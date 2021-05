Columna de Claudia Letelier: Necesitamos reconocer a la gente que quiere construir OTRO CHILE

Hoy existe una división profunda entre la élite y el ciudadano normal, pero no está fácil distinguir entre tanta Lista y personas que quieren ser constituyentes. Necesitamos tener el compromiso y la capacidad de reconocer a la gente que quiere construir OTRO CHILE, uno que responda a las necesidades y garantice la protección al ser humano y a la naturaleza.

Por lo mismo es importante que voten informados y que sea por una idea, por un proyecto de constitución. Nuestro proyecto es el de LA MAYORÍA DE LOS CHILENOS Y CHILENAS MOVILIZADAS que entendimos que si no se cambia la Constitución del 80´, las demandas sociales nunca serán resueltas.

Esta votación debe ser otro ejemplo de ciudadanía consciente, ya que la posibilidad que se abrió a la presentación de candidaturas independientes -sin apoyo, ni en listas de partidos políticos- es HISTÓRICO, al igual que la participación de las MUJERES.

Pues esta vez, podremos votar en libertad para elegir, lo digo porque siempre nos han obligado a elegir en base a representantes que colocan los partidos políticos (militantes e independientes), y ya sabemos cómo nos ha ido y a cuantxs representan.

Esta vez el Pueblo no quiere votar por los de siempre y a casi dos semanas debemos derrotar el miedo y la indignación que se siente en las calles a que no cambie nada. Si usted no va a votar NO HABRÁ CAMBIOS y ganarán los mismos de siempre. Seguro ustedes no quieren eso.

He puesto mi corazón en esta campaña porque creo que el OTRO CHILE ES POSIBLE, y porque soy de las mujeres comprometidas que luchamos por el APRUEBO. Déjenme poner mis talentos a su disposición, ahora toma sentido toda mi preparación y el largo camino que he recorrido desde que nací un Campamento producto de una toma el año 70´.

Esta semana estaré revisando el Proyecto de Constitución que sueño y se que soñamos muchxs, y que hemos abordado a lo largo de esta campaña. Infórmate, es tu responsabilidad. Y si soy tu elegida, soy la 1era en la papeleta de Constituyentes , la que está debajo del corazón.