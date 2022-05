Carta pública de organizaciones socioambientales a la Convención Constitucional: «Es imperativo que aprueben el Informe de la Comisión de Medio Ambiente»

En una carta pública impulsada por la Fundación Ecosur, distintas organizaciones socioambientales de Chile se dirigen a la Convención Constitucional para exigir a sus integrantes la aprobación del segundo informe de reemplazo de la Comisión 5.

La carta, con fecha viernes 6 de mayo, enfatiza la importancia de aprobar los artículos que emana este informe de reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

La carta sucede luego del rechazo general al segundo informe por parte del pleno de la Convención, tras lo que fue catalogado como una traición a las demandas populares por parte de algunos colectivos pseudo progresistas de la CC. A lo que se ha sumado las incansables presiones a los y las convencionales por parte de grupos económicos extractivistas para rechazar nuevamente el informe.

La carta expresa lo siguiente:

«Estimadas y estimados convencionales:

Por décadas se ha extendido la agonía de diversos territorios impactados gravemente por diversas

industrias en el país. Pero no sólo son los ecosistemas los afectados. No sólo se han secado y

contaminado ríos, afluentes, salares, humedales y napas subterráneas, no sólo se ha contaminado

el aíre, no sólo se han tapado valles con relaves mineros tóxicos, no sólo se han derramado

salmones muertos al mar, no sólo han instalado mega represas en territorios sagrados y despojado

de sus tierras a los pueblos indígenas, no sólo se han destruido glaciares, no sólo se han muerto

cisnes por contaminación de celulosa, no sólo eso.

También se han destruido las vidas de niñas, niños y adolescentes que tiene plomo en sus cuerpos

o aquellos que sufren intoxicaciones masivas, de madres que ven nacer a sus hijos prematuros o

con problemas de desarrollo cognitivo por los impactos de las termoeléctricas a carbón o aquellos

niños y niñas que viven con menos de 20 litros de agua al día, que no tienen agua en sus escuelas

rurales, por tanto, tampoco tienen acceso a otro derecho fundamental, la educación.

También se han destruido las vidas de trabajadores contaminados y sus familias, las vidas de miles

de jóvenes, adultos y adultos mayores que enferman de diversos canceres o arrastran toda la vida

enfermedades cardiacas y respiratorias y mueren por los altos índices de contaminación que sufren

las personas y ecosistemas en las tristemente llamadas zonas de sacrificio a lo largo y ancho de

todo el país.

Les instamos a estar a la altura del momento histórico. Llevamos años y décadas en las calles y en

los territorios exigiendo transformaciones a un modelo económico que trae riqueza para unos

pocos y destrucción y contaminación para la mayoría de los territorios y comunidades del país.



Es imperativo que aprueben los artículos que presenta el Informe de la Comisión de Medio

Ambiente que representan un avance y que da soluciones a los graves problemas que enfrentamos

día a día. Es urgente que dejen de ver a las regiones como el botín, que dejen de ver a los Bienes

Comunes Naturales como financiamiento de los derechos sociales, no más de esa mentalidad que

tanto daño nos ha hecho.



Las organizaciones socioambientales de Chile que llevamos años y décadas protegiendo los

territorios y ecosistemas que nos permiten la vida, les instamos a aprobar el informe en el Pleno.»

La carta se enviará al Pleno de la Convención con el fin de incidir positivamente en la votación del informe de reemplazo que se dará este sábado 7 de mayo a las 10:00 horas.

De no aprobarse el informe esta vez se perderá, ya que por cronograma no tiene oportunidades de volver a la Comisión. Si tu organización socioambiental quiere adherir a esta carta pueden escribir al correo [email protected] o rellenar el formulario del siguiente link.