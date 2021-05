Columna de Patricia Lillo: Las rentas vitalicias y el engaño del retiro del 10% de las aseguradoras

El proyecto de ley aprobado en ambas cámaras sobre el tercer retiro del 10% en Rentas Vitalicias y AFP, que Piñera llevó al TC y fue rechazado, por 7 votos contra 3, y que finalmente terminó por verse obligado a promulgarlo como ley, debido a la presión de la ciudadanía, fue un proyecto que se nos dijo muchas veces que era «inviable». Hacer retiros desde las AFP y Rentas Vitalicias era algo que, hasta hace unos meses atrás, parecía imposible. Pero hoy nos damos cuenta que, efectivamente, no era algo imposible, y que lo «imposible» era la poca voluntad política al respecto.

Las aseguradoras no tenían planificado que esto ocurriera y se ven obligadas a buscar hasta el último resquicio que tenga la ley para colocar obstáculos a las personas que quieran hacer los retiros de sus Rentas Vitalicias. «¿Cómo se cobrarán los retiros?», esa es la polémica que surge hoy.

Los plazos una vez promulgada la ley y realizada la solicitud del retiro, son 30 días. Las Rentas Vitalicias son un contrato que realizan las personas con una aseguradora, ya sea por vejez, invalidez, sobrevivencia o jubilación anticipada. Lo anterior da origen a una pensión vitalicia pactada en UF, que depende de la expectativa de vida del pensionado, entre otros factores, en los que no existe una claridad total sobre los parámetros utilizados que dan por resultado el monto vitalicio.

Uno de estos tantos parámetros y tecnicismos desconocidos para la mayoría de usuarios de este sistema, es la estos días famosa «Reserva Técnica». Hasta el momento ningún pensionado o muy pocos conocían que existía una Reserva Técnica, menos se sabía cómo esta opera. No se les había comunicado a las personas que esta «reserva» representa una cantidad de su ahorro obligatorio, información confusa que pareciera venir a complicarlo todo.

Reserva técnica es una parte de los ahorros que el afiliado le entrega a la aseguradora. La aseguradora calcula el tiempo potencial de sobrevivencia del afiliado, o algún heredero si así se hubiese pactado, y guarda estos recursos para así asegurar la pensión por los años que le quedan de vida. Este fondo la aseguradora lo guarda en bonos o instrumentos financieros para dar rentabilidad, y así disponer del dinero de su pago mensual.

El problema se crea debido a que el 10% de retiro de fondos, en estos casos, se realizan desde esa reserva técnica, que no son más que dineros guardados en bonos de inversión a largo plazo, por lo que las aseguradoras se verán obligadas a salir a vender esos bonos y convertirlos en dinero. Pueden venderlos en el mercado nacional o internacional, con el riesgo de no sacarles un valor conveniente por la rapidez que requieren estas ventas.

Ahora ¿dónde parte el problema para el pensionado? El problema parte con que las aseguradoras, ávidas de recuperar esos fondos, recalcularán la nueva pensión, que dependerá del monto retirado que tanto baje el fondo de reserva técnica. Todo lo anterior, vale decir, sin esclarecer en lo más mínimo qué mecanismos se utilizarán ni que porcentaje de intereses se aplicarán. Algunos incluso ya plantean que se terminará pagando el doble de lo retirado.

Todo es desconocido hasta ahora, ya que hasta el momento la reserva técnica se veía con un fondo global de todos los asegurados. Ahora deberán rápidamente individualizar cuanto es lo que corresponde a cada asegurado, dependiendo de los fondos que él entrego a la aseguradora, el rango etario y tiempo estimado de sobrevivencia, donde el cálculo sobre los tramos de mortalidad sigue siendo problemático y difuso.

Todo lo anterior es información que las aseguradoras deben comunicar a sus asegurados para saber cuánto dinero tienen en la reserva técnica, cuánto dinero pueden sacar y, lo más importante, cuál será el impacto en su futura pensión. ¿Qué pasa con la reserva técnica de las personas que fallecieron y no tenían beneficiarios? es una de las muchas interrogantes.

Aún no está claro cómo serán los cálculos y recálculos de la pensión que seguirán recibiendo los asegurados, y que tendrán que devolver mensualmente y de manera vitalicia hasta morir. Lo anterior es una tremenda injusticia. Hay personas que han calculado que estarán devolviendo más de dos veces el monto que retirarán. Las aseguradoras al final terminarán ganando con el esfuerzo de años de las y los trabajadores.

Entre tantas incertezas y cálculos que no terminan de transparentarse es cada vez más difícil para los pensionados mantenerse correctamente informados y en guardia.

Los pensionados por Rentas Vitalicias se sienten engañados. Y ¿cómo no hacerlo? si los vendedores de las compañías de seguros jamás les contaron realmente las reglas del juego. Los dueños de las aseguradoras son los mismos dueños de las AFP’s y, porqué no decirlo, cuentan con intereses y vínculos en el resto de mercados que mueven la mayor cantidad de dinero en el país. Ya sea supermercados, retail, carreteras, bancos, mineras, grandes conglomerados de medios de comunicación. Los gigantes de siempre y dueños de todo han lucrado y se han enriquecido con el esfuerzo de años de los trabajadores, y no podemos permitir que injusticias como estas sigan ocurriendo impunemente, a la vista de todos y todas. ¡Basta ya de abusar de los trabajadores!