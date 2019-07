La unidad es el único camino para enfrentar al imperio, a juicio de líder peruano

Carlos Ramón Romaninville, miembro del Movimiento Comunitario Alfa y Omega, capítulo Perú, señaló que el encuentro del XXV Foro de Sao Paulo, realizado en Caracas desde el pasado jueves, es una excelente oportunidad para impulsar las redes de solidaridad y tomar acciones para enfrentar las agresiones que vive Latinoamérica actualmente.

Considera que este capítulo del foro quedará en la memoria colectiva. Ayudará a replantear muchas cosas que hay que hacer con temas relacionados con Venezuela, Cuba, Honduras y en muchas otras partes de la región. Hizo mención especial al conflicto colombiano, país donde ya han asesinado a más de 700 líderes sociales.

Infografía: Telesur

¿Cuál es la acción que debe tomar el movimiento social de la región y del mundo para lograr estos aspectos que menciona?

La unidad principalmente, unirnos en todas las fuerzas, porque solos no vamos a poder. El imperio está en una crisis, eso lo desespera y lo vuelve más agresivo. La única manera de asumir esa responsabilidad es en conjunto. Estos eventos nos ayudan a conocer un poco más y tomar mejores determinaciones.

¿Cuál es la realidad del Perú, qué sucede con su sistema político y económico?

Muy parecido al de ustedes, 97 años de neoliberalismo con una Constitución que es el resultado de una dictadura. Con más de 230 conflictos sociales, con índices que dan verguenza: 43 % de niños con anemia, primer lugar de tuberculosis en Latinoamérica. Todo esto no se visibiliza porque los medios de la derecha no lo hacen.

El desempleo está en aumento. El Perú está en una situación crítica, con un estancamiento económico los últimos meses que preocupa mucho. Además, tenemos siete regiones militarizadas, para permitir que los proyectos mineros se den a la fuerza, hay varios paros actualmente en las regiones del sur por el proyecto de Tía María. La cosa la tenemos bastante álgida en el Perú en este momento.

Usted indica que no se visibilizan estos hechos del Perú, pero de Venezuela se habla mucho. Luego de caminar por las calles de Caracas, ¿qué ha visto?

Nosotros acompañamos este proceso desde hace años, conocemos los logros de la revolución y sabemos que Venezuela es víctima de un terrorismo mediático internacional y de un bloqueo económico criminal, que no es poca cosa.

Estamos aquí para esclarecer un poco más en el Perú lo que ocurre en Venezuela, donde hay una dictadura mediática, el 87 % de los medios de comunicación están concentrados en un grupo de poder, si es por ellos, los peruanos no se enteran de nada.

¿Cómo ven los movimientos sociales peruanos la injerencia de su Gobierno en otros estados como Venezuela?

Hemos hecho plantones frente a la cancillería en rechazo de la política exterior del Gobierno contra Venezuela, esto es ordenado desde los Estado Unidos. El grupo de los doce es una ofensa para nosotros. Rechazamos toda esa política exterior.

Cambiando un poco el tema, ¿ha funcionado la justicia peruana en la resolución del caso Odebrech?

Si hablamos de justicia, no existe, la justicia es para nosotros los movimientos sociales, para la criminalización de la protesta, lo demás es circo, no hay justicia, no hay separación de poderes. Justicia va a existir cuando el pueblo peruano se una y elija un nuevo estilo de Gobierno. Qué ofrecen los neoliberales: Privatización, recortes de los derechos de los trabajares, no tienen propuesta, por eso todo lo imponen por la fuerza.