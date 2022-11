Exitoso cierre de taller de adaptación al Cambio Climático de Fundación Ecosur en San Bernardo

Luego de once sesiones presenciales en el Canelo de Nos en la comuna de San Bernardo, el taller “Adaptándonos al Cambio Climático desde nuestros hogares” impartido por Fundación Ecosur tuvo su cierre el pasado sábado 22 de octubre.

Las participantes de este curso teórico-práctico pudieron adquirir conocimientos generales sobre el cambio climático, herramientas de fiscalización y conceptos legales en materia ambiental. El taller también consideró aprendizajes sobre métodos domésticos para administrar de mejor manera el agua, la energía y la gestión de los residuos en casa.

El taller realizado por Fundación Ecosur en colaboración con la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, contó con la participación activa, principalmente, de mujeres de la comuna, interesadas en la crisis climática, dirigentas de organizaciones vecinales o locales.

Al cerrar el ciclo, todas y todos los integrantes de la fundación dieron sus agradecimientos y especialmente Pamela Poo, directora ejecutiva de Fundación Ecosur señaló: “Estamos muy agradecidos por la recepción que hemos tenido, por el gran interés de cada una de las participantes y el aprendizaje mutuo que nos llevamos. Creemos como institución que este es un camino prioritario que debemos seguir para que las comunidades se preparen ante los impactos que ya estamos viviendo de la crisis climática y ecológica y que sólo se irán acentuando y afectando a la población más vulnerable”.

Por otro lado, cada una de las participantes en el taller señalaron sus aprendizajes en la instancia. Una de ellas fue Pamela Leal, quien señaló que “esta ha sido una gran experiencia para mí, no sólo porque aprendí muchísimo de diversas áreas, sino porque aprendí que amo a mi familia y mis hijos, no podría hacer otra cosa, pero no es lo único, y no es lo único donde uno se podría sentir feliz”.

El cierre de esta actividad se realizó junto a la entrega de diplomas que certifican su participación en las once sesiones y constó de una última clase y una convivencia colaborativa en compañía de la mayoría de los monitores del taller.

