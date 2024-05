El día que la Senadora Provoste advirtió a Máximo Pacheco no heredar el litio a los nietos de Pinochet

Senadora Provoste advirtió a Máximo Pacheco no heredar el litio a los nietos de Pinochet en sesión de la Comisión de Minería del Senado del 8 de mayo de 2024.

La senadora Yasna Provoste preguntó al Presidente de Codelco , Máximo Pacheco, si en el marco de la negociación entre Codelco y SQM para el Salar de Atacama, se había o no resuelto el tema de que la administración del litio no vaya a quedar heredada a los nietos de Pinochet hasta el año 2060.

Tras la pregunta de la Senadora, Pacheco dejó en evidencia que es un tema aún no conversado.

“A partir de este nuevo diseño donde la empresa tiene un 51 de Codelco y un 49 de SQM si se va mantener la restricción de la participación pensando en la segunda línea de consanguineidad, lo que fue definido en su momento como la clausula Bitrán”, preguntó la legisladora.

“Sobre el tema de las línea de consangunidad, y la administración, lo que está acordado está plenamente valido y lo que usted me esta preguntando es algo que no hemos tratado , pero la conversación está en pleno desarrollo por lo tanto me temo que la única respuesta que le puedo dar presidenta es esa”, dijo Pacheco.

Luego intervino la senadora Vodanovic quien “necesitamos tener la cláusula Pacheco que esa restricción va estar. Uno de los problemas que hay de aceptación de este acuerdo es que la familia Ponce Lerou quede excluida de la administración”, señaló.

La cláusula Bitrán estableció desde el 2018, cuándo SQM fue sorprendida engañando en los pagos a Corfo, que Ponce no podría participar de la administración directamente, cláusula que no obstante podría haber sido rota por Ponce, al continuar participando por medio de terceros, en especial mediante el Presidente del directorio, Guerrero Yamamoto, hombre ligado a Kowa.

«Ponce no solo controla por tener hombres suyos en el directorio y en la administración, si no sigue controlando por el pacto de accionistas, la cláusula Bitrán no ha sido respetada», dice quien conoce de cerca el funcionar de SQM.

Recordemos que con el reciente reingreso de los hijos de Julio Ponce Lerou a los directorios de las sociedades a través de las cuales controla SQM, que mostró a Francisca Ponce Pinochet como la escogida, se consolidó la presencia de los nietos del ex-dictador entre las cinco fortunas más grandes de Chile.

El Ciudadano