Entregar más del 20 por ciento del litio es un regalo

Este viernes expira el plazo para la firma del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio, que de concretarse renovaría el contrato con la empresa de Julio Ponce Lerou hasta el 2060, entregándoles el 49,99% de la propiedad y el control del directorio de la nueva sociedad. Varios analistas han salido al paso criticando el acuerdo, por falta de transparencia y la legitimación del ex-yerno de Pinochet, tras haberse hecho dueño bajo las sombras de SQM y financiado a casi todos los partidos políticos de la post-dictadura.

El contrato vigente firmado entre Corfo y SQM, firmado en 2018, estableció un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. Luego de esa fecha, SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada.

Conversamos con José Cabello Lechuga, geólogo y directivo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), creado hace apenas un año y que reúne a profesionales e investigadores de la minería. Cabello se desempeñó en BHP Billiton entre 1980 y 2003, llegando a ocupar puestos de gerencia en nuevos negocios y estrategia minera.

Desde dicha experiencia considera que el acuerdo es un pésimo negocio para Codelco y que Chile tiene la capacidad suficiente en profesionales y conocimientos para levantar una empresa nacional de litio. También nos explicó por qué una negociación con el mínimo de cuidado por el patrimonio público, entregaría apenas el 20% a un socio en la explotación del Salar de Atacama.

¿Qué oportunidades está perdiendo Codelco al hacer sociedad con SQM?

– Codelco está perdiendo una enorme oportunidad de hacerse cargo del Salar de Atacama. Las condiciones del mercado son bastante favorables, el precio esta bastante bien. No hay razón para que no asuma la explotación. La lectura que hago como profesional de la gran minería da la sensación de que Codelco es el chico y SQM es el grande. Y estoy aplicando lo que habría aplicado en BHP Billiton como jefe de operaciones. Bajo ese criterio puedo decir que se está perdiendo una gran oportunidad para asumir ese desafío, porque están dadas las condiciones para hacerlo fácil ahora: mercado favorable y buen precio son la situación ideal para iniciar la explotación de litio.

Al mismo tiempo, los precios del cobre son altos que dan un respaldo económico para que Codelco lo haga. Le da mucho margen de riesgo. Además, desde el punto de vista estratégico, cuando uno es dueño de las mejores reservas del mundo, se invita a alguien a participar del negocio, pero uno no cede más del 20 por ciento. Todos mis comentarios los hago como un profesional que conoce bastante bien como se negocia un proyecto en la industria actual. Te pongo un caso: En un momento Tianqui pagó 4000 mil millones de dólares por las acciones de SQM por una propiedad no superior al 20%. En el fondo no estaba pagando por ser parte de SQM, sino que estaba pagando por el litio. Ante esa situación, hay que hacer una licitación bien hecha y solamente ofrecer el 20 por ciento. Te aseguro que ofertas no faltarán.

¿Por qué un 20 por ciento?

– Porque me parece que es tan bueno el Salar de Atacama, que entregar más del 20 por ciento es un regalo. El país merece quedarse con un yacimiento de esa calidad. Ninguna empresa minera cuando tiene esa calidad en tonelaje y ley cede la mitad. Si uno revisa la historia de la industria minera y de las grandes mineras, va a ver que eso no ocurre. Yo no veo a la empresa más grande del mundo, que es BHP Billiton, llame a otra empresa para participar de un yacimiento propio y entregarle casi el 50 por ciento.

Le sale barato a SQM…

– SQM está desesperada agarrándose de esto, porque el Salar de Atacama es el más barato del mundo. Por las condiciones de extracción no hay en el mundo un Salar con las potencialidades de explotación del Salar de Atacama. Le sigue Maricunga, que también está en nuestro país. Los principales salares en Chile los clasificamos como sub-andinos. Con más de 2 mil metros de diferencia de cotas en relación a los alto andinos, como el Salar de Uyuni, en Bolivia. Las condiciones de vientos y radiación solar hacen al Salar de Atacama mucho más propicio que los andinos, para la separación del litio y el potasio. Además está a menos de 300 kilómetros de los puertos. Así, el Salar de Atacama es lejos el más barato de explotar. Eso explica porque el actual operador está agarrado con dientes para mantenerse.

TÉCNICAS BÁSICAS DE EXPLOTACIÓN DE LITIO

Entre los argumentos que apoyan la concesión a SQM es que dicha empresa tiene experiencia y conocimiento para explotar el litio, algo que Codelco no posee.

– La técnica para explotar litio en salmuera es muy básica. Es sacar el producto, dejarlo al sol por un buen tiempo, lo que va generando concentrados, como el litio, que se trata con otros productos químicos para producir los dos productos de venta, que son el carbonato de litio y el hidróxido de litio. No tienen que romper la roca, que es lo que hace Codelco con el cobre, transportar este material a plantas especiales que sean capaces de refinar para llegar al polvo que es el concentrado de cobre. Si uno va a las faenas de SQM al Salar de Atacama, lo único que va a ver son piscinas. La capacidad tecnológica que requiere el cobre es cien veces más compleja que la usada para producir litio. La tecnología del litio en salmuera, porque también lo hay en roca, es mucho más sencilla. Además debes considerar que cuando uno tiene dicha calidad de yacimiento, puedes hasta contratar esa especialidad si no la tienes. Eso se hace en todas partes. No veo que el conocimiento de SQM sea un argumento fuerte, a menos que hayan intereses creados.

¿Chile tiene los profesionales de ingeniería preparados para esa tarea?

– Chile tiene ingenieros de mina, hidrogeólogos, geólogos, mineralogistas. Cualquier cosa que se requiera en experiencia e investigaciones mineras la tenemos dentro de Chile. No debiera ser tema pata una decisión de esa magnitud.

Otro argumento en la mesa es que entre el fin de la concesión a SQM y el comienzo de una empresa estatal o licitación, según sea el caso, se produciría un lapso de tiempo en que se dejaría de producir litio, recortándose los ingresos fiscales.

– Una de las características de la gran industria es que es de largo plazo. Yo no abro una mina porque el precio está muy alto, sino porque tengo estudios y proyecciones de que a 10 años se recupere mi inversión. Cuando uno tiene el contenido de litio y las reservas del Salar de Atacama, me proyectan para 50 años más. ¿voy a estar preocupado en lo que va a pasar en 6 meses? Y voy a perder una ganancias a 50 años. Es otro argumento absurdo.

También se ha planteado que se corre el riesgo que SQM boicotee la producción al tener que abandonar el salar.

– Plantear que SQM pudiera boicotear el Estado de Chile sería una cuestión bastante seria y me da la impresión que el gobierno tendría que intervenir. Ese tipo de amenazas es un blufeo, no más. Lamentablemente algunos lo consideran.

En una columna reciente también acusas que SQM estaría actuando como competidor de Chile en los mercados mundiales de litio.

– Hay una paradoja. Gracias a la ganancias que SQM ha concentrado en Chile, están invirtiendo mil millones de dólares en Australia, además de otras inversiones anteriores en Argentina. Ellos están compitiendo con el país, invirtiendo en otros lados y hace que nosotros perdamos posición. La pregunta es entonces ¿Por qué no invirtieron esos mil millones de dólares para modificar el sistema de extracción y que sea directa?… De igual forma no se necesita tanta plata para modificar eso.

SOCIOS QUE APORTEN EN TECNOLOGÍA

¿Cuál es el modelo ideal que propone para la explotación del litio?

– Considerando que el mismo gobierno ha planteado la Estrategia Nacional de Litio, una política que viene desde tres gobiernos atrás, es de capital importancia que el litio de Chile sea manejado por una empresa nacional. Lo ideal es que Codelco o la Enami se hicieran cargo de una minería que es perfectamente manejable por ellos. Codelco es el mayor productor de cobre del mundo, tiene cantidad de recursos y reservas mineras que aseguran que seguirá por décadas en esa posición.

¿Se necesitan socios?

– Podemos conseguir socios, pero no entregar más allá de un 20% de la propiedad, porque la calidad y rentabilidad del recurso que tenemos es tan grande que debe ser aprovechado por el país. Piensa que Chile, siendo una potencia minera mundial todavía mantiene zonas de sacrificio. Tenemos una deuda muy grande con las zonas mineras, como la Segunda Región. Tenemos que resolver eso y se hace haciéndonos cargo de la gran riqueza que tenemos, llevarla adelante y aprovecharla para el beneficio de la gran mayoría del país.

No pocos dicen que plantear esto es un discurso trasnochado.

– Es un planteamiento que no resiste más allá de una conversación cuando se toman cervezas. Lo que estoy planteando se apoya en un argumento técnico y en la historia minera de Chile. Pueden decir lo que quieran, pero que alguien lo respalde es otra cosa. El poder de cobertura que tienen, no lo hace más efectivo que comentarios técnicos de profesionales de la minería. Las personas que hacen esos comentarios no han estado a 500 metros de profundidad en una mina, tomando muestras, haciendo sondajes o trabajando para grandes empresas mineras.

¿Qué seria de SQM sin el salar en términos de valor de empresa?

– Haciendo una estimación a partir de mi experiencia como gerente de nuevos proyectos: creo que perdería el 30% de su valor.

¿Se ha perdido tiempo en esta materia?

– Con voluntad política Codelco ya se habría esforzado para conocer las formas de explotación de litio. Mientras se termina el actual acuerdo con SQM, partes mañana mismo desarrollando Maricunga y quedas con toda la experiencia. Enami también tiene también los salares alto andinos. Si trabajan como cualquier otra empresa litífera, y estamos hablando de décadas de experiencia minera sobre nuestros hombros, al 2030 van a llegar experimentados. Tenemos capacidad profesional y experiencia histórica.

¿Qué perspectiva ves al buscar socios externos?

– Hoy en el mercado internacional puedes salir a buscar con quién te quieres asociar. Por ejemplo, podrían invitar a Caterpillar, que es una gran productora de maquinaria minera. Mira acá está el 20 por ciento, te interesa participar, y el resultado es que vamos a producir en conjunto maquinaria eléctrica para la gran minería. Es la ecuación perfecta. O a la Mercedes Benz o a la ByD. Les aseguro que si se hace una licitación, nos vamos a aburrir de atender interesados porque son tan buenos los yacimientos y esto del cambio climático no tiene vuelta atrás. Ojalá que lo tuviera, pero hay que ser realista y la demanda de metales que reemplacen los combustibles fósiles aumentará. Es la tormenta perfecta para que tengamos una Empresa Nacional del Litio, para que Codelco o Enami se hagan cargo.

LA ERA DE LOS MINERALES ESTRATÉGICOS Y RAROS

Nos podrías contar respecto del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC) que han fundado con otros investigadores en minería.

– Con el cambio climático que nos empieza a indicar que en toda la Tierra estamos teniendo problemas de contaminación de forma creciente, se empiezan a plantear soluciones técnicas que requieren ciertos minerales que permiten reemplazar paulatinamente los combustibles fósiles, que son muy eficaces, pero contaminantes. Aparecen así las baterías de litio que permiten equipar un vehículo que funciona con electricidad. Esto disminuye drásticamente la contaminación. Bueno, luego del litio se comienzan a identificar varios otros metales y minerales definidos como críticos, que significa en términos simples que sin ese mineral no podemos generar el producto que queremos fabricar. También tenemos los llamados minerales estratégicos, que se refieren al uso en la defensa. De igual forma, un mineral crítico puede ser estratégico. Pues bien, tuve la oportunidad de investigar en Europa y me interioricé del listado de minerales críticos de la Unión Europea allá por el año 2016. Ya en esa época tenían casi 30 en el listado. Al volver a Chile comencé a revisarlo y constaté que en ese momento Chile ya producía veinte. Además de otros seis más que no estaban en producción, pero se podrían producir, como el Cobalto y el Wolframio. Estamos hablando de minerales como el Renio, el Selenio, el Paladio, que además tienen un gran valor en las bolsas mundiales. Converso de esto con otros colegas y nos damos cuenta de que siendo Chile un país históricamente minero, no se está haciendo nada al respecto de manera organizada. Por ello decidimos formar un centro sin fines de lucro.

Hace poco realizaron su primer simposio y parece están ya planeando un próximo encuentro.

– Sí, estamos cumpliendo un año como centro y tuvimos recientemente un Simposio en el que invitamos a los profesionales a presentar trabajos. Quedamos muy satisfechos por la asistencia y los temas que trajimos a la mesa. Se tocaron varias temáticas de minería, como reciclaje de minerales en los relaves o una propuesta de un valor económico dado al agua y otros bienes naturales en los procesos extractivos en salares, temas que deberían llamar mucho la atención en Chile, que es parte del proceso. Estamos pensando repetir este encuentro en 6 meses más e invitar a profesionales de países como Brasil, Perú y Argentina.

¿Qué oportunidades vislumbra con los minerales críticos?

– Con los minerales críticos hay una oportunidad de negocio muy grande. Uno ve como China anda buscando recursos minerales para comprar. Basta ver el cambio en la India o Indonesia, los que al igual que muchos otros países con menos recursos minerales que nosotros, pero con capacidad técnica o tamaño económico, quieren participar en la explotación de estos minerales.

¿Y como ves parado a Chile ante este escenario?

– Chile está entre los 5 ó 6 países más importantes del mundo en valor de producción mineral del país. Compartimos dicho grupo con China, Rusia, Australia, Canadá y Estados Unidos. Si vas al mapa son todos países gigantescos, en tanto Chile es pequeño, pero está entre los principales países mineros. Me cuesta mucho aceptar que me digan que el aparato estatal no tiene ese conocimiento, porque están dadas todas las condiciones para que Chile aproveche esta demanda de cobre y litio.

Mauricio Becerra R.

@kalidoscop

El Ciudadano