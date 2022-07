Gaspar Domínguez: «Creíamos que la democracia estaba dada, pero no fue hasta octubre de 2019 que entendimos que hay que cuidarla»

La ceremonia del acto de clausura de la Convención Constitucional comenzó este lunes pasadas las 10:30 horas en la sede del Congreso en Santiago, con presencia del Presidente de la República y otras autoridades y peronalidades del mundo político.

El primero en brindar su discurso de cierre fue el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, quien calificó el proceso constituyente – instalado hace un año – como una de las acciones «más transformadoras que ha tenido Chile en toda su historia».

«Quienes tenemos menos de 40 años, creíamos que la democracia estaba dada, pero no fue sino hasta octubre de 2019, que yo entendí que la democracia hay que cuidarla y cuidarla es difícil, y Chile decidió encausar la profunda crisis política en un proceso democrático. Estamos un año después de haber empezado, mostrando al mundo que somos una democracia madura, capaz de reconocer los derechos esenciales a la dignidad y profundizar la democracia», recalcó durante su discurso.

«Tuvimos que relacionarlos, escucharnos, llegar a acuerdo, y esto implica obtener lo que queremos y otra aceptar lo que dice la mayoría, así es la democracia. En el proceso nos dimos cuenta que tenemos muchas diferencias, pero algo que nos une que es nuestro amor por Chile», añadió el convencional.

En este sentido, manifestó que una de los pilares claves de la nueva Carta Magna es la descentralización, la lucha por la naturaleza y el «reconocimiento de lo lejano».

«Somos una pieza en un sistema más grande, dependemos uno de otros, resguardar a todas las personas, un sistema de salud solidario, una salud de calidad, vivienda, pensiones, protección de trabajo, que permita a la sociedad avanzando en conjunto», manifestó Gaspar Domínguez durante su intervención.

«Chile ya cambió»

Durante su discurso, el vicepresidente de la Convención Constitucional hizo referencia al plebiscito de salida que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre para aprobar o rechazar la nueva Carta Magna, que consta de de 388 artículos permanentes y 57 disposiciones transitorias.

«Pase lo que pase el 4 de septiembre, Chile ya cambió, es un impulso que nació y se ha vuelto realidad y es un estándar para nuestra sociedad, donde no podemos pensar en no tener paridad o participación», puntualizó el constituyente-

Aseveró que, desde que se instaló la Convención Constitucional – que tenía como único objetivo redactar la nueva Constitución que sustituirá a la promulgada durante la dictadura -; el mundo comenzó a observar con asombro y esperanza los cambios que se iban generando en el país.

Durante su discurso, señaló que aunque se prevé que la implementación de los establecido en el máximo texto legal sea gradual; es necesario llevar un debate profundo, que permita «construir la confianza» al texto.

«No es fácil sanar las heridas de un país que tiene historia y memoria como la nuestra. No es ni el principio ni el fin de este viaje, llevamos décadas para avanzar en una sociedad democrática. Debe ser un proceso de unidad. La constitución perfecta no existe, y esta no es la excepción, esta propuesta no es una varita mágica», puntualizó.

Reconoció los diferentes errores que se pudieron realizar durante el proceso constituyente, pero instó a la ciudadanía a no poner de centro a la Convención, sino al pueblo.

«La constitución que proponemos es un documento que debe ser leído (…) Los invito no solo a debatir para ganar, sino para escuchar, entender al otro. Los dos meses que vienen son muy importante. Hemos cometido errores, pero la convención acá no es lo relevante, el protagonista es Chile», señaló.

«Llegamos hasta acá de la mano de miles de chilenos que demandan. Encontrémonos en paz, el próximo 4 de septiembre, porque todos queremos una sociedad más justa para Chile», sentenció.