Proponen crear una Comisión Asesora Presidencial para evaluar crisis de Codelco

Desde el año pasado circula una propuesta para crear una Comisión Asesora Presidencial dedicada a analizar la crisis de Codelco. La instancia surgió a partir del Proyecto de Resolución N° 660 de la Cámara de Diputados, que el 14 de marzo del 2023 pasado solicitó al presidente Gabriel Boric y a la ministra de Minería, Aurora Williams, la creación de una “comisión con expertos nacionales e internacionales del más alto nivel”, la que tendría la tarea de auditar la gestión completa de la cuprífera estatal entre los años 2010 y 2022, considerando todas sus áreas, ya sea producción, administración, finanzas, Recursos Humanos y política de dividendos.

El diputado Jaime Mulet, quien ha sido el principal promotor de dicha iniciativa, contó a El Ciudadano, se trata de “un modelo que fue planteado en las conclusiones de la sesión especial sobre Codelco que tuvimos en la Cámara, después elaboré la propuesta y hemos dialogado con autoridades de gobierno a ver si eso se implementa. El sentido que tiene es constituir un espacio para pensar que está pasando en Codelco y, luego de hacer un diagnóstico, fijar lineas estratégicas para las próximas décadas”.

También valora la iniciativa el diputado Cristián Tapia, integrante de la Comisión de Minería y quien destacó que “nosotros en el Parlamento ya hicimos una comisión investigadora y acabamos recomendando que tiene que cambiar el sistema administrativo y corporativo de Codelco y así tener una mejor gestión productiva. Sólo esperamos que el gobierno de el próximo paso”.

Codelco registró pérdidas durante el año pasado por US $ 591,2 millones, en una situación que se viene prolongando desde hace 15 años. Si bien su nivel de solvencia es bien visto en el mercado mundial, al ser la cuprífera más grande del mundo y mantener reservas de explotación de cobre, la empresa tiene que pagar intereses por unos US $ 800 millones.

La compleja situación de Codelco ocurre en momentos en que el precio del cobre tiene una optimista tendencia al alza. Según el reciente Informe de Tendencias del Mercado del Cobre de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la libra del metal podría alcanzar un promedio anual de US$ 4,3 durante este año. El alza del valor del metal rojo comenzó a inicios de noviembre del año 2023, cuando alcanzó los US$3,64 por libra. Si bien tuvo importantes bajas en los meses siguientes, a partir de enero de este año comenzó el actual incremento, que subió a un 22,8% de su valor en marzo reciente.

El panorama invita a subirse a la ola alcista en el precio del cobre para que Codelco recupere sus índices productivos. Pero las olas pasan, por lo que hay que aprovechar el momento de su crecimiento. En función de ello, la propuesta considera la necesidad de definir un plan estratégico de Codelco a 50 años, que considere tanto la explotación de cobre, el litio y los minerales críticos presentes en Chile.

LOS OBJETIVOS Y TAREAS DE LA COMISIÓN

La propuesta establece dos objetivos prioritarios para la Comisión:

1) Elaborar un diagnóstico de la situación actual de Codelco, contemplando aspectos financieros, endeudamiento, inversiones, estado de avance y costos de proyectos estructurales, caída de la producción, pérdida de capacidad de fundición y refinamiento, relación con los sindicatos y desempeño socioambiental.

2) Asesorar en la generación de una política nacional de largo plazo de Codelco, entregando los lineamientos y recomendaciones para un desarrollo sostenible de la empresa, considerando además la demanda de minerales críticos que Chile posee.

La Comisión estaría integrada por 10 miembros, los que serían escogidos por el presidente. Los cinco primeros serán su presidente, un senador y un diputado integrante de las comisiones de Minería y Energía de cada cámara, un representante de los trabajadores de Codelco y un secretario ejecutivo designado por los ministros de Hacienda y Minería. En tanto que los otros cinco serían “académicos(as) de Universidades Nacionales y/o extranjeras, expertos en proceso, auditoría economía, ingeniería en minas y metalurgia”.

INTENTANDO COMPRENDER LA SANGRÍA DE CODELCO

Hernán Guerrero, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Chuquicamata, también valora la creación de dicha comisión, aunque advierte que es necesario incorporar en mayor medida la experiencia de quienes trabajan a diario en Codelco.

“Los que más sabemos del trabajo somos los que estamos día a día. Generalmente estas comisiones que se arman hacen un análisis, se van en lo macro y no en lo micro. Pero lo macro, que por lo general anda por las nubes, cuando se quiere implementar no resulta. De la teoría a la práctica hay un trecho. Y lo que ha pasado en Codelco cuando han implementado proyectos estructurales, los que han diseñado los proyectos, lamentablemente, no acaban calzando con la realidad. El problema con los proyectos estructurales no está en el computador, está en el terreno”.

Hay varios factores que explican el deterioro y la caída en la producción de Codelco. Además del cierre de fundiciones como Ventanas, cuatro proyectos de modernización de sus faenas mineras han tenido sobrecostos.

“A mi no me cuentan cuentos”- señala Juan Camus se define como químico de profesión. Destaca que “hace rato estamos viendo una serie de irregularidades que los mismos trabajadores han explicado, en las fundiciones especialmente. Y esto ha encarecido los costos de producción, sobre todo cuando Codelco empieza a contratar algunas empresas que no tenían idea como hacer el trabajo”.

Camus es doctor en Química y trabajó 11 años como profesor de metalurgia en la Universidad Tecnológica de Panamá. Luego volvió a Chile integrándose como profesor de química inorgánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Playa Ancha, en donde llegó a ser el decano. A su juicio “el problema es la tercerización de funciones con esa frase de la ‘complementariedad público-privada’, en el fondo es la creación de bolsones de negocios para los privados a costa de empresas públicas. Así piensan que es lo mejor que hay, porque persiguen privatizar lo poco que queda. Consideremos que ya 70 por ciento de Codelco está fuera de manos del Estado con tantas empresas subcontratistas”.

“El problema de Codelco no es sólo la administración de los últimos dos años, sino que es consecuencia de los 15 años recientes”- comenta el diputado Mulet, para quien “hay que asumir este deterioro, lo que implica que hoy tiene endeudamiento elevado, que sus cuatro proyectos estructurales tienen problemas, así como también sus políticas de retiro de utilidades, la falta de capacitación y la baja en la producción”.

LA EXTERNALIZACIÓN DE FUNCIONES

Trabajadores y analistas coinciden en que uno de los principales daños a Codelco ha sido la externalización de funciones antes desempeñadas por los mismos trabajadores. Guerrero comenta que grandes errores en Codelco han sido por la contratación de ‘especialistas’que nunca lo fueron. “Si van a decir que los expertos son los que se han dedicado a estudiar la teoría y nunca han estos en una refinería electrolítica, van a caer en el mismo problema con los proyectos estructurales que se han desarrollado”- reflexiona.

“Ya tenemos experiencia con estos especialistas que nos quieren hacer creer, como cuando contrataron esa empresa especialista en horno flash, a quienes presentaron como expertos, pero sucede que en Chile hay sólo dos hornos flash”- cuenta Guerrero.

El dirigente sindical pone de ejemplo tres proyectos estructurales tercerizados en los que las cosas no funcionaron como fueron planeadas en los escritorios de los expertos. Menciona la mina subterránea de Chuquicamata “que iba a costar 2 mil millones dólares y está costando ahora más de 8 mil millones. Los expertos dijeron que tenía una producción de 60 mil toneladas de mineral diario y está produciendo bastante menos que lo proyectado”.

Luego menciona el Proyecto Andina 244, que era para superar la producción de mineral, para lo cual se han invertido 2 mil millones de dólares, “pero aún no ocurre ese aumento de la producción al aplicar ese modelo”.

Y el tercer caso es el horno flash de la División Chuquicamata, que en dos oportunidades (2017 y 2022) fue encargada a la subcontratista Outotec, la que demoró la entrega, dejó las tareas inconclusas o mal instaladas. Finalmente, en ambas ocasiones, las tareas que cobró Outotec acabaron siendo finalizadas por los propios trabajadores de Codelco.

En 2017, la subcontratista cobró $12.445 millones por una tarea cuyo costo se reducía a poco más de 3 mil millones si era hecha por el personal de planta de Codelco. Además de dejar el horno flash de la fundición mal instalado, la demora en 80 días en la entrega de las obras provocó una pérdida a Codelco al no poder procesar los concentrados de US$ 128.219.178, además de dejarse de fundir concentrado por un monto de US$ 788.625.000, según denunció el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Chuquicamata.

Rolando Milla, vicepresidente del sindicato y trabajador en el área de fundición de concentrados, comentó a El Ciudadano que “a nosotros, los de planta, nos dan 15 días para reparar los equipos, pero los subcontratistas se demoran más de cien días”.

Para Milla también fue extraño que externalizaran funciones de trabajadores especializados. Cuenta que “hay compañeros con experiencias de más de 30 años trabajando en el horno flash y estamos hablando de un tipo de horno que tendrá 5 ó 6 similares en el mundo, por lo que es raro ver la aparición de empresas que compiten diciendo que son especialistas en mantener esos hornos ¿dónde desarrollaron esa experiencia?”

El diputado Tapia también coincide en que un punto capital para explicar la crisis de Codelco es la externalización de funciones. Comenta que “ya con el 70% del trabajo de Codelco hecho por subcontratistas, estamos en una privatización encubierta. El costo con contratistas es más caro que el personal de planta. Cuando sale el tema del horno flash, estamos hablando de más del 12 mil millones de pesos gastados por una tarea que perfectamente podían haber hecho el personal de Codelco”.

El diputado nortino agrega que “las subcontrata no tienen trabajadores estables, por lo que no podemos hablar de trabajo especializado que realizan. Si los mismos trabajadores siempre han mantenido los equipos”.

La propuesta de una Comisión Asesora Presidencial está en la mesa. También está el ánimo de contribuir en la detección de los problemas de Codelco de parte de trabajadores, investigadores y parlamentarios. Con el cobre cotizado a 4,3 dólares la libra para 2024, todos esperan el vamos de parte del Ejecutivo.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano