Litio: un antinacional paso atrás 

Por Hugo Fazio

El anuncio de la licitación a efectuar en los salares con litio no protegidos realizado por la ministra de Minería, Aurora Williams, para su exploración y posible explotación futura constituyó el objetivo central perseguido en el texto dado a conocer. En él se reiteró de una parte la formulación ya efectuada que aquellos salares donde los estudios demuestran que poseen una mayor capacidad productiva serán llevados adelante por el sector público. La licitación a efectuarse en abril “excluye naturalmente aquellos salares -detalló la ministra- en donde estamos declarando que es importante la participación del Estado, en un 50% más uno: Atacama, Maricunga y aquellos en donde hay participación de empresas mineras públicas” (28/03/24). Por lo tanto, el tema era definir qué se hacía con el resto y al efectuarlo se dio un paso atrás en el único terreno donde el gobierno de Gabriel Boric ha avanzado en transformaciones estructurales de fondo.

El anuncio fue realizado en la línea efectuada antes por los ministros de Hacienda y Economía. “Hemos dicho -expresó el de Economía, Nicolás Grau- que nuestra estrategia es flexible, es pragmática y para aumentar la producción no solo se debe contar con un fuerte liderazgo del Estado, sino también para que privados puedan hacer sus aportes” (27/03/24). En la práctica ello significaría fundamentalmente el ingreso de inversionistas extranjeros y se renunciaría al planteamiento básico que toda la explotación del litio sea efectuada por el Estado o con privados con el control de empresas estatales. Marcel fue el encargado de proporcionar los datos concretos.

El Salar de Atacama, la mayor cuenca de salares a nivel mundial, donde existe presencia de SQM y la norteamericana Albemarle, representa el 39% de las superficies existentes de ellas en el país. En 2025, Codelco entrará a participar en la superficie actualmente explotada por SQM, para tomar su control a partir de 2031. La segunda cuenca más grande a nivel global es Maricunga, donde la presencia hegemónica de Codelco se consolidó con la adquisición de Salar Blanco. Y ambos salares, más los de Alto Andino a través de Enami y Pedernales, de Codelco, constituyen aproximadamente el 49% de las superficies de salares del país que en su conjunto tienen una superficie total de 610.000 hectáreas. En Alto Andino y Pedernales, manifestó Aurora William, se “establecerán, a través de los mecanismos definidos por sus directorios, un método de determinación de un socio de manera permanente y, por lo tanto, el modelo de negocios se fijará entre las partes. Es importante -añadió- que Enami en este momento cuenta con el desarrollo de una consulta indígena y que, en el caso de Codelco, en particular para Maricunga, comenzamos también una consulta en el mes de abril”. Ello permitiría ponerlos en explotación más rápidamente.

Chile produce del orden de 225,000 toneladas de concentrado de carbonato de litio equivalente. Esperamos al 2030, dijo Aurora Williams, aumentar la producción, en particular con el incremento de SQM y también Albemarle, a unas 130.000 toneladas más y aumentar por lo menos un 70%. Al término de 2030 y al final de la década, al sumar la producción de Maricunga y del salar Altos Andinos de Enami, significa agregar aproximadamente unas 80.000 toneladas más.

El consorcio chino Tianqi, segundo accionista individual de SQM, con un 21,9% de las acciones, se ha esforzado para que una junta de accionistas de la empresa se pronuncie sobre el acuerdo con Codelco, Después de una junta ya efectuada destinada a aclarar el texto del acuerdo que se tiene concordado para su explotación a partir de inicios del próximo año, Tianqi manifestó su insatisfacción por su resultado. “La junta ha permitido constatar -señaló- que aún existe una cantidad considerable de aspectos fundamentales del acuerdo que no están definidos o no han sido claramente expresados. A la vez, la información dada a conocer permite constatar que esta es, en efecto, una operación que afecta transversalmente a SQM y no solo a su filial SQM Salar” (23/03/24). El objetivo perseguido por el consorcio chino es que la junta de accionistas se pronuncie sobre la propuesta efectuada en la reunión anterior por la AFP Provida, controlada desde 2013 por la estadounidense Metlife, en el sentido que los accionistas se deben pronunciar sobre el acuerdo con Codelco, para lo cual obtener el veto se requiere contar con 33 votos. Los otros accionistas que disponen de un número importante de acciones son las AFP Capital, Cuprum, Hábitat, Planvital y Provida, que suman un 10.9% del total.

El presidente del directorio de SQM, Gonzalo Guerrero Yamamoto, respondió a las críticas del gerente general de Tianqi señalando que efectuada a pocos meses de concluir las negociaciones con Codelco “genera interrogantes sobre los verdaderos objetivos de Tianqi. ¿Son estas declaraciones -se preguntó- en el mejor interés de SQM o de Tianqi? El proceso de negociación fue delegado por la unanimidad del directorio en el gerente general de la sociedad con el apoyo de destacados asesores financieros y legales. El gerente general ha reportado de manera periódica al directorio el avance del proceso”, y proporcionó el antecedente que el acuerdo del directorio de SQM fue aprobado por unanimidad, es decir contó también con el voto de los directores de Tianqi.

“Preocupa -agregó Guerrero- que al someter esta transacción a la aprobación de una junta de accionistas, contraria a la resuelto por la CMF, le permite a Tianqi en la práctica tener la posibilidad de poder potencialmente vetar la transacción. Mediante esta hipotética junta, Tianqi es un significativo competidor de SQM en el negocio del litio y potencial interesado en la operación del Salar de Atacama, tendría un potencial veto efectivo en la transacción. Vale la pena preguntarse si una vez vetada la transacción Tianqi no intentará perseguir esta oportunidad de negocios para sí misma, apropiándose indebidamente de una oportunidad de negocios que pertenece a SQM y todos sus accionistas” (27/03/24). Es evidente que Tianqi busca aprovechar a su favor el clima a favor de la inversión extranjera dado por el paso atrás dado por el gobierno. Aurora Williams informó de la existencia de 97 empresas de doce países que han solicitado a través del lobby, solicitud de información o visitas destinadas a aprovechar las posibilidades que se le abren para entrar al negocio del litio.

Mientras tanto, varias empresas importantes a nivel global han expresado su interés en asociarse con Codelco en el Salar de Maricunga, entre ellas figuran Rio Tinto, que ya cuenta con un acuerdo de exploración conjunta para ubicar explotaciones mineras con Codelco, y la empresa china ByD, que ganó una licitación destinada a desarrollar un proyecto industrial en el país en base al litio.

La empresa francesa Eramet dio a conocer que luego de un análisis preliminar “ve con mucho interés” las novedades. Invirtió US$95 millones para adquirir 120.000 hectáreas de concesiones mineras en siete salares. Cubren casi en su totalidad los salares del área de Enami. CleanTech Lithium y Watch se manifestaron conformes igualmente por la posibilidad de operan en salares que no están protegidos. Otros se manifestaron porque se les concedan garantías superiores para participar en el proceso.

Hugo Fazio, director del Cenda.

