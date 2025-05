Integración Los Bronces con Andina: El generoso salvavidas de Codelco a Anglo American

Así de simple: La compañía anglo-sudafricana será la principal beneficiada con el acuerdo por integración de los yacimientos de Codelco Andina y Los Bronces ( Anglo American).

El titular de la noticia de La Tercera el 24 de abril pasado no podía ser más claro: ‘Desempeño en Chile arrastró la producción de cobre de Anglo American, pero su CEO destaca acuerdo con Codelco’.

Luego de una sobreexplotación intensiva, en la última década Anglo American muestra una baja sostenida de la producción de dicha mina, la que tiene menos reservas con menor ley de cobre que las que posee la cuprífera estatal. Así, en la práctica dicho acuerdo es un salvavidas diseñado a la medida de la minera anglo-sudafricana, la que enfrenta una importante disminución en la producción del mineral rojo y concentrados en sus operaciones en Chile.

Contabilidades reciente de la misma compañía dan cuenta de que Anglo American produjo 89 mil toneladas de cobre y concentrados en Chile durante el primer trimestre de 2025, una caída de 29% en Chile en relación a similar período del 2024.

La cifra se añade a la constante caída de la producción de cobre de Anglo American en el país, que cayó prácticamente a la mitad en los últimos 10 años, según un reporte dado a conocer por el economista y abogado, Julián Alcayaga. Entre los años 2015 y 2024, la minera anglo-sudafricana pasó de producir 437,8 millones a 220,6 millones de toneladas.

A juicio del mismo Alcayaga integrar Andina-Codelco con Los Bronces acaba favoreciendo a Anglo American. Considera que “éste acuerdo es para favorecer a Los Bronces, cuya producción bajó de 400 mil a 200 mil toneladas. A Anglo American ya no le queda mineral; que sí le queda a Andina. Además, los de Anglo tienen plantas sin uso y la van a volver usar con mineral proporcionado por Andina. De esta forma, el concentrado que salga de eso se va a repartir entre Codelco y Anglo American en 50% cada uno”.

UN SALVAVIDAS INCONSTITUCIONAL PARA UNA MINERA EXTRANJERA: La Integración Los Bronces (Anglo American) con Andina Codelco

En pleno verano Codelco y Anglo American anunciaron la suscripción de un Memorándum de Entendimiento (MoU) en torno de una alianza que les permitirá integrar el distrito minero Andina-Los Bronces a través de la ejecución de un Plan Minero Conjunto entre los años 2030 y 2051. Se pretende para el segundo semestre de este año concluir las negociaciones y firmar los acuerdos vinculantes, para luego iniciar las solicitudes de permiso ambiental.

Localizado a 80 kilómetros al noreste de Santiago dicho distrito minero alberga por un lado las faenas de la división Andina de Codelco, ubicada en Los Andes, Región de Valparaíso; y por el otro la mina Los Bronces, explotada por Anglo American y localizada en Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Anglo American es una multinacional de capitales anglo-sudafricanos con sede en Londres, dedicada a la explotación de minerales como el hierro, cobre y diamantes, principalmente, en minas en los cinco continentes. Sus tres principales inversores son la sudafricana Public Investment Corporation (SOC); y las inglesas BlackRock Investment Management y Capital International Ltd. En América del Sur operan en Brasil, Perú y Colombia. En Chile, además de Los Bronces, explotan las minas de El Soldado y Collahuasi

En un reciente foro, el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Patricio Hidalgo, adelantó que la transnacional ha avanzado en simplificar su portafolio global, enfocándose ahora en minerales críticos como el cobre y el hierro. Y con la ininterrumpida caída en la producción de sus yacimientos, el acuerdo con Codelco viene a salvar sus tasas de ganancia en la explotación del mineral rojo en el país.

Sin embargo, la proyectada integración de Los Bronces con Andina es inconstitucional, ya que la entrega de yacimientos requieren de una ley especial y no un simple contrato. Así lo argumenta Alcayaga, quien sostiene que el MoU entre Codelco y Anglo American está prohibido por el Decreto Ley 1.167, promulgado en 1975, de carácter constitucional y aún vigente, a través del cual la dictadura consolidó la nacionalización de la gran minería del cobre realizada por el gobierno de la Unidad Popular, junto con dictar normas para la administración de las empresas nacionalizadas.

“Esto significa -argumenta Alcayaga- que las concesiones mineras de los yacimientos nacionalizados que estaban en explotación, no se puede disponer de ellos ni siquiera por ley. Como Andina fue nacionalizada en 1971, no se puede disponer de sus concesiones mineras ni siquiera por una ley, menos aún por un simple MoU, firmado por Codelco. Se requiere una reforma constitucional”.

El DL estableció además que sólo podrán constituirse derechos de explotación o enajenación a yacimientos que para la época no eran explotados.

BAJA PRODUCCIÓN DE ANGLO AMERICAN

Anglo American reportó a fines de abril una caída de 29% en su producción de cobre y concentrados en Chile durante los meses de enero a marzo de este año en relación al mismo trimestre de 2024.

La compañía anglo-sudafricana destacó que la mayor productividad de sus minas está en el yacimiento peruano de Quellaveco, en la región de Moquegua, al sur de Perú, ganancias que fueron contrarrestadas por la menor producción en Chile, principalmente en Collahuasi, localizada en la Región de Tarapacá, en donde se producen cátodos de cobre y concentrados del mineral rojo y de molibdeno.

Según lo reportado por Anglo American, la producción de ambos países fue de 168.900 toneladas de cobre, de las cuales 89 mil toneladas fueron hechas en Chile.

La cifra es un 29% menor al mismo período de 2024. En cambio, en Perú la producción aumentó 11% , arrojando un saldo de 79.900 toneladas.

El descenso en la producción, según reconoció Anglo American, es la menor ley del mineral que explota en Collahuasi y Los Bronces, en donde también hay menor productividad y mayor dureza de la roca.

Las cifras dadas confirman que el acuerdo de integración de dicha mina con Andina de Codelco va en directo beneficio de la minera transnacional, que lleva una década bajando su producción.

Los Bronces produjo en el primer trimestre de este año, 43.400 toneladas de cobre y concentrados, bajando así su producción un 11% respecto de igual período del año anterior.

Según indicó el informe de producción de Anglo American, dado a conocer a fines de abril de 2024, la mina localizada en lo Barnechea ha bajado su ley de 0,47% a 0,57%, además de la puesta en mantenimiento de la planta en julio del año pasado. “La actual fase minera de Los Bronces posee una menor ley y mayor dureza del mineral”- reconocieron.

De igual modo, están avanzando en el desarrollo de la siguiente fase de la mina, Donoso 2, que cuenta con un mineral de mayor ley y menor dureza, esperando tener ya iniciada la explotación de esa veta a principios de 2027.

En Collahuasi se produjeron 35.300 toneladas, una disminución del 45%. Según detalló el comunicado de Anglo American, en dicho yacimiento la ley del mineral llegó a ser 0,86%, menores que las previstas (1,20%).

Hubo también menos producción en El Soldado, con 10.300 toneladas, cifra que significa una disminución de un 19%, que se atribuyó al mantenimiento programado y a las menores leyes previstas.

Anglo American pretende producir entre 690 mil y 750 mil toneladas para este año, extrayendo de Chile entre 380.000-410.000 toneladas; en tanto que de sus yacimientos en Perú entre 310.000-340.000 toneladas.

Duncan Wanblad, director ejecutivo de la minera anglo-sudafricana consideró que pese a las cifras era un “muy buen comienzo de año”. Sostuvo que se encuentran en un “programa de reestructuración y ahorro de costos” que “sigue en marcha, lo que nos da la confianza de que estamos bien encaminados para remodelar nuestro negocio e incorporar una mayor resiliencia, tanto a lo largo del ciclo como en el actual entorno macro volátil”.

Un gran apoyo para cumplir sus metas de producción lo tendrán de Codelco. “Para poder aumentar su producción, Anglo American tiene la urgente necesidad de sacar mineral de Andina, propiedad de Codelco”-comenta Alcayaga, quien da cuenta de que en la página 4 del MoU aparecen disfrazadas las razones ocultas de este entendimiento.

“En efecto el procesamiento del mineral de un rajo integrado se hará principalmente en las plantes de concentración de Anglo American, precisamente porque están desocupadas por la notable caída de su producción de mineral, sin embargo, la mayor parte del mineral de mayor ley que irá a esas plantas de Anglo provendrá de Andina”- comentó el abogado y economista.

RESERVAS DE CODELCO SON TRES VECES LAS DE ANGLO AMERICAN

Según aparece en las Memoria de Codelco de 2022, el yacimiento Andina tiene reservas en equivalente metálico de 36,8 millones de toneladas (1). Anglo American, en cambio, le quedan apenas sólo 12,7, millones de toneladas. Es decir, las reservas de la minera anglo-sudafricana son apenas un tercio de las que posee la cuprífera estatal, según se aprecia en el Cuadro 1.

Reservas minerales de los principales yacimientos de Codelco. En Memoria Integrada Codelco 2022.

Alcayaga llama la atención a que en su mejor momento Los Bronces producía 400 mil toneladas de cobre y concentrados anuales, en tanto Andina no subía de 200 mil, lo que da cuenta que la compañía anglo-sudafricana avanzaba mucho más explotando el rajo, por lo que le queda menos mineral”.

El economista compara la situación de Estados Unidos, que durante toda la primera mitad del siglo XX fue el principal productor de cobre en el mundo.

Según reseñó el historiador Alfred E. Eckes, quien en la década de 1970, cuando había gran preocupación por el abastecimientos de minerales claves en Estados Unidos, intentó demostrar que la atención puesta en el agotamiento de los recursos y su acceso fue un tema que ya estaba presente durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Desde esa fecha, la procura por suministros seguros y estables de productos minerales ha sido un tema de importancia en las relaciones internacionales y la diplomacia estadounidense (1).

A comienzos del siglo XX, Estados Unidos era el principal productor de cobre en el globo (40% de la producción mundial), así como de acero y carbón, los primeros minerales que fueron clave para el desarrollo industrial desde el siglo precedente. Eckes comentó que las empresas estadounidenses organizaron una asociación de exportación de cobre, primero para liquidar el exceso de existencias desde la IGM, y luego se fusionaron nuevamente en octubre de 1926, cuando incorporaron a empresas extranjeras como socios sin derecho a voto, lo que les permitió controlar el 95% de la producción mundial de cobre refinado y así poder fijar los precios.

Alcayaga comenta que “podríamos hacer la comparación entre EE.UU. y Chile, que en los 60 y 70 eran el principal productor de cobre, rango que en la actualidad lo superó Chile. Y eso pasó porque los estadounidenses acabaron sus minas. Se gastaron lo que tenían en reservas de cobre. Eso lo que ha hecho Anglo American en las últimas décadas, explotando lo máximo posible, lo que da cuenta de que las mineras extranjeras en Chile aprovechan de producir al límite y lo más rápido posible”.

“Esta alta producción es por las condiciones favorables que tienen acá – recalca Alcayaga- consideremos que en los concentrados de cobre se va también minerales valiosos como el molibdeno, el renio el cobalto, minerales que no son declarados al salir de Chile”.

MEJOR LEY DEL COBRE EN YACIMIENTOS DE CODELCO

El MoU entre Codelco y Anglo American establece que se repartirán a medias las ganancias producto de la integración de Andina con Los Bronces. Sin embargo, la base material para la asociación inclina la balanza a favor de la cuprífera estatal, la que tiene más reservas con mejor calidad del mineral. Así fue confirmado por un informe químico de Aduana del puerto de Ventanas al que El Ciudadano tuvo acceso, basado en los datos reportados por ambas mineras en la Declaración Única de Salida (DUS) durante el año 2024.

Uno de los gráficos del informe da cuenta que los concentrados de Anglo American contienen un 50 por ciento menos cobre (Cu) que los de Codelco Andina. La proporción es 28% de Cu en los concentrados de Andina, en comparación con el 19% de Cu contenidos en los concentrados exportados por la minera anglo-sudafricana.

Los puntos superiores corresponden al concentrado producido por Codelco Andina, marcando 27,8% de Cobre, y los de abajo los exportados por Anglo American, que marcan 19% de Cobre.

La mejor calidad del mineral de Andina también lo confirman las Memoria de Codelco de 2022, que da cuenta que sus reservas en dicho yacimiento poseen un 0,78% de CuT%, que es el porcentaje de cobre total y 9,1 millones de toneladas en reservas minerales de cobre fino contenido.

También un estudio publicado en 2022, dedicado a hacer una revisión de los datos de composición química en las principales etapas de producción de cobre, confirmó la mayor presencia de éste mineral en los yacimientos de Codelco Andina (3). En uno de sus gráfico se da cuenta de la composición mineralógica de los concentrados de cobre de los principales yacimientos del mundo.

Composición mineralógica de los concentrados de cobre de los principales productores de cobre del mundo. Calcopirita (Ccp), Calcocita (Cc), Covelita (Cv), Pirita (Py) y Pirrotita (Po) (Barros et. al., 2022).

El estudio confirmó que los yacimientos de Codelco Andina son mucho más ricos en Calcopirita (Ccp) y Calcocita (Cc), a diferencia de Los Bronces, donde el mineral es más rico en Pirita (Py). La Calcopirita contiene cobre, fierro y azufre, en una proporción de un cien por ciento del contenido, de 28 a 31% es de cobre. El segundo mayor componente es Calcocita, también denominada calcosina o calcosita y que es un sulfuro de cobre.

Los yacimientos de Los Bronces, en tanto, tienen más Pirita (Py) y menos fracción de Calcopirita. La relación de Calcopirita, según evidencia el gráfico, entre el yacimiento de Andina es de 41% a apenas un 4% de Los Bronces. La Pirita también se le llama el oro de los tontos, ya que su brillo confunde a los iniciados en minería, siendo su composición a base de sulfuro de fierro, es decir azufre y fierro.

La integración de ambos yacimientos acaba siendo así un seguro salvavidas con reservas de cobre de mayor ley, luego de una década de caída en la producción de Anglo American. El negocio con el metal rojo, considerado mineral estratégico, se asegura así para el futuro de la transnacional anglo-sudafricana a costa de los yacimientos de la empresa cuprífera chilena.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano

NOTAS:

(1) Memoria Integrada Codelco, 2022.

(2) Alfred E.Eckes. The United States and the Global Struggle for Minerals. University of Texas Press, 1979.

(3) Barros, K. S., Vielmo, V. S., Moreno, B. G., Riveros, G., Cifuentes, G., & Bernardes, A. M. (2022). Chemical Composition Data of the Main Stages of Copper Production from Sulfide Minerals in Chile: A Review to Assist Circular Economy Studies. Minerals, 12(2), 250.