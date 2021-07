Constituyente Cristina Dorador: «Si vamos a comenzar un proceso democrático como es escribir la nueva Constitución, tiene que detenerse la violencia sistemática y la vulneración de DD.HH»

La convencional por el Distrito 3, Cristina Dorador, se refirió a los datos y evidencias sobre las violaciones a derechos humanos perpetradas en durante el contexto del estallido social de finales de 2019.

Durante la sesión de este jueves de la Convención Constitucional, donde se aborda la propuesta de una declaración sobre los presos políticos de la revuelta y del pueblo mapuche, Dorador recordó que entre octubre de 2019 y marzo de 2020 hubo 23 personas fallecidas y 3.838 lesionados hospitalizados.

La científica también destacó que se registraron 2.122 personas heridas por arma de fuego y bombas lacrimógenas y 298 personas heridas con lesiones oculares y 34 sufrieron pérdidas oculares, de las cuales dos tuvieron pérdidas oculares total bilateral, que son los casos de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica.

Recordó que en ese periodo se produjeron 11.389 detenciones.

“Esto es el contexto de lo que estamos hablando de una situación de una epidemia de violencia como bien lo señala la ciencia, en un trabajo publicado por la doctora Sandra Cortés y del mismo tono el doctor Scott Reynhout, que determinó que los disparos de Carabineros iban directamente a la cara», a través de un estudio que se hizo con análisis de aspersión de partículas y análisis estadístico.

Las discusiones se enriquecen y se profundizan con la evidencia científica y desde las humanidades.

-Los carabineros disparan a la cara: https://t.co/THkdolayM3

-Epidemia de violencia y vulneración de DDHH:https://t.co/pvnSDFkAV0

Gracias @1_sandracortes y @ScottReynhout 🙌 pic.twitter.com/kwHYZCtjMB — Cristina Dorador Ortiz (@criordor) July 8, 2021

“Acá hay un tema de violencia sistémico que está afectando a las comunidades. En todos los territorios de Chile, incluyendo el Wallmapu y por supuesto cuando hay protestas sociales. Esto no puede seguir así. Si vamos a comenzar un proceso democrático, elegido, como es escribir la nueva Constitución, tiene que detenerse esta forma de violencia sistemática y de vulneración de derechos humanos, que ha ocurrido en este último tiempo, por lo mismo, es fundamental que el Congreso promueva la urgencia legislativa a la Ley de Indulto General y también de reparación de derechos humanos”, puntualizó.

Intervención de @criordor entregando datos duros sobre las violaciones a los DDHH en período de la revuelta.#ConvencionConstitucional pic.twitter.com/KCHEILhTYm — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 8, 2021

Dorador, quien fue electa por el Distrito 3, destacó que un grupo de convencionales se han reunido con familiares de los presos y presas políticas de la revuelta, para visibilizar el tema.

Indicó que en Antofagasta los casos han sido muy graves y «hay vulneración de derechos, problemas de salud mental y un maltrato continuo».

Dorador se refirió a la competencia de la Convención Constitucional para debatir una declaración a favor del indulto a los presos políticos de la revuelta social y del pueblo mapuche.

Esto es un imperativio ético y moral de todas las personas que fuimos elegidas para avanzar en esta situación y si nos compete, porque gracias a los movimientos sociales, a la expresión popular es que estamos sentados acá discutiendo la nueva Constitución”, expresó la constituyente.

Debate sobre la declaración

Durante la sesión de este jueves, las y los constituyentes manifestaron este jueves sus posiciones sobre la declaración, propuesta por la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, a favor de solicitar un indulto para las y los detenidos de la revuelta popular

La periodista y convencional, Patricia Politzer, recalcó que el proceso constituyente se consiguió gracias a las marchas masivas del 18 de octubre.

“Es una realidad innegable que, si estamos viviendo este proceso constitucional, fue en gran medida a las marchas masivas a partir del 18 de octubre. Resulta indispensable solucionar cuanto antes la situación de decenas de personas que llevan más de 1 años privados de libertar sin tener un debido proceso», recalcó Politzer.

Señaló que “es urgente solicitar a los distintos poderes del Estado en base a sus respectivas facultades que avancen en medidas concretas que contribuyan a una convivencia armónica para la ciudadanía y sobre todo esto resulta indispensable para llevar a cabo un debate constructivo y democrático con miras a una nueva Constitución”.

Fernando Atria también afirmó estar a favor de la declaración, asegurando que “es incoherente celebrar el proceso constituyente y al mismo tiempo pretender tratar sin más, como delitos, a hechos que lo hicieron posible. Esos hechos fueron necesarios por la incapacidad ya mencionada de los poderes constituidos”.

“Por eso, por haber sido necesario el estallido para abrir un proceso constituyente, los poderes constituidos deben asumir su responsabilidad, y para eso deben solucionar, deben enfrentar el problema de los presos de la revuelta”, expresó el constituyente.

El convencional y escritor Jorge Baradit, indicó en su presentación que “el estallido social es un hecho inédito en la historia de Chile, es importante dejar en claro que fue auto convocado, ningún partido político puede decir que convocó a millones de personas durante meses”.

La abogada mapuche y defensora de los derechos humanos, Natividad Llanquileo, también presentó su postura frente a la declaración.

Natividad Llanquileo, CC Mapuche:



“Vengo de un territorio ocupado, vivimos en un territorio militarizado, hoy el estado tiene la responsabilidad de reconocer esto (…) son los jóvenes quienes saltaron los torniquetes y hoy nos permiten estar aquí”.

Vía @Mister_Wolf_0 pic.twitter.com/PkoeSftEUR — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 8, 2021

«Vengo de un territorio ocupado, vivimos en un territorio militarizado, hoy el estado tiene la responsabilidad de reconocer esto (…) son los jóvenes quienes saltaron los torniquetes y hoy nos permiten estar aquí», afirmó la constituyente.

Durante la sesión, también hubo argumentos en contra de la declaración sobre un indulto a los presos políticos, tal es el caso de Agustín Squella, quien cuestionó que se debatiera este asunto en la Convención.

“No procede que el sector conservador repruebe a todos los privados de libertad, pero tampoco procede que otro sector aplauda y absuelva a todas esas personas”, indicó al tiempo que puso en duda la competencia del órgano para «emitir pronunciamientos sobre asuntos que están siendo tratados por otros poderes del Estado».

Otra de las exposiciones en contra fue la de Margarita Letelier, quien confesó que siente que no tiene “nada que hacer” en la Convención, mientras se debata sobre presos políticos en la misma.

Votación de las propuestas

El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, explicó que las propuestas de la declración serán elegidas con el mismo sistema de votación que se llevó a cabo el día domingo,durante la instalación del organismo.

«La que tenga la mayoría absoluta de los votos emitidos será la declaración de la Constituyente. Proponemos recurrir al mismo sistema de votación que utilizamos el día domingo», argumentó Bassa.

«Si luego de la segunda votación no hay mayoría absoluta, no hay declaración y podremos convocarnos para repetir este ejercicio más adelante. Pero como no podemos estar votando sucesivamente, a las 16:00 horas este tema ya estará zanjado», explicó.