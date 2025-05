La opaca transparencia de Máximo Pacheco

“Hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar la máxima transparencia en el proceso de acuerdo con SQM” sostuvo el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en la junta de accionistas realizada la semana pasada. Escucharon atentos y aplaudieron exultantes el directorio en pleno reunido y los ministros de Hacienda, Mario Marcel y de Minería, Aurora Williams, en calidad de delegados del presidente Boric.

“Hemos mantenido ampliamente informada a la opinión pública, a través de los medios de prensa, nuestros canales digitales y las redes sociales propias”-enfatizó Pacheco, quien además recordó que han ido en 12 oportunidades al Congreso a informar sobre el acuerdo que entrega hasta el 2060 a un costo de cero pesos la explotación del Salar de Atacama a SQM en parcería con Codelco.

“Representantes de ambas compañías han asistido a múltiples instancias para informar y explicar el acuerdo en todas sus dimensiones (…) Esa transparencia fue considerada tanto por Codelco como por SQM como importante, convencidos que se trata de un negocio bueno para Chile”- agregó.

“Es probablemente el negocio empresarial más transparente en la historia de Chile”- sentenció con tono incólume.

Sin embargo, la alocución choca estrepitosamente con la opacidad con que Codelco y la misma Corfo han procesado la entrega del litio a Julio Ponce Lerou más allá de 2030, fecha en que vence el actual contrato de explotación del Salar de Atacama y la minera debe devolver las pertenencias mineras y las instalaciones de procesamiento al patrimonio nacional.

La sesión en que el consejo directivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) aprobó traspasar las negociaciones del contrato de arriendo de las pertenencias mineras en el acuífero atacameño a Pacheco, celebrada el 5 de octubre de 2023 y en donde participaron los ministros de Economía, Nicolás Grau, el de Hacienda, Mario Marcel, además del Vice Presidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; de 43 páginas del acta, 33 están tarjadas, es decir, el 76,7% del documento.

Así lo constató el periodista Víctor Cofré de La Tercera, al solicitar por medio de la Ley de Transparencia, las actas de dicha reunión. Según detalló el periodista, la aprobación fue una orden directa del presidente Boric a sus ministros (1).

Tampoco la política de transparencia defendida por Pacheco ha significado la entrega de documentos claves del proceso que fueron solicitados por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Consultamos recientemente al presidente de dicha comisión, el diputado Cristián Tapia, quien comentó que “cuando el presidente de Codelco dice que es el más transparente de la historia, de transparencia nada”.

Luego pasó a detallar los documentos solicitados que hasta el 7 de Mayo de 2025, a poco menos de una semana de ser la última sesión de dicha comisión investigadora, aún no han sido enviados por Codelco:

– Copia de los acuerdos del acta que entregó Corfo a Codelco sobre las pertenencias inscritas en el Salar de Atacama.

– Copia íntegra sin tarjar nada del acuerdo de la asociación suscrita entre SQM y Corfo para la explotación del litio.

– Documentos de la adquisición de las pertenencias mineras en el Salar de Maricunga.

– Documentos que acrediten si evaluó la posibilidad de definir las empresas privadas que participarán junto a Codelco de la explotación de las pertenencias de litio en el Salar de Atacama.

– Informe de la consultora Morgan Stanley respecto del trabajo que ellos desarrollaron.

“Hasta el día de hoy nada de eso han respondido. Molesta mucho que acá se intenta ocultar cierta información. Hay que recordar que entregaron documentos con números tajados, cifras que no se pueden ver”- recordó el diputado Tapia.

CUANDO PACHECO INFLÓ EL PRECIO DEL LITIO

La not transparencia de Pacheco también ha enturbiado las cifras entregadas para promover el acuerdo con SQM. A mediados del año pasado tanto en medios de comunicación como ante la misma comisión investigadora de la Cámara, el presidente del directorio de Codelco vislumbró ganancias calculadas sobre un precio del litio entre 20 mil a 25 mil dólares la tonelada, cifra bastante alejada con el actual precio del mineral y sus proyecciones.

Pacheco sostuvo dicho cálculo en el programa Mercado Central de Radio Pauta, el 4 de Junio de 2024, oportunidad en la que Pacheco defendió el acuerdo diciendo que “con estimación de precio, con 20 mil dólares la tonelada, que es el precio que la mayoría de ingenieros y consultores usan para evaluar proyectos. El Estado de Chile va a recibir a contar del 2025 algo así como 2.500 millones de dólares”.

Repitió similar cálculo cuando fue citado a la primera sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara el 19 de junio de 2024, cuando sostuvo que “la generación de flujos para el Estado de Chile se ubica entre US$2.600 millones y US$3.000 millones anuales a un precio del litio en torno a US$20.000 por tonelada”.

Sin embargo, Morgan Stanley calculó recientemente entre 11 mil a 15 mil dólares el precio de la tonelada del mineral entre los años 2025 y 2030.

Además el mismo informe vislumbra que el precio del litio se no se recuperará durante 2025, estimando que el precio del litio se mantendría por debajo de los 15 mil dólares la tonelada hasta el año 2030.

La cifra es casi un 30% menos que el precio proyectado en el acuerdo entre Codelco y SQM.

El bajo precio es causado por un exceso de producción que mantiene un superávit en los mercados. El acuerdo, en tanto, permite aumentar las cuotas de extracción de 165 mil a 300 mil toneladas anuales, lo que aumentará el stock de litio disponible.

El aumento de la cuota de extracción implica profundizar el daño ambiental en la cuenca, estimándose que el sistema de evaporación para la extracción del litio hacen esfumar medio millón de litros de agua por tonelada de litio en una región desértica, según calcularon investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (2). El deterioro ecológico se suma a la posible fractura del núcleo del Salar de Atacama, provocada por la sobre-explotación de la cuenca, daño denunciado por la minera Albemarle, que también extrae salmuera del acuífero.

Otro flanco abierto es una pesquisa de la Fiscalía Nacional Económica solicitada por gremios de agricultores para clarificar los precios del potasio, uno de los principales rubros de venta de SQM.

NO LES VOY A MANDAR LA RESPUESTA

La transparencia tampoco apareció cuando Pacheco en plena sesión de la Comisión Investigadora se enfrascó en un tenso debate con los parlamentarios cuando fue requerido por el costos de las asesorías económicas y jurídicas contratadas durante su gestión con Morgan Stanley.

Pasó el 22 de enero de 2025, ocasión el presidente del directorio de Codelco se excusó de entregar la información debido a una cláusula de confidencialidad, cuando el costo fue solicitado por el propio diputado Tapia y sus colegas Matías Ramírez, Yovana Ahumada y Gonzalo Winter.

– No les voy a mandar la respuesta – sostuvo en un duro tono Pacheco.

Pacheco se escudó en la ley de gobierno corporativo de Codelco para no entregar la información al Parlamento. Respondiendo a Tapia, sostuvo que “le quiero reiterar que este parlamento aprobó una ley de gobierno corporativo para Codelco. Tenemos como empresa que manejarnos comercialmente. Si hemos firmado un contrato con una cláusula de confidencialidad yo no puedo venir para acá y mostrarlo”.

El directorio de Codelco definido por el sistema de Alta Dirección Pública coincide con el inicio del ciclo de pérdidas y malos resultados de la cuprífera estatal. Desde 2010 comenzó una política de endeudamiento y entrega de yacimientos a privados, contabilizándose sólo ese año pérdidas por US$1.042 millones. Dichas modificaciones obedecen a la Ley de Alta Dirección Pública (ADP) fue promulgada en 2003 por el gobierno de Ricardo Lagos. En Codelco se comenzó a aplicar con la Ley 20.290, promulgada en 2016, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ambos cuerpos legales fueron negociados con la derecha, principalmente la UDI.

Yovana Ahumada, diputada integrante de la comisión, comentó a El Ciudadano que “al escuchar al señor Pacheco nos damos cuenta de que él solo quiere mantenerse dentro de su metro cuadrado y donde el quiere poner las reglas. No entiende que es una Comisión Especial Investigadora en la que debe entregar información, aunque fuese reservada. El ánimo de la comisión es poder transparentar si se hicieron los cálculos y se utilizaron todas las opciones para lograr un mejor beneficios para el Estado con el litio”.

La negativa siembra sospechas respecto de altos costos que tienen este tipo de asesorías y las pérdidas de dinero que significan para la cuprífera estatal. Cuando en mayo de 2023 Pacheco se presentó junto al gerente general de SQM, Ricardo Ramos, para anunciar el inicio de las negociaciones para explotar el conjunto el Salar de Atacama, presentó como asesores asesores legales y financieros al estudio de abogados Carey y Cía. y a la transnacional de análisis financiero, Morgan Stanley. Si bien estas competencias son requeridas en este tipo de acuerdos, la opacidad de las negociaciones y un total desconocimiento de los montos desembolsados son la principal característica de este tipo de convenios.

En el estudio de abogados Carey, Francisco Ugarte, uno de sus socios principales hace poco integró el directorio de SQM. En la firma de abogados está a cargo de los Grupos Corporativo, Fusiones y Adquisiciones.

DEFENSA CERRADA DEL ACUERDO CON SQM

En la junta de accionistas también Pacheco se refirió a las razones que empujaron una negociación directa con SQM, defendiendo que hay supuestas ventajas comparativas de SQM, la dilatación del proceso en caso de hacer una licitación internacional y la falta de instalaciones estatales para la fase final de refinación de litio.

Sostuvo que “la alianza Codelco-SQM es un acuerdo empresarial que creará un tremendo valor adicional para Chile. El Estado, incluido Codelco, podría recibir en valor presente, a diciembre de 2024, entre US$ 21.700 millones y US$ 48.900 millones, considerando precios de largo plazo entre US$ 15.000 y US$ 25.000 por tonelada de LCE (carbonato de litio equivalente), durante la vigencia de la asociación”.

Nuevamente Pacheco usó cifras infladas, ya que las mismas estimaciones de Morgan Stanley mantienen un precio bajo los 15 mil dólares hasta el 2030.

La presentación también fue usada por Pacheco para defender haber negociado directamente con SQM, en vez de constituir una Empresa Nacional del Litio o hecho una licitación. Argumentó que SQM tiene ventajas comparativas al estar explotando el salar por casi 30 años; el vencimiento en 2030 de los actuales contratos Corfo-SQM y de que la empresa extractivista supere la cuota de extracción de 165 mil toneladas anuales antes de esa fecha. También Pacheco argumentó con el valle productivo, ya que a su juicio iniciar un proceso con terceros demandaría al menos unos cinco años luego del término de la concesión, lo que implicaría pérdidas para el Estado de al menos US$ 11.000 millones según cálculos de Corfo.

En relación a la capacidad industrial instalada, Pacheco sostuvo que la planta El Carmen de SQM, donde actualmente se produce el litio pasará a ser propiedad de la sociedad entre Codelco y SQM, lo que facilita la continuidad operativa.

De seguir el contrato vigente entre Corfo y SQM -firmado en 2018, que entregó en arriendo por parte de la corporación estatal 16 mil hectáreas de pertenencias mineras en el Salar de Atacama a la empresa de Ponce Lerou, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias- el año 2030 SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada.

Según destacó ante una junta extraordinaria de accionistas de SQM su gerente general, Ricardo Ramos, el acuerdo que prolonga la participación de la compañía de Julio Ponce Lerou hasta el año 2060, es a un costo de “cero pesos” para la compañía.

En Argentina, la transnacional británica-australiana Rio Tinto pagó recientemente 6.700 millones de dólares por el proyecto Arcadium Lithium, un yacimiento de litio que producirá la mitad de lo que se contempla producir en el Salar de Atacama.

Según el economista Camilo Lagos, quien asesoró a Cochilco en estudios sobre el litio, el acuerdo entre SQM y Codelco implicaría una pérdida para el tesoro público de 10.199 millones de dólares.

Otra advertencia la entrega José Cabello Lechuga, geólogo y directivo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), con experiencia como gerente de nuevos negocios y estrategia minera en BHP Billiton entre 1980 y 2003, quien comentó con El Ciudadano que “desde el punto de vista estratégico, cuando uno es dueño de las mejores reservas del mundo, invita a alguien a participar y uno no cede más del 20 por ciento. Recordemos el mismo caso de SQM, cuando Tianqi pagó cuatro mil millones de dólares por el 20% de las acciones. Más que pagar por el precio de SQM estaba pagando por el litio. Me cuesta entender así que Codelco entregue tanto a SQM en porcentaje de la propiedad cuando no lo necesita de socio”.

MITIFICANDO SU LEGADO EN CODELCO

En la presentación también llamó la atención el sentido histórico que Pacheco quiso dar a su gestión, inventando tres etapas en la historia de Codelco, siendo protagonista él mismo (¿quién más?) de la tercera.

Según la nueva periodización histórica de Pacheco, la primera etapa fue la Nacionalización del Cobre realizada por el gobierno de Salvador Allende en 1971; la segunda fase se inició en la década de 1990 con la inauguración de las primeras minas diseñadas y construidas íntegramente por ingenieros y obreros chilenos: Radomiro Tomic en 1997, Gabriela Mistral en 2008 y Ministro Hales en 2010.

La tercera fase en la historia de la principal cuprífera del mundo está siendo inaugurada por él mismo con las asociaciones público-privadas, eufemismo para abrir más espacios de negocios a compañías con las minas de Codelco. Destacó así las sociedades con Freeport McMoran en El Abra; con Kinross en la Sociedad Minera Purén, y con Anglo American y Mitsui, en Anglo American Sur, a lo que sumó la asociación con Rio Tinto para explorar Nuevo Cobre, y con Teck en Quebrada Blanca, tras la compra del 10% que estaba en manos de Enami.

Pacheco también entregó especial destaque al Memorándum de Entendimiento con Anglo American para un plan minero conjunto en el distrito Andina-Los Bronces, entre los años 2030 y 2051. La táctica desplegada por el director de Codelco ha sido similar al acuerdo con SQM para mantenerla operando en el salar de Atacama.

Sin embargo, el MOU con Anglo American sería inconstitucional, ya que la entrega de yacimientos requiere de una ley especial y no un simple contrato, según lo establecido en el Decreto Ley 1.167, promulgado en 1975, de carácter constitucional y aún vigente, sostiene el economista y abogado, Julián Alcayaga.

Y quien gana con el acuerdo es Anglo American, ya que se entrega a la minera anglo-sudafricana ricos depósitos de cobre. Andina tiene reservas de 36,8 millones de toneladas del metal rojo; en cambio, Anglo American apenas sólo 12,7 millones de toneladas. En relación a la ley del mineral, según la declaración de cobre contenido en los concentrados de Los Bronces exportados por el puerto de Ventanas, estos contienen 50% menos cobre que los de Codelco Andina. La proporción es 28% de Cu en los concentrados de v/s 19% de Cu contenidos en los concentrados exportados por la anglo-sudafricana. Si el producto producido por la estatal es más rico en sulfatos de cobre, el de Anglo American contienen más pirita, también conocido como el oro de los tontos.

En tanto, la Comisión Investigadora de la Cámara tiene su última sesión el próximo lunes 12 de Mayo, cuando se concluiría un informe sobre el “negocio más transparente de la historia”, sin haberse recibido los documentos solicitados a Pacheco. “Hasta el lunes 12 esperamos recibir todos esos informes de Codelco o si no vamos a hacer las denuncias a los estamentos fiscalizadores correspondientes de que Codelco no está entregando toda la información que nosotros como poder legislativo necesitamos como comisión investigadora para hacer el informe lo más transparente posible y sin ocultar nada”- aclaró el diputado Tapia.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano

CITAS

(1) Víctor Cofré. Las otras reglas de la alianza del litio: SQM designa al gerente general y Codelco al gerente de finanzas. Pulso, La Tercera, 7 de enero de 2024.

https://www.latercera.com/pulso/noticia/las-otras-reglas-de-la-alianza-entre-sqm-y-codelco/BCQXVSU5VNAQPB76VCHCFU24DE/

(2) Victoria Flexer; Celso Fernando Baspineiro; Claudia Inés Galli. Lithium recovery from brines: A vital raw material for green energies with a potential environmental impact in its mining and processing. Nature Reviews Earth & Environment volume 4, 2023. pp. 149–165.

https://www.nature.com/articles/s43017-022-00387-5