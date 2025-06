Tráfico de influencias en acuerdo SQM Codelco

En vísperas de que el pleno de la Cámara de Diputados vote el Informe final de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM, el gobierno y los partidarios de la entrega hasta el año 2060 de la explotación del Salar de Atacama a Julio Ponce Lerou salieron a mover sus fichas. A través de cartas a periódicos, columnas de opinión e, incluso, una mención de largos minutos en la cuenta pública presidencial por parte del presidente Gabriel Boric, se la están jugando para que la aprobación del Informe en el Parlamento sea con los menos votos posibles y darle algo de legitimidad al negocio con el ex yerno de Pinochet.

El informe final de la comisión investigadora, compuesto de 45 páginas, concluyó que el acuerdo que entrega hasta el 2060 el 49,99% de la explotación del Salar de Atacama a SQM en asociación con Codelco está plagado de irregularidades, no se negoció con transparencia y las decisiones tomadas no tienen sustento técnico-administrativo.

Pese a que para este año pensaban tener ya todo amarrado, tanto en el directorio de Codelco como en el de SQM resienten que tanto el informe como la información y cálculos que han sido publicados en los últimos meses, den cuenta del mal negocio para el patrimonio público de llegar a concretarse el acuerdo, que pretende ser cerrado en septiembre próximo.

Incluso el tema marca líneas divisorias entre las pre-candidatas presidenciales, apareciendo como partidaria del acuerdo la contendiente del PPD, Carolina Tohá; en tanto Evelyn Matthei plantea su revisión y Jeannette Jara (PC) que lo frenaría de llegar a ser presidenta.

EL RESPALDO DEL PRESIDENTE BORIC EN SU CUENTA PÚBLICA

El respaldo mayor lo dio el propio presidente, Gabriel Boric, quien es un férreo convencido de que entregar el 49,99% de la propiedad en la explotación del Salar de Atacama a costo gratuito a SQM hasta el año 2060, es un excelente negocio para el Estado chileno. Así lo hizo saber en su última cuenta pública presidencial ante el Congreso en Valparaíso el pasado 1 de Junio.

Cuando se refirió a las temáticas de desarrollo, el mandatario sostuvo que en el país disponemos de “una relativa abundancia de materias primas para la necesaria transición energética que ya ha comenzado en el planeta y que es irreversible como son, por ejemplo, las energías renovables, el cobre y el litio”.

Luego abordó la Estrategia Nacional del Litio, destacando que “cuando finalice nuestro mandato se van a estar desarrollando diversos proyectos de inversión público-privada que permitirán más que duplicar la producción de litio en una década y estará funcionando el Instituto Nacional del Litio y el Salar con sedes descentralizadas en las regiones de Antofagasta y Atacama”.

La noción de complementación público-privada ha sido la cobertura usada por el actual gobierno para encubrir decisiones que acaban entregando parte del patrimonio nacional, ya sea salares o yacimientos mineros, a compañías transnacionales. Dicha noción fue pergeñada en espacios como Libertad y Desarrollo como envoltorio de políticas de privatización por etapas de las empresas públicas.

Tanto la entrega del Salar de Atacama a SQM, como el yacimiento de Codelco Andina a Los Bronces de Angloamerican han sido presentados por el ministerio de Minería y la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom) como esfuerzos de complementariedad público-privada.

Así también el presidente Boric presentó en su alocución el Acuerdo de Asociación entre Codelco y SQM como un gran logro “que consolidará a nuestro país como uno de los principales productores de litio del mundo. Chile tendrá el control de la fuente de producción de litio más grande del planeta y la mayoría accionaria de la nueva asociación va a estar en manos del Estado de Chile a través de la estatal Codelco”.

Al igual como ha sido engañosa la propaganda de la Secom, esa mayoría accionaria se corresponde con una acción, que equivale al 50,01% de la propiedad accionaria. Así las cosas, como ha destacado el abogado Mauricio Daza, basta que en el próximo gobierno Codelco decida vender esa 1 acción a SQM y pierde el control de Minera Tarar, la sociedad que pretende encargarse de la explotación del acuífero atacameño.

“Estamos hablando de cifras que son realmente importantes -continuó el presidente- El Estado de Chile, a través de Codelco, Corfo y el Fisco, va a recibir el 70% del margen operacional que genere la nueva producción entre 2025 y 2030. Y a partir del 2031, por la misma vía, el Estado de Chile recibirá el 85% del margen operacional”.

Dicho cálculo ya fue refutado por un informe entregado ante la Comisión Investigadora de la Cámara, realizado por el economista Camilo Miranda, quien estimó una pérdida para el fisco de 5.600 mil millones de dólares. Miranda participó en la Comisión Nacional del Litio creada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y trabajó en Cochilco hasta el año 2017.

A una cifra similar llega un documento realizado por la consultora Quiroz & Asociados encargado por el Grupo Errázuriz, rival en el negocio del yodo de SQM. Según, el informe, hecho a partir de estimaciones derivadas de las propias proyecciones de Codelco, el trato directo con SQM en vez de haber llamado a una licitación significa una pérdida para el Estado de US$ 5.200 millones.

LOS INSÓLITOS APOYOS A SQM EN LA IZQUIERDA CHILENA

En la izquierda ligada al Partido Comunista también han aparecido connotados economistas apoyando el acuerdo con SQM. Es el caso del economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco Larraín; y el doctor en Física, integrante del Comité Corfo de Minería No Metálica, ex -Presidente Comisión Chilena de Energía Nuclear y y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Gonzalo Gutiérrez, quien en charlas en universidades se ha preocupado de promover la asociación entre Codelco y SQM.

Sin embargo, llama más la atención el apoyo dado por el economista Manuel Riesco, ingeniero civil industrial chileno; magíster en Economía de la Universidad de Chile con estudios de doctorado en Economía Política en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Rusia. Riesco es reconocido por ser asesor de los programas económicos del Partido Comunista chileno y ser crítico del sistema de AFPs.

Riesco publicó en el diario oficial del Partido Comunista, El Siglo, una columna en la que sin entregar cálculos, llama a respaldar la entrega del litio hasta el 2060 a SQM. Según Riesco, éste acuerdo permite que Codelco recupere “la propiedad y el control de la explotación del principal yacimiento de litio del país, se convierte en líder mundial ya no en uno sino dos de los metales claves para la transición energética; y asegura al Estado el valor íntegro de dos de cada tres toneladas extraídas”.

La columna de Riesco fue reproducida en El Mostrador, advirtiendo que hay voces que se anteponen “a la contundente conveniencia general arriba resumida”, las que considera “objeciones válidas pero secundarias, otras sin validez alguna, o mezquinos intereses locales y particulares, económicos y también electorales en un espectro insólitamente diverso”.

A su juicio, estos intereses están jugando a que la iniciativa “se queme en la puerta del horno”.

Luego Riesco llega a comparar el acuerdo con el ex yerno de Pinochet con la aprobación unánime por el Congreso de la Nacionalización del Cobre impulsada por el presidente Allende. Comenta que “el directorio de Codelco, la autoridad calificada para ello, ha revisado concienzudamente, informado con transparencia, y respaldado en forma unánime, cada uno de los pasos de este complejo acuerdo”.

También dice que éste cuenta con el respaldo de “los principales medios nacionales han destacado editorialmente a voces respetadas, representativas de un amplio espectro político”, por lo que “concretar este acuerdo sin duda constituye un hecho esencial para Codelco, el Estado y el país”, legitimar la autoridad de Boric y Pacheco, resultando así “un avance hacia la superación de la profunda crisis política nacional, que hoy torna la vida insoportable para la ciudadanía toda”.

EL APOYO DE LA FUNDACIÓN CIUDADANO INTELIGENTE

Al apoyo de Riesco se sumaron este fin de semana, el director de Codelco, Eduardo Bitran, y el economista Eduardo Engel. El primero, quien también acudió a la Comisión Investigadora en la Cámara para defender el acuerdo, publicó una carta en El Mercurio, en la que tachó las cifras del informe de Quiroz como poco serias.

Engel en tanto, en una columna publicada en El Mercurio, titulada ‘Acuerdo Codelco-SQM: Más ingresos, menos ideología’, se concentró en atacar la postura de la candidata Jeanette Jara respecto del acuerdo y el informe de Quiroz.

Eduardo Engel es Ingeniero Civil de la Universidad de Chile y doctor en Economía por el MIT y en Estadística por la Universidad de Stanford. En el año 2015, presidió el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. En la actualidad, Engel es director de la Fundación Espacio Público, organismo que ha recibido financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se calcula que dicha fundación recibió un aporte directo de la USAID entre 2019 y 2021 por US$23.386 a través del proyecto Empowering women in STEM in Chile. En la actualidad, Espacio Público recibe financiamiento de National Endowment for Democracy (NED), otra agencia norteamericana usada para influir a modo de ‘soft power’ en las políticas públicas de otros países.

El economista de Espacio Público, además de reproducir las cifras entregadas por Máximo Pacheco y cuestionadas en el informe de la Comisión Investigadora, planteó la discusión en la clásica narrativa liberal “de manera no ideológica”.

Luego sostuvo que “es obvio que SQM aceptaría el acuerdo solo si recibía parte del valor creado. Como ya indicó, la fracción que recibe es baja relativa a otros países. Aún más importante es que el Estado de Chile, a través de Codelco, más regalías e impuestos diversos, reciba un ingreso mayor que el que habría recibido en caso de no llegar a un acuerdo con SQM y convocar una licitación internacional el 2031. El cálculo es complejo e, inevitablemente, requerirá hacer supuestos”.

UNA ABERRACIÓN ECONÓMICA

La carta publicada por Manuel Riesco fue respondida por el también economista y abogado, Julián Alcayaga, quien consideró “decepcionante su actual apoyo al acuerdo Codelco-SQM o acuerdo Pacheco-Ponce Pinochet”, a través de una columna publicada en El Ciudadano. Alcayaga es conocido por ser fundador del Comité de Defensa del Cobre.

Respecto al núcleo del argumento dado por el economista del Cenda, de que se recupera para el Estado el Salar de Atacama, Alcayaga respondió que “la estatal no recupera la propiedad del principal yacimiento de litio del país, porque dicha propiedad es estatal desde 1979, gracias al Artículo 5° del DL 2.886, que dispuso ‘por exigirlo el interés nacional… el litio queda reservado al Estado’. El litio está fuera de la tradicional concesibilidad minera, porque está constitucionalmente reservado al Estado desde 1979”.

En relación a comparar el acuerdo con SQM con la nacionalización del cobre emprendida por el presidente Allende, Alcayaga comentó que “es realmente un despropósito que Riesco trate de comparar el Congreso Nacional de 1971, que aprobó unánimemente la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, con el actual directorio de Codelco que privatiza lo que el Presidente Allende nacionalizó. Este Directorio privatiza por partes a Codelco, en particular desde el año 2010, porque gracias a la Ley 20.392 de 2009, este directorio pasó a estar integrado principalmente por ejecutivos de las propias transnacionales mineras, escogidos principalmente por la Alta Dirección Pública que obedece a las mismas transnacionales. Por ejemplo: ¿Que autoridad calificada y experiencia en minería tienen los dos últimos directores escogidos por dicho organismo, Alfredo Moreno y Tamara Agnic?”.

También Alcayaga destacó que la carta de Riesco “no entrega análisis de cifras para validar este acuerdo”, a lo que respondió entregando datos:

“En noviembre de 2024 la empresa Rio Tinto, actual proyectado socio de Codelco en Maricunga, compró en Argentina la empresa Arcadium en un valor de 6.700 millones de dólares al contado. Río Tinto tiene proyectado dentro de algunos años más hasta 150.000 toneladas de litio al año. El acuerdo Codelco-SQM, tiene proyectado producir 300 mil toneladas anuales de litio, entre 2030 y 2060, de las cuales 150 mil toneladas le corresponderán a SQM. ¿Cuánto pagó SQM a Codelco o al Estado, por tener derecho a explotar 150 mil toneladas de litio anuales, durante 30 años? Nada, absolutamente nada”.

Una visión crítica también la tiene el geólogo y directivo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), José Cabello, quien considera se trata de un pésimo negocio para el Estado. A partir de su experiencia como gerente de nuevos negocios y estrategia minera de BHP Billiton, considera que no se debiera haber entregado más del 20 por ciento a un socio que aporte con procesos de manufactura del litio y transferencia tecnológica.

En una entrevista reciente con El Ciudadano, Cabello consideró que el acuerdo es “un pésimo negocio para el Estado”, ya que se está entregando el salar más rico del mundo en litio con excelentes condiciones de explotación.

A partir de más de una década analizando las potencialidades de los salares chilenos, el geólogo comentó que “de todos los salares, el Salar de Atacama es el mejor desde el punto de vista económico, tanto en tonelaje que se ha determinado, como en contenido de litio, lo cual lo hace hoy en día el mejor yacimiento del mundo, porque tiene la más alta rentabilidad y el más bajo costo de exploración”.

El economista Camilo Miranda también concuerda con que el salar más rico y con mayores reservas de litio en el mundo con el costo de producción más barato. “Sólo recursos del Salar de Atacama podrían sostener la demanda mundial por varios años. Es la joya del país”- agregó.

Cabello agregó que “muchos estamos pidiendo una corrección, todavía tenemos la oportunidad de revertir esa situación que a todas luces es negativa. No estamos aprovechando lo que tenemos. En todos los casos la propiedad es del Estado y trayendo inversionistas extranjeros a hacerse cargo de esto en una proporción gigantesca. Con un 10 a 20 estarían felices los que quieren invertir. Y se lo dice alguien que está dentro de esta industria”.

Dada su experiencia en la evaluación de yacimientos mineros, Cabello considera que “quedarse con el 50,01% esa cosa es una aberración económica. La regla básica de la minería es si uno tiene un yacimiento de gran calidad, lo que debiera hacer es quedarse con él un cien por ciento. Por qué razón. La gran calidad de los yacimientos te garantiza que las fuentes de financiamiento te van a prestar plata”.

La activación de un reconocido gurú económico de la izquierda chilena, quien coincide con el presidente de Espacio Público (léase NED y USAID) y Eduardo Bitrán, quien participa del directorio de Codelco al momento de negociarse el acuerdo, dan cuenta de que hay bastante tensión e intereses en las huestes oficialistas para bajarle el perfil al contundente informe de la Comisión Investigadora.

Cuando fue aprobada la constitución de dicha comisión, a instancias del diputado Cristián Tapia, el 7 de noviembre de 2024, el reunir las 62 firmas para poner propuesta en tabla y, la aprobación por 72 diputados a favor de crearla, con apenas 2 abstenciones, dan cuenta de que el tema resulta complejo para el Ejecutivo. En la misma sesión diputados reclamaron presiones ejercidas desde el entorno de Máximo Pacheco, cuando no por él mismo, y el ministerio de Minería para boicotearla.

Tras largos meses de trabajo, la aprobación del informe fue de 10 votos a favor y una abstención, detallándose cómo el acuerdo acaba siendo lesivo para el patrimonio público. El documento vuelve a la sala, pero mientas espera su votación, se mueven los hilos tras bambalinas para convencer a los diputados oficialistas de que el mejor acuerdo posible era con el yerno de Pinochet.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano