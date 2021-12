Moira Millán: «La reconstrucción de la identidad Mapuche es la liberación contra el ‘terricidio'»

Es en este contexto que la voz de Moira Millán, weichafe y activista mapuche, se levanta ante el extractivismo y la impunidad de los sucesivos gobiernos nacionales argentinos y envía un poderoso mensaje al pueblo chileno.

El 18 de septiembre la comunidad mapuche Lof Quemquemtrew, en El Bolsón -provincia de Río Negro (Argentina)-, llevó adelante una reivindicación territorial en el paraje Cuesta del Ternero, en un lugar llamado La Tapera de los Álamos, a 90 km al sur de Bariloche.

20 de noviembre de 2021:

“A las 15:30 horas se observó un dron sobrevolando el territorio, el cual se fue en dirección a la tranquera de la comunidad ubicada sobre la ruta provincial N°6, acto seguido aparecieron dos ‘hombres’ de civil, (…) Cuando se les pidió que se retiren estos se negaron e inmediatamente comenzaron a disparar, fueron varios disparos, uno de ellos causó la muerte inmediata del weichafe Elías Garay Cayicol Yem y otros hirieron de gravedad al weichafe Gonzalo Cabrera“, consignó la declaración pública de la misma comunidad.

Por el crimen están detenidos desde el jueves, los empresarios forestales Martín Cruz Feilberg y Diego Ravasio, ambos de la localidad de Chubut.

Esta geografía en conflicto ha estado habitada históricamente y hasta hace poco, por comunidades mapuche-tehuelches que se instalaron en este territorio, no obstante detrás de la expoliación y el despojo se encuentran los nombres de los grandes terratenientes; Lewis y Benetton, siendo este último, el propietario de tierras más grande del sur argentino.

Luciano Benetton es dueños de 900 mil hectáreas en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, lo que significa cuarenta veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Joe Lewis es dueño de unas 38 mil hectáreas y un lago. En 1996, el millonario británico compró, de manera irregular, 11 mil hectáreas alrededor del lago Escondido, apropiándose de él, algo prohibido por la Constitución nacional; ninguno de los consecutivos gobiernos democráticos le ha exigido su restitución.

Así mismo, en un informe titulado: “Coordinación represiva contra el pueblo mapuche”, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina) denunciaba:

“Entre 2015 y 2019, el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri hizo suya esta perspectiva y encabezó la coordinación represiva contra las comunidades, escalando los niveles de estigmatización y utilizando estos conflictos como parte de su comunicación pública, centrada en el ‘combate’ al crimen organizado, el terrorismo y las ‘nuevas amenazas’; con estos fines, estableció fluidos intercambios con las fuerzas de seguridad chilenas, principales impulsoras de la idea del ‘terrorismo mapuche’”.

«Este conflicto no se va a desactivar con más muertes y balas«

Moira Millán es fundadora y coordinadora del “Movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir”, y es autora del libro “El tren del olvido”, donde devela el imperialismo británico que aún impera en territorio mapuche en Argentina. En 1992, junto con su hermano Mauro Millán, fundó la Organización de Comunidades Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre. Su acción logró evitar desalojos y la recuperación de los territorios en varias comunidades.

-¿Cómo defines la lucha ancestral mapuche que lleva durante décadas tu pueblo?

-Lo primero es que el pueblo mapuche habla de recuperación territorial, no de ocupación, porque ocupación es una categoría que impone el propio Estado que ha invadido; nosotros/as hablamos de recuperación y para ello tenemos tres objetivos: Recuperar el territorio, restaurar el orden mapuche y lograr la liberación territorial. Es decir, la reciprocidad y armonía con la tierra, y desde ese lugar reconstituir el mundo mapuche que se erige y se construye a partir de la espiritualidad con la tierra.

Entonces esa reconstrucción de la identidad Mapuche es la liberación contra el “terricidio”, la liberación de la tierra contra todas las amenazas de muerte.

–¿Van los pueblos de Argentina y Chile caminando hacia esa dirección?

-La lucha del pueblo mapuche, es una lucha paradigmática, donde dos epistemologías se están enfrentando, y por supuesto la actitud del Estado argentino no es muy diferente a la del Estado chileno porque, a su vez, ambos responden a una diagramación político-militar presentada por la burocracia, es decir, por las grandes empresas y latifundios que operan en Wallmapu, para descomprimir de manera acelerada este conflicto. ¿Qué nos queda a nosotros como Nación Mapuche? A nosotros/as nos queda pactar alianzas, consensuar una agenda político-social, con el pueblo chileno, argentino y el pueblo mapuche.

…no se puede hablar de que este es un conflicto bilateral con el pueblo mapuche, es multilateral, y hay muchos tentáculos puestos en esta mesa extractivista, de diferentes banderas, y un solo pueblo en resistencia desde los dos lados de la cordillera… moira millán

–¿Qué te pareció el encuentro entre Aníbal Fernández, y el viceministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Juan Francisco Galli, esto considerando que Galli ha sido parte de un gobierno violador de los DDHH y que mantiene en la actualidad el Estado de Sitio en la Araucanía?

-Creo que estas reuniones multilaterales que se están llevando entre el gobierno argentino y el chileno, se colaboran para desactivar el conflicto mapuche, porque están los israelíes detrás, los intereses norteamericanos, porque hay intereses billonarios en empresas mineras y petroleras que están operando en la zona, entonces no se puede hablar de que este es un conflicto bilateral con el pueblo mapuche, es multilateral, y hay muchos tentáculos puestos en esta mesa extractivista, de diferentes banderas, y un solo pueblo en resistencia desde los dos lados de la cordillera, Ngulumapu y Puelmapu, que es la Nación Mapuche. Este conflicto no se va a desactivar con más muertes y balas.

-Se ha visto tanto en Argentina y en Chile cómo los medios de comunicación hegemónicos, legitiman acciones represivas en estos territorios a través de sus discursos. ¿Crees que esto exacerba el sentimiento de odiosidad y criminalización hacia el pueblo mapuche? ¿Qué intereses hay detrás de estos grandes medios?

-Todo el racismo que ellos van inoculando en los medios masivos de comunicación genera este tipo de situaciones terribles, como fue lo que sucedió en la localidad de El Bolsón, con criollos y gauchos que iban a arremeter y apuñalar a nuestra gente, corrieron y rompieron todo un local de cervecería donde se había refugiado la lamngen, exigían que entregaran a las mujeres mapuches. Todo eso pasó con total impunidad, ya que nadie fue detenido, ni hubo ningún tipo de castigo, y el Intendente salió a justificar esa violencia.

Hablan de que un grupo mapuche salió a romper cosas y son los mismos federales los que están creando esta ficción para justificar la aplicación de la ley antiterrorista, tal como lo instalaron en Chile.

-En Chile han quedado al descubierto la complicidad y triangulación entre las fuerzas de seguridad y las empresas forestales en el territorio de Wallmapu, a raíz de esto, reportajes de medios como Ciper y la declaración del ex oficial de Carabineros, Miguel Toledo, han revelado esta trama de corrupción. ¿Sucede esto en territorio argentino?

-Voy a darte un ejemplo claro, una lamngen mapuche está luchando contra el príncipe de Qatar; se supone que en Argentina hay una Ley que “protege la soberanía”, las nacientes de los ríos, y los límites de frontera cordillerana, no se le puede vender a ningún extranjero, ¿Qué hace el príncipe de Qatar con miles de hectáreas en esa zona?, zona que hasta hace poco se decían fiscales. La verdad es que los qataríes están avanzando sobre la propiedad del agua dulce, y esta situación ha sido amparada por todos los gobiernos.

–¿Quién entrega estas concesiones?

-La provincia de Río Negro, aunque ya se venía gestando en gobiernos anteriores, pero se consolida en el gobierno de Macri de forma impune, y donde se activan varios dispositivos para que quedase absolutamente solapado toda esta canallada que hacían, y ahora están saliendo a la luz gracias a que la lamngen y su familia recuperan este territorio. Entonces en estos días estamos muy preocupados, porque hay orden de desalojo del lugar, ella no tiene la propiedad comunitaria de la tierra, su familia no tiene esa propiedad, pero tampoco la tienen los qataríes, porque hasta hace poco esas tierras se consideraban tierras fiscales.

-¿Crees en la construcción de un Estado Plurinacional?

-Yo creo en el reconocimiento de la plurinacionalidad de los territorios, en una revolución plurinacional, no un Estado Plurinacional, son conceptos justamente contrapuestos, un solo Estado no puede contener las múltiples formas de organización y de pensamiento de estructura de nuestros pueblos, en cambio lo que hace el Estado Plurinacional es definirse así para seguir colonizándonos en nuestros diversos idiomas. Quiero que lleguemos a debatir cómo lograr una democracia mucho más directa, más participativa, profunda y verdadera, y no convertirnos en un elemento a reciclar.

“El Estado chileno está queriendo inocular el miedo, la desconfianza y la inseguridad, porque en realidad los que están aterrados son ellos (…) el pueblo está a punto de ganar una guerra, por favor no se dejen vencer”. Moira millán

–¿Cuál es tu opinión respecto del proceso constituyente en Chile?

-Creo que lo que pasó en Chile, esa gran rebelión, muy esperanzadora, tuvo esa revuelta dos caras: Por un lado, despertó el ánimo del mundo, fue un faro en su momento, y creíamos que en Chile iba a nacer un nuevo orden, una democracia más radical, directa, participativa, más emancipatoria y terminó el sistema domesticándola y conduciendo el proceso constituyente. Yo no sé si los convencionales son conscientes de esto, sí creo que el sistema es hábil y que no pudieron volver atrás, entonces echaron mano de una estrategia que es minimizar el golpe, entonces aceptaron la constituyente, aceptaron la reforma constitucional, pero la condujeron, y me pareció muy simbólico que eligiesen a Elisa Loncon y no a Natividad Llanquileo, siendo que ella es una lamngen que está en los territorios en lucha, su hermano es un preso político, y tiene una expresión más radical de la lucha mapuche.

–¿Cómo profundizar esa democracia con los elementos y la coyuntura que tenemos hoy?

-Me parece que el pueblo de Chile, así como las naciones originarias, no están dimensionando el poder que tienen, que todo el aparataje represivo y fascista del Estado está queriendo inocular el miedo, la desconfianza y la inseguridad, porque en realidad los que están aterrados son ellos, y saben que sus días están contados, entonces más que nunca hay que redoblar la apuesta para que esos dinosaurios fascistas que vienen desde siglos sosteniéndose en el poder caigan, y una vez que caigan permitirse el derecho a soñar, permitirse el derecho a refundarse, y a reencontrarse, ya sin miedos, sin cadenas que estén condicionando sus decisiones.

Ustedes están a punto de ganar una guerra, están muy a punto de hacerlo, están caminando hacia eso, y es por esto que el fascismo desesperado arremete de esta manera; no están solos, la tierra está caminando con ustedes, ustedes son un faro, por favor les pido, no se dejen vencer.

–¿Qué posición tiene la mujer en esta lucha? Leí que te consideras antipatriacal y no feminista.

-Yo digo: no somos feministas, como no somos peronistas, ni somos marxistas, somos mapuche. Todos esos “ismos” que nos intentan etiquetar no nos identifican, no nos pertenecen, nosotras somos mujeres indígenas, y tenemos un pensamiento en Indoamérica.

Las mujeres indígenas en todo el territorio llamado Argentina, estamos recuperando nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender el mundo, nos estamos reafirmando en nuestra identidad y nuestros derechos, vamos comprendiendo que el patriarcado es parte de las consecuencias de la colonización, y todo lo que se trajo desde esa matriz civilizatoria; el materialismo, el patriarcado, el racismo, la misoginia, todo eso no nos pertenece; entonces decimos: Nosotras no necesitamos los dogmas, o las herramientas de análisis teóricos del continente que nos vino a dominar, necesitamos recuperar lo que ya éramos, descolonizarnos, quitarnos todo ese ropaje ideológico winka y recuperar nuestra forma de pensar la vida.

Por Daisy Alcaino