujeres»

Es la economía que sostiene el funcionamiento social. En tiempos normales representa el 15,9% del PIB argentino, equivale a unos 54.000 millones de dólares. Durante la pandemia se encendió y alcanzó el 21,8% del PIB. Es un sector más grande que la industria (13,2%) y el comercio (13%). Pero no figura en las mediciones; no se remunera.

Las cifras hablan por sí solas: si los trabajos domésticos y de cuidado fueran pagos, representarían el mayor aporte al PIB en toda la economía argentina, casi el 16%. Las mujeres serían las mayores aportantes: 75,7%, según un estudio elaborado por la Dirección Nacional de Economía y Género (DNEG) del Ministerio de Economía argentino.

Los resultados fueron «sorprendentes» incluso habiendo utilizado «un cálculo conservador», dijo Josefina Marcelo, docente en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), integrante del colectivo Economía Feminista.

Calculando el trabajo no remunerado y el PIB

La Dirección tomó como referencia un módulo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2013 y los datos del cuarto trimestre de 2019 de la EPH del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se explica en el informe. Ambos instrumentos, combinados, permitieron caracterizar la cantidad de horas de trabajo que se destinan a este tipo de tareas que el sistema económico no valora de ninguna manera (ni monetaria ni simbólicamente) y, en función de esos datos, cuantificar el aporte.

Es un «método generalista», explicó Marcelo. «Se pone un valor de referencia a todas las horas, por eso es conservador. Si se hiciera utilizando el método por especialista, sería un valor incluso mayor», aseguró. El método por especialista calcula un valor de remuneración de las horas según el tipo de trabajo doméstico o de cuidado que se esté realizando; no valdría lo mismo barrer, cocinar o cuidar a una persona mayor.

El estudio encontró que en Argentina «se dedican 46.355 millones de horas al año a tareas domésticas y de cuidado»; es decir 127 millones de horas al día; de ese total, 96 millones de horas son realizadas por mujeres. Para ponerle un precio a todas esas horas trabajadas, se tomó como referencia el ingreso promedio de quienes realizan trabajos domésticos pagos, que en el cuarto trimestre de 2019 fue de 86,3 pesos (1,16 dólares a precios oficiales) la hora.

«Lo importante que tiene el sector en concreto es que 3/4 está sobre las espaldas de las mujeres. Es un trabajo que no se visibiliza, no se remunera, no es considerado parte del PIB, sino que es un ejercicio de intentar cuantificar», enfatizó Marcelo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el aporte de estos trabajos al PIB global asciende a 9%. En América Latina, los números van del 15% al 24%:

En Ecuador significa un 15,2% del PIB.

En Costa Rica, un 15,7%.

En Guatemala, un 18,8%.

En Colombia, un 20,4%.

En Perú, un 20,4%.

En Uruguay, alrededor de 22,9%.

En México, un 24,2%.

Trabajo no remunerado durante la pandemia

Durante la pandemia de COVID-19, el sector encabezado por las mujeres llegó al 21,8%; fue el único sector que creció, al contrario del comercio y la industria que bajaron dos y tres puntos porcentuales, respectivamente.

«Lejos de apagarse por la pandemia, las economías de los cuidados se encienden y sostienen el funcionamiento social», aseguró Marcelo.

Los cuidados «se visibilizan más que nunca en las jornadas de trabajo tradicional que se juntan con todas las tareas de cuidado, incluso muchos varones que quizá no dimensionaban cuánto tiempo llevan esas tareas comenzaron a dimensionarlo», contó la economista.

Cortesía de Sputnik