Chile Digno pide renuncia de ministro Ossa tras suspensión de sesión de la Convención Constitucional por inexistencia de mínimas condiciones sanitarias y técnicas

La bancada del Partido Comunista anunció que evaluará introducir una acusación constitucional contra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, por los fallos presentados en las instalaciones previstas para las sesiones de la Convención Constitucional.

«Esto es inaudito, vergonzoso y tiene responsabilidades políticas que recaen en el Presidente Piñera y la Segpres. El Presidente tiene el deber constitucional de garantizar las condiciones técnicas para funcionamiento de la Convención. El ministro también por decretó debía garantizar las condiciones que no están dadas el día de hoy», expresó la diputada Camila Vallejo, citada por 24horas.

Asimismo, desde el conglomerado Chile Digno exigieron la renuncia de Juan José Ossa.

“Como conglomerado Chile Digno, consideramos inaceptable lo sucedido el lunes 5 de julio, en el que no fue posible dar inicio a la primera sesión de la Convención Constitucional, debido a la inexistencia de condiciones mínimas sanitarias, técnicas y de transparencia con la ciudadanía, que aseguraran el correcto funcionamiento del órgano”, señalaron en una declaración.

“Apoyamos y respaldamos con profunda confianza a la mesa recién electa, en su decisión de suspender la sesión, ya que lo sucedido no sólo es muestra de una negligencia grave por parte del gobierno y los organismos responsables (…) más que desidia, demuestra un descarado boicot, lo que por supuesto es esperable de un gobierno que estuvo dispuesto a mutilar a su pueblo y a quienes marchamos, con tal de no llevar adelante las demandas sociales”, añadió el comunciado pacto que apoya la candidatura de Daniel Jadue y que conforman el PC, FRVS, Igualdad, Acción Humanista, e Izquierda Libertaria, entre otras agrupaciones políticas.

“No dependeremos de nadie para hacer valer el poder soberano, frente a la intención deliberada por parte del gobierno y de la derecha, para dilatar y obstaculizar este proceso histórico. No permitiremos que acuerdos espúreos firmados a espaldas de la ciudadanía le salven la vida a la moribunda Constitución del dictador”, recalcaron.

“El poder soberano radica en el pueblo, el poder constituyente es del pueblo y lo ejerce por medio de constituyentes libremente elegidos, a quienes daremos todo nuestro respaldo para llevar a cabo el mandato popular con el que han sido investidas e investidos. Exigimos la renuncia del Ministro Juan José Ossa. ¡Ley de indulto ahora ya!”, finalizó la declaración.

Sin condiciones técnicas ni sanitarias para sesionar

Las instalaciones del ex congreso – donde se supone sesionaría a partir de este lunes la Convención – no cuenta con material técnico para dividirse en salas separadas, además, de la deficiente conexión.

La ineficiencia generó que los convencionales constituyentes decidieran suspender las sesiones hasta el miércoles, para dar oportunidad de que se concreten las medidas de adecuación , no obstante, durante una revisión realizada esta mañana se pudo constatar que se mantenían los problemas.

“No hay condiciones técnicas ni sanitarias, acabamos de revisar nuestras oficinas y no tenemos ni computadores para comunicarnos“, declaró la presidenta de la Convención Constitucional (CC), Elisa Loncón.

,que “aún no se instala nada distinto, lo revisamos”, en relación a que el apartado técnico para que la CC pueda operar continúa en las mismas condiciones del lunes.

“Las explicaciones son insatisfactorias, porque las razones que aluden es que son problemas técnicos, pero aquí hay una cuestión de fondo que es política. La Constituyente debiese estar sesionando desde ayer y no están las condiciones y no son las respuestas técnicas las satisfactorias, porque estamos dando una muy mala señal al país“, condenó Loncón.

Por su parte, el vicepresidente de la Convención Constituyente, Jaime Bassa, recalcó la necesidad de que el Gobierno responda por falta a las condiciones técnicas y sanitarias que se había prometido, después de contar con más de un mes para la preparación del mismo.

«Estamos en una situación muy compleja. Hay un poder del Estado que está tratando de instalarse, y hemos encontrado obstáculos técnicos y políticos. Hay instituciones del Estado que están a disposición de las otras instituciones, para que podamos tener un trabajo colaborativo, para que la Constituyente inicie su trabajo lo antes posible», recalcó Bassa.

Además de no contar con las salas para el aforo requerido para mantener las medidas de bioseguridad, se registraron distintos percances con el internet, audio y video que debía conectar y permitir la comunicación fluida de los 155 constituyentes, quienes se habían distribuido en cuatro salones del ex Congreso Nacional de Santiago.

Universidades estatales ofrecen sus dependencias

Ante la falta de condiciones, los rectores de las universidades estatales propusieron que la Convención se desarrolle en las infraestructuras de las diversas casas de estudio, entre ellos en la Universidad de Chile.

«A través de una carta a su presidenta, Elisa Loncón, las y los rectores de las universidades públicas hemos puesto a disposición de la Convención Constitucional todas nuestras sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams», indicó el rector de Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Ennio Vivaldi Véjar.

Tras el ofrecimiento oficial, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, junto al vicepresidente del organismo, Jaime Bassa, acudieron a la Unversidad de Chile para reunirse con Ennio Vivaldi.

Durante la reunión, el rector de la Universidad de Chile aseveró que es deber de las instituciones públicas servir al país, por lo que es importante que se ofrezcan todas las instalaciones necesarias para que pueda sesionar la Convención, encargada para redactar la nueva Carta Magna.

“La razón de ser de las universidades públicas es servir al conjunto del país, al bien común. No ha habido evento comparable al que estamos hoy día viviendo en términos de volver a reflexionar y pensar en una nueva Constitución”, expresó Vivaldi, citado por MegaNoticias.

En el encuentro, al que también asistió el prorrector, Alejandro Jofré, junto al director de Asuntos Estratégicos, Juan Grabriel Valdés, la Universidad puso a disposición de los y las constituyentes tanto la sede de la Casa Central, como las herramientas tecnológicas para transmitir en vivo las sesiones por la señal UCHILE TV. Además, otras unidades universitarias expresaron su disposición a colaborar con el proceso, como es el caso del Departamento de Enfermería; un equipo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas con los medidores de CO2 en espacios cerrados, y todo el soporte técnico de red por medio de la Vicerrectoria de la Tecnología de la Información.

Valdés les explicó el trabajo desarrollado en la Plataforma UChile Constituyente, repositorio digital con material académico y documentos disponibles preparados por diversos equipos de la comunidad universitaria para las y los constituyentes y la ciudadanía.

“Agradecemos públicamente el gesto de la U. de Chile para ofrecernos las dependencias y las condiciones de conexión y de salud”, señaló Elisa Loncón, quien explicó que se trata de “una colaboración informativa y pedagógica que para nosotros es fundamental para la convención, pero también para la sociedad chilena, porque nosotros tenemos una postura: por un lado de transparencia, que todo Chile se entere de la discusión de la convención, pero por otro lado necesitamos también educar y trabajar pedagógicamente, porque nuestra convención estamos instalando voces que antes no existían y que requieren una comprensión y comunicación, requiere discusión a todos los territorios”.

Por su parte, Jaime Bassa aseguró que no haber podido sesionar el lunes 5 de julio como estaba estipulado como “complejo” no solo “desde una perspectiva técnico-administrativa, sino desde una perspectiva política. Tenemos una Constituyente que está intentando instalarse y trabajar con normalidad y nos hemos encontrado con obstáculos técnicos y políticos”. Afortunadamente, agregó, “hay entidades públicas como la U. de Chile y las universidades estatales que han prestado ayuda”.

Gobierno “reconoce” el “error” y asegura que “está todo listo”

El Gobierno reconoció el “error técnico” presentado este lunes en las instalaciones de la sesión, no obstante, asegura que este miércoles podrán sesionar en las instalaciones del exCongreso.

Según dijo el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Max Pavez – citado por 24horas – que durante la jornada se registraron errores correspondientes al proveedor de internet, pero que dicha situación está solucionada.

“Están todas las condiciones para sesionar este miércoles», afirmó.

Bassa indicó que esperan que así suceda, “pero si no están las condiciones, vamos a sesionar en la U de Chile. No vamos a permitir que por errores técnicos -entre comillas-, la Convención no pueda iniciar su trabajo”.